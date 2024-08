El Gobierno buscó despegarse de las denuncias de la diputada Lourdes Arrieta

Escuchar

En medio del escándalo por la interna entre los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y la denuncia de la legisladora Lourdes Arrieta por las gestiones para la visita a los represores detenidos en el penal de Ezeiza, el vocero presidencial, Manuel Adorni, trató de despegar al Gobierno del conflicto y responsabilizó al bloque de la Cámara baja sobre las actitudes de la funcionaria.

“Es un tema del poder Legislativo, de la diputada que tiene su agenda y, en tal caso, si tiene denuncias que las haga”, expresó el portavoz en la conferencia de prensa en Casa Rosada e ironizó: “Hizo una denuncia que fue, por ser simple en la respuesta... Desestimada (ante la Justicia)”.

Y agregó: “Ella tiene la libertad de hacer lo que le parezca mejor, denunciar lo que crea conveniente y hacer de su vida lo que le plazca. Nosotros no nos metemos. Más allá de que nos parezca más o menos desafortunado lo que ocurrió, es un tema del Legislativo o en tal caso del bloque y ellos resolverán qué es lo mejor para el espacio ”.

De esta forma, el funcionario hizo una breve referencia al conflicto que destapó Arrieta el domingo por la noche, cuando habló en sus redes sociales sobre las propuestas de sus pares de bloque que tenían como objetivo “obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas” y filtró los chats internos. Los textos fueron publicados en tres hilos de X con imágenes extraídas de un PDF y los hizo públicos casi un día después de haber detallado capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp en grupo referida a la forma en que se gestó la visita a los presos militares, evento del cual ella formó parte.

Al comienzo del hilo, Arrieta explicó: “Todo se inició con un grupo de WhatsApp que se creó en febrero y se llamó ‘Comida informal con el Padre Javier…’ con una foto de perfil del libro ‘El Pacto’, en clara referencia a la finalidad que hoy les voy a contar”. La primera captura de pantalla muestra el grupo en cuestión, creado por el padre Javier Olivera Ravasi. El sacerdote es hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, quien cumple prisión domiciliaria por su participación en delitos de lesa humanidad y permaneció prófugo durante cuatro años tras fugarse en 2017 del Hospital Militar Central, del barrio de Palermo.

✋🏻NO MÁS IMPUNIDAD

Como dijo el Pte @JMilei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los Genocidas. Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces. Abro hilo 🧵 👇🏻 — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 25, 2024

En otro momento de la conferencia, el vocero Adorni hizo referencia a los datos que se compartieron en el último tiempo y que indican una caída exponencial en la actividad industrial del país, frente a un aumento de tarifas que podría afectar al objetivo de inflación cero que tiene el Gobierno. “Nosotros sabemos el momento que estamos atravesando, los números positivos, los semáforos rojos y verdes que tenemos. Seguimos de cerca los indicadores que tenemos de los distintos rubros y actividades”, explicó y siguió: “La industria es el sector que más está retrasada la recuperación y le prestamos atención. También entendemos que empieza a haber más semáforos positivos también. Es parte de la recuperación de la famosa V de la que estamos saliendo”.

“Los incrementos de tarifas no impactan en la inflación, sí en el IPC del mes que se corrige. La inflación no se da en virtud del aumento de uno de los servicios, sino de manera persistente. Eso implica que, si decimos siempre que la inflación depende de la máquina de hacer billetes, lo concreto es que con el correr del tiempo no va a terminar impactando de manera permanente en el índice de inflación”, marcó.

Y sumó: “Tanto en la distribución, generación y transporte de energía, la falta de inversión fue brutal y notable. Había un déficit de energía en torno a los 30 mil millones de dólares y no teníamos el sistema energético ordenado. Todo lo que se hace hoy es en virtud de tener un sistema ordenado, pero se requiere mucho trabajo por hacer para que vuelva a ser sostenible en el tiempo”.

En este marco, resaltó que como parte de este trabajo, en Aerolíneas Argentinas se descontaron “cada una de las horas no trabajadas” durante las medidas de protesta de la semana pasada a más de 200 empleados del sindicato de pilotos. “El que no trabaja no cobra. Estos sindicatos son los mismos que festejaron el cierre del Aeropuerto de El Palomar y los que defendieron el déficit de Aerolíneas. La Argentina patotera se terminó”, remarcó Adorni.

“El año pasado en el último semestre la economía cayó y hubo desorden sin el ‘ajuste’, sin la corrección de precios relativos, con un dólar atrasado y otro montón de delirios místicos que tenía el gobierno de Alberto Fernández para manejar la economía. Sabíamos que íbamos a pasar meses complejos que ahora quedaron atrás y van a empezar a aparecer los semáforos verdes más rápido”, manifestó.

Manuel Adorni durante una de las conferencias en Casa Rosada.

Por otro lado, el portavoz comentó que el Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, presentó una denuncia para que la justicia investigue “inconsistencias en la administración de recursos del Fondo de Asistencia Educativa” durante la gestión anterior. “Esto surge por una auditoría en donde se descubrieron fondos desviados de 118 millones de pesos, una cifra que si la actualizamos por el IPC es de más de 423 millones. Los 22 hechos distintos tienen que ver con abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de recursos públicos”, informó.

En tanto, se refirió de forma tácita a las declaraciones de la analista política Mayra Arena, que se hizo viral en redes sociales tras argumentar que es “pro corrupción en la obra pública“: “ Para algunas personas que aparentemente tienen dudosa calidad moral, no existe la corrupción buena o mala, la violencia buena o mala . Los delitos son delitos y quienes hagan la vista gorda serán cómplices de convertir al país en una gran villa miseria. Quienes se definen como ‘pro corrupción’ no entienden lo que pasó en la Argentina, las causas del empobrecimiento, lo que pasó en las últimas décadas y el porqué de un país absolutamente empobrecido”.

