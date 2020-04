Schiaretti insiste en que la asistencia de la Nación es clave para que las provincias puedan cumplir sus obligaciones. Crédito: Ministerio del Interior

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de abril de 2020 • 08:52

CÓRDOBA.- Después de anunciar la emisión de un bono transferible por $9000 millones para pagar deudas con proveedores del Estado , el gobierno de Juan Schiaretti en Córdoba admitió formalmente que tiene incertidumbre sobre su capacidad para pagar los sueldos estatales de abril y adelantó que podría haber una postergación en la cancelación de jubilaciones. El ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, enfatizó que los casi dos años de recesión sumados al freno de la actividad por la pandemia del coronavirus genera un creciente estrés de las finanzas públicas.

Giordano explicó que hay dos dificultades clave. Una es poder estar al día con los proveedores y la otra, un alza de las deudas de los contribuyentes con la Provincia; al ponerle números indicó que las acreencias de la Provincia suman $35.000 millones y las deudas con proveedores, unos $9000 millones. El bono se podrá usar para cancelar impuestos.

A la hora de hablar de la posibilidad de que las provincias emitan cuasimonedas, el funcionario de Schiaretti afirmó: "Si no hay asistencia del Gobierno nacional, creo que muy cerca. La caída, en el caso de Córdoba en marzo se recaudó, y comparando con un marzo normal, fue de un cuarto menos. Y este marzo no refleja ni por cerca las consecuencias de la parálisis por la cuarentena. Abril va a ser peor". Admitió que hay conversaciones con la Casa Rosada, no para que "se compense toda la caída, porque es imposible; pero sí que permita seguir funcionando con cierta normalidad".

"No tenemos antecedentes siquiera cercanos para dimensionar cuál es el impacto de la crisis. Más cerca de fin de mes vamos a tener una dimensión. La otra incertidumbre es cuál va a ser la ayuda del Gobierno nacional, recién ahí se puede saber", describió y en ese contexto reconoció que hacia fin de mes en función de los ingresos y de la asistencia nacional "se evaluará hasta dónde se puede pagar". Por ahora, la política sería diferir.

Consultado en entrevistas radiales sobre la posibilidad de prorrogar o realizar descuentos de impuestos, dijo: "Si una empresa facturó cero, pagará cero de Impuestos Brutos e IVA. Puede haber casos puntuales de impuestos que son más complejos de resolver, pero que tienen menor magnitud en ingresos".

El intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, dijo que emitirá un título a 36 meses a tasa Badlar por $2000 millones para pagar a proveedores. Los que reciban el bono podrán ahorrarlo o para cancelar deudas contraídas con la ciudad hasta el 31 de diciembre de 2018 o podrán transferirlo a sus proveedores o liquidarlo en el mercado asumiendo las pérdidas que genere.