Protocolo sobre el aborto: el Gobierno buscó evitar que escale el conflicto

Cafiero y González García relativizaron el protocolo

El Gobierno ayer no escaló la discusión con la Iglesia por la puesta en vigencia de la actualización del protocolo de interrupción legal del embarazo ( ILE), que el ministro de Salud, Ginés González García, anunció el jueves y que fue promulgado ayer.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, enmarcó la actualización del protocolo como una cuestión legal y sanitaria, que estaba pendiente de saldar, y buscó correrse del debate de fondo por la legalización del aborto.

"Tratamos de ser muy respetuosos de lo que piensa y cree cada uno. Encaramos este tema (ILE) desde una mirada de salud pública. Siempre esto está muy enfocado en «aborto sí, aborto no». Se trata de poner esta discusión como una cuestión ética o religiosa, pero nosotros lo tratamos como un tema de salud pública", dijo Cafiero.

Ginés González García, en tanto, no le respondió al presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud, monseñor Alberto Bochatey, que ayer cruzó duramente al Gobierno por la actualización del protocolo y dijo que "no lo sorprende porque el ministro es abortista". "Ya había advertido que no iba a entrar en una discusión por la ley, sino promulgar el protocolo y obligar a las provincias a que se adhieran", agregó.

Según pudo reconstruir LA NACION, Ginés pretendió no someter a debate una cuestión que ve saldada desde lo legal y evitó durante la tarde responderle a Bochatey.

Fernández pretende mantener un buen diálogo con la Iglesia y trabajar en una agenda en común, más allá de su postura a favor de la legalización del aborto, que hizo explícita antes de asumir.

Fuentes del Gobierno recordaban ayer que el Presidente lo verbalizó en su discurso en el Congreso cuando dijo que adscribirá a la encíclica Laudato sí del papa Francisco, la tesis sobre el cuidado del medio ambiente.

También pretende trabajar con la Iglesia la cuestión social, tal como demostró en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) cuando abordó las demandas de las organizaciones sociales. El fin de semana antes de asumir, en tanto, Fernández asistió a la misa de Luján con Mauricio Macri, convocada en nombre de la "unidad y la paz".

La semana próxima será designado como secretario de Culto a Guillermo Olivieri, que ocupó ese cargo durante los doce años de kirchnerismo y que tiene muy buena sintonía con la Iglesia. Otros funcionarios del Gabinete, como el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, son también articuladores con la cúpula eclesiástica.

"Tenemos muchas coincidencias con la Iglesia, no solo en materia social. Con lo del protocolo ILE no estamos haciendo una valoración filosófica sino aplicando la ley", resumió una fuente del Gobierno al tanto del relacionamiento con la Iglesia.

La promulgación de la actualización del protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) coincidió ayer con la visita de la primera dama al Vaticano. Fabiola Yáñez fue invitada a la inauguración de la nueva sede de Scholas Ocurrentes de la que participaron cónyuges de jefes de Estado.

Yáñez, en un marco que no fue íntimo sino como parte de una audiencia grupal, le regaló a Francisco el cáliz con el que se celebró la misa del domingo pasado en la Basílica de Luján y le dijo que simbolizaba "la unión de los argentinos".

En la Casa Rosada estaban muy conformes con el papel que tuvo Yáñez en el viaje. Sobre todo porque mostró buena sintonía con la primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro.