El Gobierno define si incluye los pliegos de Lijo y García-Mansilla en sesiones extraordinarias

Ante la falta de certezas sobre el futuro de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar vacantes en la Corte Suprema de Justicia, en el Gobierno evalúan cómo avanzar con el tema. En ese sentido, las que vienen serán horas decisivas, ya que el presidente Javier Milei podría decidir la eventual inclusión de ambos pliegos en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, que se conocería este miércoles. Así lo confirmaron a LA NACION dos fuentes del Poder Ejecutivo. “Es cuestión de horas la decisión sobre lo que se hará”, dijo uno de los consultados.

El pliego de Lijo consiguió las firmas en comisión, pero no así el de García-Mansilla, lo que complicó los dictámenes para pasar al recinto. En el Gobierno aseguran que avanzaron con negociaciones para conseguir los votos. Si bien sostienen que aún faltan y que Lijo está mejor posicionado en cuanto a cantidad de voluntades que García-Mansilla, las posibilidades de que los incluyan en el debate de extraordinarias, crecieron.

Si bien advierten desde el Gobierno que no piensan exponer a los candidatos si no están seguros de lo que podría suceder en el recinto, incluirlos en el temario de sesiones extraordinarias podría funcionar como una forma de exponer al kirchnerismo que, sobre todas las cosas, no quiere apoyar el pliego de García-Mansilla.

También, una forma de agotar todas las instancias previo al posible nombramiento en comisión de ambos, lo que podría darse en el receso parlamentario. Un punto sobre el cual el kirchnerismo, a través del senador José Mayans, ya le hizo saber al oficialismo que buscará anular apenas se concrete. En lo que significó una advertencia que el Poder Ejecutivo no tardó en redoblar.

Si bien en los últimos días se había barajado la posibilidad de que el pliego de Lijo fuera al recinto en busca de aprobación y el de García-Mansilla, nombrado por decreto en comisión, ese desdoblamiento de los caminos quedó completamente descartado en los últimos días.

Por lo pronto, Lijo, según pudo saber LA NACION, no está dispuesto a renunciar a su cargo de juez federal para un nombramiento por decreto, ante el riesgo de quedarse sin nada.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados Santiago Filipuzzi

El llamado a extraordinarias

El llamado a extraordinarias podría concretarse durante la jornada de este miércoles, una vez que en el Congreso se hayan decidido las autoridades para 2025. El Gobierno quiere que renueve su presidencia en Diputados, Martín Menem. Una vez sucedido eso podría llegar el anuncio de la convocatoria. “La intención de que haya extraordinarias está, pero no hay definición si no hay consenso”, sostuvo una importante fuente del Gobierno. Al respecto, añadió que “no se está hablando con otros bloques por el tema”.

El capítulo de Justicia es uno de los más importantes para el Gobierno, afirmaron en Balcarce 50. Además de los pliegos de los dos candidatos a la Corte Suprema, en el eventual llamado al período de sesiones extraordinarias buscan incluir los casi 150 pliegos de jueces que aún no envió el Poder Ejecutivo y con los que se procurarían cubrir vacantes en distintos fueros e instancias de todo el país. A eso se sumaría el tema de los juicios por jurado, al que consideran un “cambio trascendental para el sistema jurídico”, juicio en ausencia y “reiterancia”, además de ley antimafia, entre otros puntos. Juicio en ausencia y “reiterancia” son dos iniciativas que estaban previstas debatirse en Diputados la semana pasada junto con el proyecto de ficha limpia, pero no hubo quorum por la ausencia de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y ocho legisladores de La Libertad Avanza.

Por fuera del bloque de temas de justicia, también podría estar la privatización de Aerolíneas Argentinas y la reforma electoral y política. Lo que casi con seguridad no estaría es el presupuesto 2025, foco de tensión con la oposición y los gobernadores. “Lo que traba que haya presupuesto es que los mandatarios provinciales quieren más”, dijo uno de los consultados.