El Gobierno celebró la primera intervención de la PSA en Aeroparque, aunque no hubo una nueva medida de fuerza

El Gobierno celebró hoy la primera intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Aeroparque luego que, a través de una resolución, habilita a la fuerza a operar en casos de excepcionalidad. En esta oportunidad, la participación de la PSA no responde a una nueva medida de fuerza por parte de la empresa de servicios de rampa Intercargo, sino a una falta de disponibilidad de personal, suscitada por las recientes desvinculaciones tras el paro sorpresivo que llevó adelante la compañía esta semana.

“La PSA está rescatando a los pasajeros que Intercargo dejó tirados. Con el compromiso de la PSA, estamos garantizando el servicio de pasajeros frente a la huelga de los barrabravas sindicales. 73 arribos y 71 despegues asegurados en Aeroparque, con cada turno cubierto para la operatoria y seguridad de todos”, destacó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde de X.

La iniciativa del oficialismo se dio luego del paro sorpresivo que encabezó este miércoles la empresa Intercargo, a raíz del despido de un empleado de la empresa. La medida de fuerza afectó el funcionamiento de Aeroparque y provocó demoras y cancelaciones en los vuelos, perjudicó el despacho y retiro de equipaje, y el descenso de los aviones de todas las compañías que operan en el lugar, salvo Aerolíneas Argentinas. Tras ello, el Gobierno presentó una denuncia penal contra miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y de Intercargo y desvinculó a 15 empleados de la compañía.

Asimismo, el Gobierno anunció la desregulación de servicios de rampa en aeropuertos y habilitó a las fuerzas de seguridad a cargar y descargar equipaje de manera excepcional.

“Instruyese a la Policía de Seguridad Aeroportuaria a efectuar las tareas de carga y descarga del equipaje de las aeronaves detenidas en el Aeroparque Metropolitana Jorge Newbery, por parte del personal debidamente habilitado y mientras dure la situación excepcional motivada por la huelga de operadores de plataforma o de servicios de rampa de la empresa Intercargo S.A.”, dispuso el Gobierno a través de la Resolución 1199/2024, oficializada esta semana en el Boletín Oficial.

LA PSA ESTÁ RESCATANDO A LOS PASAJEROS QUE INTERCARGO DEJÓ TIRADOS



Con el compromiso de la PSA, estamos garantizando el servicio a los pasajeros frente a la huelga de los barrabravas sindicales. 73 arribos y 71 despegues asegurados en Aeroparque, con cada turno cubierto para la… pic.twitter.com/npkL0AkWJa — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 9, 2024

Si bien esta primera intervención de la PSA no fue motivada por nueva medida de fuerza por parte de Intercargo, fuentes del Gobierno aclararon a este medio que responde a una falta de disponibilidad del personal.

Y sobre ello precisaron: “Justo los empleados que fueron echados tenían que trabajar. Y como tienen un convenio laboral estricto y una posición sindical que no permite realizar ajustes, la empresa quedó libre de choferes de colectivos este fin de semana, por eso intervino la PSA”.

En efecto, el esquema de trabajo de los empleados de la compañía es ”2x2″, lo que se traduce en jornadas laborales dispuestas por dos días de trabajo de 12 horas y luego dos francos. Por su parte, desde APA recibieron la iniciativa del Gobierno como “una provocación” , al señalar que la falta de disponibilidad de personal se debe a las recientes desvinculaciones por parte del Ejecutivo.

“Los trabajadores están cumpliendo con su jornada de trabajo normal”, destacaron desde APA, a pesar de que advirtieron que la falta de personal puede provocar demoras en el servicio. “Los grupos de trabajo se van a ver muy afectados, con 16 personas de menos, más lo que ya veníamos diciendo en cuanto al personal que se jubiló, se retiró y el que se lesiona por exceso de trabajo”, alertaron.

Quiero agradecer a @PatoBullrich y por su intermedio a todo el personal de la @seguridadpsa por el gran trabajo realizado en lo que fue la primer intervención de las Fuerzas de Seguridad para garantizar que los pasajeros bajen seguros y con total libertad.

Después de décadas de… pic.twitter.com/MV5o6tVlPS — Franco Mogetta (@FrancoMogetta) November 9, 2024

En línea con las declaraciones de Bullrich, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, celebró hoy la iniciativa dispuesta por el Ministerio de Seguridad.

“Quiero agradecer a Patricia Bullrich y por su intermedio a todo el personal de la PSA por el gran trabajo realizado en lo que fue la primera intervención de las Fuerzas de Seguridad para garantizar que los pasajeros bajen seguros y con total libertad. Después de décadas de barbarie está volviendo la civilización... que hermoso país es la Argentina”, destacó Mogetta por redes sociales.

En plena escalada del conflicto aeronáutico, el secretario de Transporte reiteró ayer las intenciones de la administración de Javier Milei de privatizar Aerolíneas Argentinas horas antes de producirse la reunión entre representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que conduce Pablo Biró; de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), liderada por Edgardo Llano (y alineada con la CTA) y de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), dirigida Juan Pablo Brey.

“Si no se da la privatización, intentaremos que la acepten los empleados. Y si no la aceptan los empleados, se cerrará. Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene del Estado; durante todo el kirchnerismo le costó US$8000 millones al país”, afirmó Mogetta en Radio Mitre. Y al respecto concluyó: “Si los trabajadores no la aceptan, se va al proceso que corresponda para cerrar la compañía y dejar de solventarla”.

