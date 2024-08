El fuerte cruce entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine en el que se terminaron sumando otros libertarios: “El papelón es tu especialidad”

Escuchar

En medio de una semana sensible para La Libertad Avanza (LLA), en la que la diputada Lourdes Arrieta y el senador Francisco Paoltroni salieron de sus respectivos bloques, Lilia Lemoine acusó a Marcela Pagano de amenazarla con denunciarla y se inició una pelea a la que se sumaron otros integrantes del partido. Por su parte, la periodista le respondió en redes sociales.

“No tengo miedo de decirlo. Marcela Pagano amenazó con denunciarme. Yo renuncié a una comisión por los insultos públicos que me propinaba. Ya me cansé. Por el bien del bloque tengo que decirlo. Porque si vos echás a la que ejecuta la barbaridad pero dejas a la autora intelectual…”, expresó primeramente Lemoine en TN.

De esta manera, Pagano le respondió a través de X, donde manifestó: “Marche la pastillita psiquiátrica para Lilia Lemoine que se ve que otra vez hoy no la tomo. Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba”.

Además, continuó: “Cómo anda vociferando en todos lados sobre el material ‘confidencial’ que tiene. ¿O ustedes no se preguntan también cómo tiene la impunidad que tiene?”. También, le retrucó: “No te tengo miedo ni a vos ni a tu verdadero jefe”.

Marche la pastillita psiquiátrica para @lilialemoine que se ve que otra vez hoy no la tomo. Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba…. Cómo anda vociferando en todos lados… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 30, 2024

En efecto, la diputada arremetió contra la periodista compartiendo un video en el que Rolando Graña acusó a su excompañero Pagano de malos tratos. “Tenía razón. Yo renuncié a una comisión después de una humillación pública de la diputada”. “Hace semanas que tiene pinneado un post denigrándome. Esta es la razón por la cual tuvo que dejar el periodismo”, escribió en relación al altercado que ambas tuvieron a principios de agosto, y chicaneó: “Nota: si les presenta una amiga, no acepten”.

En consiguiente, Lemoine adjuntó capturas sobre la comisión a la que aludió y relató: “Pido disculpas a mis compañeros y pongo mi renuncia a disposición del Presidente, pero no aguanté más el maltrato. La diputada Pagano difunde mentiras y rumores sobre mí hace mucho”.

En las conversaciones se puede ver a ambas diputadas discutiendo con agravios. Por un lado, Pagano realizó comentarios como “el papelón es tu especialidad” o “eso hacés vos cuando no tomas la pastilla adecuada”, mientras que, por el otro, Lemoine apuntó: “Dejá de operar a tu bloque, trepa. No te tengo miedo”.

Chats de un grupo de trabajo al que renuncié para no cruzarme más con ella.

Pido disculpas a mis compañeros y pongo mi renuncia a disposición del Presidente, pero no aguanté más el maltrato.

La diputada Pagano difunde mentiras y rumores sobre mí hace mucho. pic.twitter.com/FJTRzMj9jP — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) August 31, 2024

Por su parte, Pagano contestó a la publicación de los chats: “Me siento orgullosa de haberte puesto los puntos por el papelón que hicimos por tu culpa en esa comisión. Renunciaste por ignorante y papelonera, no te dio la cara para seguir mirando a los ojos a quienes vieron tus burradas. Como el patético rol que haces en otras comisiones, dejando mal parado a tus compañeros. Yo también tengo muchas capturas para mostrar, me sobra tiempo”.

Por último, la periodista sentenció: “Todo esto porque no supera el no ser la elegida (otra vez). Seguí participando”.

A su vez, otros integrantes de La Libertad Avanza reaccionaron al cruce y tomaron postura. Es el caso de la diputada María Celeste Ponce, quien otorgó su apoyo a Lemoine: “Te banco compañera de banca e indiscutible liberal libertaria”. Así, Pagano saltó: “Vos anda y preséntate en la justicia. Ponete a derecho y no seas casta. Tenés mucho que explicar”, a lo que la otra parte respondió: “No te preocupes que yo estoy haciendo lo que corresponde. No soy farandulera y no levanto operaciones”.

En esta línea, Ponce recibió el apoyo de Lemoine, quien le agradeció: “Dando pelea desde la batalla cultural. Celeste, con el corazón siempre en el lugar correcto”. También la bancó el biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, que le dedicó: “Fuerza. Tu lealtad con tus compañeros de bancada como Lilia y el Presidente hace que los ciudadanos y partidarios del gobierno cada vez te tengamos más afecto y apoyo”.

Asimismo, Márquez cruzó a Pagano, a quien irónicamente le preguntó “si su jefe era Luis Barrionuevo”. “Es increíble que brinde clases de compañerismo cuando se juntó con la mafia kirchnerista para repudiar a sus compañeros de bancada por incurrir en el humanitario gesto de visitar militares ilegalmente detenidos. Es una verdadera sinvergüenza”, arremetió.

