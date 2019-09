El periodista criticó a la titular de Justicia Legítima Fuente: LA NACION

20 de septiembre de 2019 • 18:24

El periodista Marcelo Longobardi criticó hoy a la titular de Justicia Legítima, la fiscal Cristina Caamaño, durante su programa "Cada Mañana" en radio Mitre.

En la semana, Caamaño había cuestionado a los medios por "invisibilizar temas", y había propuesto reformar la Constitución para "ponerle un freno al Ejecutivo".

"Hay un montón de situaciones en donde los medios no salen a decir nada", dijo la fiscal, consultada por sus dichos. "Es como que han normalizado un montón de situaciones. No han criticado las cosas que estamos viendo ahora. La desocupación que hay, el hambre que hay, los comedores, bueno, todo ese tipo de cosas", agregó.

Y después dijo, enumerando más temas: "El riesgo país, cómo ha subido el dólar...".

"Pero perdóneme Cristina, ¿pero usted vive en un frasco?", le dijo Longobardi, en relación a las coberturas mediáticas de la subida del dólar y el riesgo país.

"No. Por supuesto que no", contestó la fiscal. "Está bien, porque se ve que no escucha los medios ni lee los diarios, porque todo el mundo discute desde hace exactamente dos años, todos los días, el dólar y el riesgo país. Y el impacto de la actividad económica, la recesión, la inflación... Por eso le pregunto dónde vive", dijo el conductor.

"Bueno, la verdad que a mí no me parece que sean tan claras las noticias que dan. Me parece que siempre estuvieron un poco como tapadas", respondió Caamaño.

"Pero cuénteme usted: ¿Qué noticia cree que ha sido tapada?", pidió Longobardi. "No, ahora no te lo puedo decir", dijo la fiscal. "Y no, obviamente", dijo el periodista. "Pero no me trates así porque, o sea, yo te estoy hablando de onda", respondió Caamaño.

En tanto, consultada por su propuesta de reformar la Constitución, la fiscal dijo: "Habría que poner ciertos frenos al Ejecutivo, que tiene la posibilidad de endeudarnos, por ejemplo, sin pasar por el Congreso. O de querer nombrar, que al final no lo pudo hacer, dos ministros de la Corte por DNU. Esas son las cosas en donde yo creo que habría que hacer que el Ejecutivo tenga que pasar por el Congreso ante noticias o ante decisiones tan importantes que afectan a todos los argentinos".