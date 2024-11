El fuerte cruce entre Tenembaum y Cerimedo, el exasesor de Milei investigado en Brasil por intento de golpe de Estado

Este viernes se cruzaron al aire en duros términos el periodista Ernesto Tenembaum y el exasesor del presidente Javier Milei Fernando Cerimedo, que está actualmente investigado por la Justicia de Brasil como parte de una organización golpista que derivó en el asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia el 8 de enero de 2023, luego de que el exmandatario Jair Bolsonaro perdiera las elecciones contra Luiz Inácio Lula Da Silva. En ese marco, ambos mantuvieron un tenso ida y vuelta en la radio en el que hubo acusaciones cruzadas y numerosas interrupciones.

“Se descubrió hace muy poco, esta es una causa que nos causa alegría, para que lo sepas, los chats de la Policía Federal hablando con los fiscales y con los jueces sobre cómo armar la causa de golpe de Estado. La realidad es que a mí me ligan porque yo fui el que presentó las pruebas con datos públicos, no con informaciones inventadas, sobre anomalías, nunca hablamos ni siquiera de fraude, pero sobre anomalías en algunas urnas electrónicas que tienen Brasil. A partir de ahí dicen que nosotros coordinamos una acción para voltear a Lula”, indicó Cerimedo en la entrevista que brindó a Radio Con Vos este viernes por la mañana.

Tras ello, continuó: “Le pedí a la gente en vídeos, que todavía están publicados, que nunca vayan a Planalto [Palacio del Poder Ejecutivo de Brasil], que nunca vayan al Capitolio, que se manifiesten, si quieren, en las rutas y frente a los cuarteles que es el lugar para ellos, que era más seguro”.

Luego, el conductor lo interrumpió: “Fernando, entiendo tus argumentos, me da ganas de discutirlo, pero tampoco soy un especialista, pero recuerdo perfectamente, ya el hecho de decir ‘vayan a manifestar a las puertas de los cuarteles’ a mí me sonaba...”

“No, no, no, porque ese es el problema que hay acá. Ustedes se sesgan por las palabras, ‘los cuarteles en Brasil’, si porque sí es frente a los cuarteles ya flasheas golpe de Estado. Los cuarteles en Brasil es un lugar pacífico, no es un lugar que le están pidiendo a los militares, algo”, achacó el exasesor de Milei, que previamente se había referido a su citación de la Justicia brasileña como una “persecución política e ideológica”.

“Me estás cambiando las palabras porque estás diciendo, ‘bueno, si alguien dice que corten las rutas, que vayan a Planalto’, y estoy diciendo que yo no dije eso. Pero lo vuelvo a repetir por tercera vez, los vídeos míos que están publicados todavía dicen que no corten rutas y que no vayan nunca a Planalto, que no vayan al Capitolio”, insistió Cerimedo.

Segundos más tarde, Tenembaum reclamó que cuando ganó Bolsonaro su primera presidencia “no hubo corte de ruta, ni manifestaciones, ni tomas”. En ese marco, el exasesor repitió que igualmente en las elecciones de Brasil de 2022 hubo “anomalías”. “Bueno, vos podés decir lo que vos querés y yo puedo decir lo que yo quiero”, replicó el conductor, a los que Cerimedo tomó la palabra: “Por supuesto, pero no es por eso, yo tenía que ser el golpista, porque en todo caso tengo que decir que ustedes están diciendo que Milei y tal cosa hasta hoy son golpistas. No funciona así la libertad de expresión, perdóname que lo diga”.

“Perdóname Fernando, si yo te digo que vos sos golpista, te sentís aludido porque estás explicándolo hace media hora”, dijo el periodista. En un ida y vuelta que ya estaba cargado de tensión, Cerimedo levantó la voz: “No estás explicando eso, estás cambiando palabras. El problema que vos tenés siempre cuando me entrevistás es que hay momentos que me dejas hablar, después te das vuelta y como acabás de hacer. Estás tergiversando completamente lo que te estoy diciendo en este instante”.

“¿Querés que repitamos la conversación? No me siento aludido porque me decís golpista, me siento mal porque acabo de decirte que yo les dije a la gente que no corten rutas y que no vayan”, dijo el exasesor del líder libertario. En varios intentos de interrupción por parte de Tenembaum, aseveró: “Pero dejame terminar, pero dejame terminar. Acabás de cambiar mis palabras, Ernesto, te acabo de decir que hay vídeos míos diciendo que no corten las rutas”.

Fernando Cerimedo y Eduardo Bolsonaro, durante una visita a la Argentina del hijo del expresidente brasileño Tw: @FerCerimedo_ok

“Perfecto. Y yo recuerdo, incluso yo entré en un grupo bolsonarista que decía vayan a los cuarteles para que saquen las fuerzas armadas e impidan que asuma Lula”, reclamó luego el conductor. Por su parte, el acusado por la Justicia brasileña aseguró que eso es “mentira” y volvió a insistir en que se tenían que haber auditado las elecciones generales de 2022.

“Te acusan de haber estado como parte de un golpe de Estado, eso es lo que pasa”, expresó el periodista. “¿Sabés por qué me enojo, Ernesto? Porque empezamos la conversación, te estoy explicando algo y al minuto te das vuelta y decís, si vos decís tal cosa, pero te acabo de decir que no, que dije otra cosa. Entonces no lleves siempre la entrevista por ese lado. Estás tergiversando una situación en vivo e indirecto. Y eso no está bueno” , respondió Cerimedo.

En otro tramo de la entrevista, y en un intento de bajar el volumen de la conversación, Tenembaum preguntó si Lula Da Silva asumió a través del fraude. “Legal es porque el Tribunal Superior Electoral legalmente lo certificó. Para mí no ganó bien. Ahora, yo no puedo ir en contra de la ley. Pero tenían que haber pedido el Código Fuente y si era fraude haber llamado a nuevas elecciones”, enumeró Cerimedo.

Fue entonces que el conductor consideró: “O sea, vos estabas pidiendo que los militares intervengan para llamar a nuevas elecciones”. Inmediatamente, la tensión volvió a elevarse y el exasesor lanzó: “¿Te das cuenta cómo querés llevar la conversación? La habilidad que tenés para utilizar palabras ‘intervención militar’ es fantástica. No, los militares tienen que hacerlo, es su trabajo. Vos estás diciendo que yo pedí una intervención militar, Ernesto. No lleves por ahí. No metas palabras que yo no dije. Nunca pedí una intervención militar. Sos un manipulador, Ernesto. Sos un tergiversador de la realidad. Te estoy explicando algo”.

Y siguió: ¿En qué momento la j usticia brasileña dice que yo pedí intervención militar? Estás leyendo en vivo algo y estás mintiendo. ¿Cómo no querés que uno se enoje? Ya sé que te gusta provocar”.

Tras esto, Tenembaum tuvo la intención de cortar la llamada: “Te agradezco mucho. Lamento mucho. Tenés un problema muy serio. Vos sos un golpista. Te acusa la Justicia brasileña textualmente. Te dice que formaste parte de una conspiración para hacer un golpe de Estado. Vos vas a explicarlo a la Justicia”.

Finalmente, antes de que termine la comunicación, Cerimedo replicó con ironía: “Y vos vas a explicar a la Justicia las mentiras que está diciendo de mí. Después no te quejes, Ernesto. Después no te quejes. Porque yo no soy el rey de las fake news. Vos no podés probar ninguna fake news a mí”.

LA NACION