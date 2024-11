El Gobierno advirtió sobre Aerolíneas Argentinas: “Si no la aceptan los empleados, se cerrará”

En medio de las tensiones entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, reiteró las intenciones de la administración de Javier Milei de privatizar Aerolíneas Argentinas. El proyecto ya pasó por comisión en Diputados y ahora está listo para llegar a recinto, pero el oficialismo todavía no pidió la sesión porque no tiene los votos para avanzar. Sin embargo, el funcionario dijo que, en caso de que la privatización no camine, la idea será ofrecerle la compañía a los trabajadores. Y en eso redobló la apuesta al marcar que si no la quieren, directamente se cerrará.

“ Si no se da la privatización, intentaremos que la acepten los empleados. Y si no la aceptan los empleados, se cerrará . Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene del Estado; durante todo el kirchnerismo le costó 8000 millones de dólares al país”, aseveró Mogetta en Radio Mitre y resumió: “Si los trabajadores no la aceptan, se va al proceso que corresponda para cerrar la compañía y dejar de solventarla”.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta Instagram

Además, el secretario de Transporte indicó que el proceso preventivo de crisis en la línea de bandera todavía no se inició porque este viernes hay una reunión entre la empresa y los gremios para escuchar “el plan de trabajo que tienen” los sindicatos. “A ver si es viable, factible. Y, en caso de que no lo sea, se hará el proceso preventivo de crisis , porque es una compañía que no se puede cerrar de un día para el otro, hay gente que ha comprado pasajes, que necesita viajar en los próximos meses”, explicó. Los gremios, por su parte, están preparados para ir a negociar paritarias este viernes.

Intercargo

Por otra parte, la gestión de Javier Milei tiene un frente abierto en Intercargo. Esta semana, el conflicto en esa compañía que se encarga del servicio de rampas y del manejo de equipaje, y que depende de la Secretaría de Transporte, se intensificó debido a que el gremio que representa a los trabajadores de la firma, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) -comandado por Edgardo Llano-, realizó medidas de fuerza que el miércoles complicaron la operatoria, sobre todo en Aeroparque.

Sobre esto Mogetta dijo que Intercargo está en “proceso de privatización” porque -a diferencia de Aerolíneas Argentinas- quedó en la lista de empresas privatizables que incluyó la Ley Bases. “Así que, en cuanto eso sea posible, factible, según las ofertas y propuestas que tengamos, se va a llevar a cabo”, sostuvo el funcionario, quien aseguró que “claramente es una posibilidad” que ya para 2025 esta compañía no dependa del Estado.

Valijas acumuladas por el paro de Intercargo Fabián Marelli

Luego del escándalo del miércoles, cuando hubo pasajeros dentro de los aviones que no pudieron bajar por la inacción de los trabajadores de Intercargo, que estaban protestando, Mogetta contó que colabora con su par de Seguridad, Patricia Bullrich, debido a que ella los denunció ante la Justicia. Asimismo, el Gobierno decidió echar a 15 empleados que participaron de esta retención de tareas y anunció la desregulación del servicio de rampas.

“La instrucción del Presidente, del ministro [de Economía, Luis “Toto” Caputo] y de quien les habla es llevar esto hasta las últimas consecuencias , para que no quede impune y paguen lo que tienen que pagar, los que hicieron esta barbaridad, que no se vivió jamás en la historia de la aviación”, sostuvo el secretario al respecto de la medida, que despertó fuertes críticas también entre los pasajeros.

