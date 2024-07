El Gobierno cambia de estrategia: Milei viaja a las provincias y piden a los ministros que suban el perfil

Escuchar

El segundo semestre de Javier Milei llegó con necesidad de cambios. La “nueva etapa”, como definió el Presidente, no conllevará solo una nueva política monetaria de “emisión cero” -anuncio que, de todas formas, no logró colmar las expectativas de los mercados- y la puesta en marcha de la Ley Bases. También hay una intención de exhibir una nueva dinámica oficial , con una agenda de gestión más proactiva y local.

En las charlas de cúpula del gobierno libertario asoman dos elementos nuevos. Por un lado, la planificación de una agenda más local para Milei, que incluya visitas a las provincias. Al Presidente no le hacen mella las críticas por sus sucesivos viajes exterior del país, pero algunos de sus colaboradores más cercanos -no todos- creen que sería bueno que se muestre más conectado con el territorio, para que no pierda conexión con los votantes que lo trajeron hasta acá.

El segundo aspecto está vinculado a un pedido para que los ministros tengan mayor presencia en los medios y comuniquen gestión. Para nadie es un secreto que hay titulares de carteras de muy bajo perfil a los que apenas se les escuchó la voz en los primeros meses. “No puede ser que el único que hable, además de Milei, sea Guillermo Francos”, dijo un importante miembro del Gabinete.

Guillermo Francos y Karina Milei le piden más comunicación a los ministros Santiago Filipuzzi

Según pudo reconstruir LA NACION, estas demandas internas vienen siendo conversadas por el jefe de Gabinete; la secretaria general de de la Presidencia, Karina Milei y algunos de sus laderos, como el vocero presidencial Manuel Adorni. Y fueron comunicadas en distintas reuniones de equipo y en los grupos de chats de colaboradores de la administración libertaria.

Visita a San Juan

En una imagen que hasta ahora no se vio, Milei viajará este jueves a San Juan junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para hacer la presentación del Plan Nacional de Alfabetización, un programa que es leit motiv del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y por el que viene trabajando desde el inicio de su gestión.

La administración libertaria nunca quiso poner en práctica una agenda presidencial típica, con actos, anuncios y cortes de cinta. Pero en este caso el Gobierno consideró que ameritaba hacer una puesta en escena y mudar la iniciativa al interior del país. En este caso se eligió la provincia de Domingo Faustino Sarmiento.

El próximo lunes, en tanto, Milei encabezará la firma del Pacto de Mayo con los gobernadores en San Miguel de Tucumán. El acto, que se hará como una vigilia del 9 de Julio con un evento que durará hasta la medianoche, contará con un festival musical, otra postal atípica en el universo libertario.

“En el interior, Javier es un rockstar. Él tuvo muchos votos en las provincias. Varios en el Gobierno están intentando convencerlo de que viaje más a las provincias, que se reconecte con la gente que lo apoyó”, dijo a LA NACION un importante colaborador de la Casa Rosada. Se verá si el Presidente le da continuidad en el tiempo a sus visitas al interior del país, o si retoma su agenda de “líder mundial”, con la que se exhibió a gusto.

Milei en Córdoba, el último 25 de mayo Nicolas Aguilera - AP

Por lo pronto, los dos viajes al exterior que estaban previstos para julio no se harían. La misión a China para entrevistarse con Xi Jinping a modo de gesto por la renovación del swap quedó descartada. Y tampoco viajará a la apertura de los Juegos Olímpicos en París como había anunciado. “Nos sugirieron poner en stand by la cosa”, le dijo Milei a TN en su última entrevista.

Para la semana próxima, Karina Milei tiene previsto organizar un evento partidario importante en el conurbano para el lanzamiento de La Libertad Avanza bonaerense. En principio, no está prevista la presencia del Presidente, que en lo que va de su gestión no hizo actos en la zona más populosa del país. El jefe de Estado, en cambio, tiene en agenda participar de un acto en la Bolsa de Comercio y del aniversario por el atentado a la AMIA, el 18 de julio.

Ministros voceros

Respecto al rol de los ministros, en las últimas reuniones de gabinete se les pidió a los funcionarios que tuvieran más presencia en los medios y que defendieran la gestión. Es un cambio de política interna: al inicio de la administración libertaria la Casa Rosada había querido concentrar la comunicación y mantener acotados voceros de gobierno, de modo de evitar errores no forzados.

Pero ahora la cúpula del Gobierno pretende que los ministros tengan mayor exposición pública y que exhiban mayor proactividad. En los últimos días hubo un pedido por escrito para que cada cartera informe las actividades de los funcionarios, de modo de engrosar la agenda oficial de Gobierno que se transmite todos los días a primera hora de la mañana y que viene siendo raquítica. “Es una vergüenza”, se sinceró un colaborador oficial.

Sandra Pettovello Fabián Marelli

La mayoría de los ministros tiene poca experiencia en los medios. Hasta acá, sus entrevistas y conferencias venían siendo dosificadas a cuentagotas por la Casa Rosada en un esquema en donde tuvo preponderancia la opinión del estratega Santiago Caputo. Un hombre muy cercano a Milei explicó: “Es cierto que al principio acotamos a los voceros del Gobierno para tener la comunicación más controlada. Ahora necesitamos ocupar más stock en la conversación pública”.

El caso más difícil es el de la ministra de Capital Humano. A pesar de que controla una cartera sensible, Pettovello se niega a hablar con los medios, que fueron su lugar de trabajo antes de dar el salto a lo público. Ella está decidida a mantener un perfil bajo, convencida de que constantemente quieren atacarla, y no brinda entrevistas ni hace anuncios.

La ministra tampoco quería habilitar a sus secretarios a que sean voceros de gestión, aunque en los últimos días el Plan de Alfabetización obligó a sacar a la cancha a Torrendell. De cara al acto que tendrá lugar en San Juan, no obstante, Pettovello ya avisó que no quiere brindar un discurso ni ofrecer una conferencia de prensa , aclararon en su entorno.