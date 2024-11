El Gobierno denunció que un local cedido a la universidad de Madres de Plaza de Mayo funcionaba como boliche clandestino

En su conferencia de prensa de este jueves, el vocero Manuel Adorni informó que la Policía Federal (PFA) allanó un boliche clandestino que estaba ubicado en un piso que había sido cedido desde el Estado para uso exclusivo de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo.

“El inmueble se había prestado en 2018 con fines educativos. Sin embargo, en vez de lo que debe conformar un ámbito educativo, quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botellas de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche”, dijo.

Y marcó: “Esto representa una grave desviación de los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) consiguió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos. Este es el motivo por el cual el ministerio presentó la denuncia penal correspondiente ”.

Uno de los edificios que pertenecía a la Armada y fue entregado a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, ubicado en Rivadavia 4615. Google Maps

“No se conformaban con el bolichito”, continuó Adorni y remarcó: “En el tercer piso, que era en donde se hacían fiestas, además vivía una familia. En los dos primeros pisos de un inmueble que está en Rivadavia al 2700 funcionaba una sede del partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social, vinculado a uno de los famosos expiqueteros -porque ya no cortan más la calle-, en donde se encontraron banners con las frases ‘Vamos a volver’, junto a una imagen de la expresidenta condenada, Cristina Kirchner”.

El portavoz presidencial amplió la información y contó que en otro de los pisos de ese inmueble se encontraba la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en la Argentina, que “funcionaba durante agobiantes y estresantes tres horas diarias, de 15.30 a 18.30″, y la Asociación de Haitianos viviendo en la Argentina. “Vaya a saber Dios qué función desempeñaba”, consideró Adorni.

“Solo en 2023, la universidad recibió del Ministerio el equivalente a $4500 millones de hoy, y se recibieron cero alumnos ”, denunció y resaltó: “Los que se divertían con la plata de los argentinos... Muchachos, se les terminó la fiesta”.

EN VEZ DE AULAS, UN BOLICHE CLANDESTINO



Encontramos que en un inmueble cedido por el Ministerio de Justicia a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo para fines educativos, funciona como un boliche clandestino y un búnker político.



En 2023 esta Universidad recibió del… pic.twitter.com/pm9D37C9Zn — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) November 21, 2024

Por su parte, el Ministerio de Justicia -comandado por Mariano Cúneo Libarona- sacó un comunicado en el que ratificaron el hallazgo del boliche clandestino y “búnker político”, e informaron que será recuperado y posteriormente vendido. “Este edificio, entregado por la administración anterior con supuestos fines educativos, se convirtió en todo menos un espacio de formación. En lugar de aulas, se encontraron un boliche clandestino, ocupas y un búnker político, en flagrante violación de su propósito original. Además, el inmueble se encontraba en un gravísimo estado de abandono y deterioro”, expresó el titular de la cartera.

Asimismo, añadió que durante la inspección realizada por personal de la cartera de Justicia se constató que en el lugar operaba un “establecimiento bailable clandestino con una barra que servía bebidas alcohólicas”, pero que el espacio también se utilizaba para “actividades políticas partidarias y otras prácticas ilegales, demostrando un absoluto desprecio por los fines para los cuales el Ministerio concedió este inmueble”. “Lejos de ser un instituto educativo, se convirtió en un centro de juerga y adoctrinamiento político financiado por el dinero de los argentinos”, resaltó.

“Este despilfarro es una prueba más del saqueo sistemático realizado por el Partido del Estado. Aquellos responsables de este escándalo, tanto quienes lo ejecutaron como quienes lo facilitaron, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia”, concluyó.

La relación Milei-Villarruel

En otro tramo de la conferencia, el vocero se refirió a la relación entre Milei y Victoria Villarruel, luego de las declaraciones del primer mandatario que levantaron nuevamente la polémica por supuestas tensiones en el vínculo. “Es obvio que la vicepresidenta está cerca de la casta, está con varios senadores -no todos- casta. Lamentablemente, comparte mucho tiempo de su vida en sus labores como vicepresidenta con la casta”, resaltó, mientras que negó que esto sea un motivo por el que le pedirán la renuncia.

“Los dichos del Presidente de ayer los ha expresado en alguna otra oportunidad; es sumamente razonable lo que dijo. Por supuesto que [Victoria Villarruel] es parte del Gobierno y por supuesto también que la vicepresidenta está abocada a la tarea de llevar adelante una función extremadamente compleja en un Senado en que la mayoría de los miembros no son afines a nuestras ideas”, manifestó y sumó: “A pesar de eso, Villarruel logró la aprobación de leyes como la Ley Bases”.

Adorni se refirió al vínculo entre Milei y Villarruel.

Finalmente le bajó el tono a las afirmaciones de Milei y consideró que se trató de una “descripción y nada más”: “Me parece que ustedes le dan un valor mayor del que tuvo, no hay mucho más para decir” . Sobre la ausencia de la vice en las reuniones de gabinete, Adorni explicó: “Al principio de la gestión participaba porque claramente era un gobierno nuevo, que no tenía pasado y tenía que coordinar un montón de cuestiones. Habiéndolas coordinado es razonable que la reunión de gabinete sea solo con los ministros del Ejecutivo, no hay ninguna rareza en eso”.

LA NACION