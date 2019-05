El Gobierno celebra las señales que da el kirchnerismo y fomenta el "plan calma"

Maia Jastreblansky SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de mayo de 2019 • 14:22

Un dólar que da un respiro, un contexto internacional que sirve para agitar fantasmas y una oposición que se comienza a corporizar. La combinación del lanzamiento del libro de Cristina Kirchner sumada a la tregua que muestran los mercados -en contraste con la jornada negra registrada una semana atrás- le permitieron al Gobierno tomar algo de aire, activar el "plan calma" y dejar que la polarización haga su trabajo.

En el Gobierno reconocen que el escenario aún es muy volátil. "Todo cambia día a día, semana a semana, no olvidemos que la gente define la elección en las últimas semanas de la campaña", repiten en Balcarce 50 con ánimos de no acelerar los tiempos. En la Casa Rosada, sin embargo, iniciaron el mes de mayo con gestos de mayor tranquilidad. "La semana pasada estábamos todos el en arco, no nos daban las manos para atajar los movimientos de los mercados, pero pudimos revertir", se jactaba este jueves un colaborador cercano a Mauricio Macri. El Presidente llegó a Balcarce 50 cerca del mediodía.

En Cambiemos reconocen que hubo una conjunción de sucesos internos y externos que trajeron un respiro a los despachos oficiales. Tras los fluidos contactos con el FMI y la luz verde al BCRA para que intervenga en el mercado del dólar, la divisa mostró, después del feriado, una leve tendencia alcista, aunque sin mayores sobresaltos. Es una variable clave para el termómetro electoral de Cambiemos.

El oficialismo, en tanto, reforzó las señales políticas. Tras clausurar el debate por el "Plan V" y desterrar la posibilidad de que Macri se baje de su candidatura, las fotos del equipo de campaña en una cena informal el lunes por la noche y el acto que ayer compartieron en Lanús el Presidente, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta terminaron de ordenar el frente interno.

Para empujar un cambio de ánimo, esta mañana circuló un estudio con "indicadores electorales" de una de las 14 encuestadoras que fueron contratadas oficialmente por el Gobierno y que lo muestran a Mauricio Macri repuntando en los últimos días de abril. La encuesta de Demos Consulting plantea un hipotético escenario de ballotage entre Cristina Kirchner y el Presidente: exhibe que entre el 12 y el 19 de abril, la ex mandataria sacaba ventaja, pero que esa tendencia se invirtió el viernes pasado dejando a Macri dos puntos arriba de la senadora. Es una diferencia muy estrecha si se tiene en cuenta que el margen de error es de +/- 2,8%.

Si bien en el Gobierno aseguran que no difundieron activamente esa encuesta, lo cierto es que estos números generan un contrapeso frente al mentado estudio de Isonomía que la semana pasada provocó un cimbronazo en los mercados cuando mostró a Cristina Kirchner con mejores chances electorales.

En la Casa Rosada, en tanto, esta mañana celebraban que el kirchnerismo venga exhibiendo pocas señales de moderación. "Pensábamos que se iba a hacer la buena, pero Cristina volvió recargada. Lo tenés a Mempo Giardinelli diciendo que hay que eliminar el Poder Judicial. Están pidiendo retruco", analizaba esta mañana un funcionario cercano a Mauricio Macri.

"No veíamos la hora de que aparecieran. Desde el lanzamiento del libro de Cristina - "Sinceramente"- hasta las marchas en favor de Nicolás Maduro y las opiniones sobre Venezuela, todo eso es ganancia, casi que el dólar pasa a un segundo plano", festejaba este jueves otro de los colaboradores del laboratorio electoral de Pro. Un funcionario cercano al Presidente reconoció "lo único que necesitamos es que ella aparezca y se ilumine".

Más allá de los números que dan las encuestas, en Casa Rosada aseguran que hoy el electorado está dividido en tres tercios, con una enorme masa de indecisos. Y apuestan un pleno a la polarización. "Hay mucha gente que no quiere que Cristina vuelva, cuando ella se muestre y el momento se acerque, el fuego se va a avivar solo", se confían cerca del Presidente.

Cristina tiene previsto aparecer en escena el jueves próximo en la Feria del Libro. Sus palabras podrían volver a mover las fichas en el tablero político y económico. Macri deberá mantenerse en el delicado equilibrio entre el plan calma y la polarización.