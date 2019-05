El Gobierno apuesta a Cornejo para encauzar la votación

La Casa Rosada espera que el mendocino acuerde hoy con los aliados y aísle a los radicales díscolos Fuente: Archivo - Crédito: Presidencia

"Mientras en el texto final aparezca la palabra Cambiemos, estaremos conformes", reflexionó un importante dirigente macrista, a horas de la convención nacional de la UCR que definirá la continuidad (o no) del centenario partido en la coalición gobernante.

La postura del gobierno de Mauricio Macri -y la de todo Pro- es de sereno optimismo: para la Casa Rosada, quienes sostienen una posición de apoyo irrestricto a la continuidad del radicalismo en la coalición (aquellos que responden a Daniel Salvador, Jesús Rodríguez o Ernesto Sanz) y los que critican pero sin sacar los pies del plato ( Alfredo Cornejo y Enrique Nosiglia son sus referentes destacados) llegarán a "algún tipo de acuerdo" y dejarán en minoría a los "rupturistas", que tienen a Ricardo Alfonsín, Federico Storani y al titular de la convención nacional, Jorge Sappia, entre sus referentes.

Conocedores de los movimientos internos de la UCR, en Balcarce 50 creen que, más allá de sus críticas, el presidente de la UCR jugará "bien" y no romperá lanzas en un momento delicado, a pocas semanas del cierre de listas.

"La idea que tienen Alfonsín y otros dirigentes, de dinamitar Cambiemos, no va a ser acompañada por Cornejo, más allá de las críticas que pueda tener", afirmaron cerca del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que prefirió por estas horas la cautela en el momento de las declaraciones. "Es un tema de los radicales, lo tienen que resolver ellos", agrega otro incondicional del jefe de Gabinete. "No habrá grandes sorpresas: el texto va a ratificar Cambiemos y hablará de ampliarlo", coincidían anoche cerca del gobernador mendocino, que semanas atrás sacudió el tablero al afirmar que Macri "podría no ser el candidato" a presidente de Cambiemos, y reclamó gestos de apertura hacia otras fuerzas, para luego moderarse.

También ayer, el titular del interbloque de senadores, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), dio un paso en el sentido que desea el Gobierno. "Cornejo es un tipo de muchas convicciones, tiene el convencimiento de que Cambiemos necesita volver a ganar para que no se dé el retorno del populismo", afirmó el senador formoseño a FM Milenium. De todos modos, las principales espadas de la UCR descuentan que, en la reunión, buena parte de los 347 convencionales -aun los aliados del Gobierno- criticarán que se haya "dejado solos" a los candidatos radicales a gobernador en las nueve provincias en las que ya hubo competencia.

La apuesta del macrismo tenía una parada importante en la reunión que los principales líderes radicales compartieron anoche en la sede de la calle Alsina. Allí, esperaban, iba a primar la "voluntad" por acordar un texto común que incluya la continuidad de Cambiemos, aunque también la posibilidad de "abrir" el frente a eventuales incorporaciones y hasta habilitar las PASO para la competencia por la presidencia.

"Si todo lo que se acuerda es dentro de Cambiemos se podrá conversar", afirman desde el Gobierno, aunque la posibilidad de unas PASO entre Macri y Martín Lousteau fue rechazada de plano por Peña la semana pasada.

Aislar a los díscolos

La idea común es aislar a los "díscolos", que dicen sumar 70 convencionales y que proponen un cambio de 180 grados. "La mayoría de la sociedad no quiere reproducir la experiencia vivida hasta diciembre de 2015 ni continuar con el camino iniciado desde entonces", afirma el texto que diseñaron Sappia y legisladores proclives a la ruptura, que fustigan la orientación económica del Gobierno y que en las últimas semanas coquetearon con sumarse al proyecto de Roberto Lavagna.

Desde ese sector, en el que también participan el extitular de la UFI-AMIA Mario Cimadevilla e históricos como Juan Manuel Casella o Francisco Torroba, también advierten: "Tal vez podamos acordar nosotros con Cornejo y el Coti Nosiglia, y dejar en minoría a los que quieren seguir con el Gobierno", se ilusionó uno de ellos.

"Nos van a pedir que se arme una comisión para negociar con peronistas y dejar abierta la fórmula presidencial y las listas de legisladores. Es el inicio de las negociaciones", pronosticó otro vocero del Gobierno al tanto de los pasos de los dirigentes de la UCR.

Esta noche, la mesa de los trece dirigentes de Pro volverá a reunirse en la casa del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. La cena, que entre otros comensales contará con Peña; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, coincidirá con el tramo final de la convención de Parque Norte, por lo que no se descarta que la tertulia se extienda más que en otras ocasiones.