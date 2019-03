El Gobierno desconfía del "brote antisemita"

Sospecha que fue una maniobra

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 23 de septiembre de 2006

NUEVA YORK (De nuestros enviados especiales).- El presidente Néstor Kirchner tiene grandes sospechas de que la reciente aparición de pintadas antisemitas en Buenos Aires responde a un intento de "grupos marginales" de complicar al Gobierno, justo antes de la reunión de anteayer con los máximos dirigentes de la comunidad judía de Estados Unidos.

"Qué casualidad que aparecieran justo el día en que Cristina tiene que recibir a la comunidad", dijo Kirchner cuando se enteró de la noticia, según fuentes que conversaron con él del tema.

Para el Presidente, actos de ese tipo no son señales de un brote antisemita, como denunciaron las entidades judías. Sobre todo le fastidió que sugirieran una responsabilidad del Gobierno. "Quebracho es un grupo marginal que también ataca al Gobierno. Se tapan la cara y si no opinás como ellos te dan con un palo en la cabeza", se quejó.

La comunidad judía también había planteado su disconformidad con la amistad de Kirchner con el venezolano Hugo Chávez, un aliado del gobierno antiisraelí de Irán. "Nadie nos va a elegir los aliados. No tenemos que darle ninguna explicación a ninguna comunidad", se le escuchó decir.

Pero ¿no le incomodan los aliados de Chávez? "A Hugo le tengo mucho afecto. Nos ayudó en momentos difíciles. El es así y yo no le voy a decir lo que tiene que hacer", señaló Kirchner en una charla reservada que reconstruyó LA NACION.

El Presidente tampoco acepta el pedido de los líderes judíos de romper relaciones con Irán. "En la práctica, no hay relación. No intercambiamos ni un peso", dijo con respecto a la negativa de Teherán de colaborar en el esclarecimiento de los atentados antiisraelíes en la Argentina. "Esos fueron ataques contra todos los argentinos. Nadie se puede hacer dueño del dolor", insistió.

Ya en el orden político, en la gira que acaba de terminar Kirchner dio las instrucciones a sus diplomáticos para explicar en detalle su posición en el conflicto de Medio Oriente. Sobre todo la decisión de no integrar las fuerzas de paz en la frontera de Israel y el Líbano. "No tenemos claro el proyecto de paz. No están los detalles y lo que es seguro es que no queremos ser parte de un conflicto bélico."

Club de París

NUEVA YORK.- Tendido el puente con Wall Street, el ala económica del Gobierno diseña el plan para reestructurar la deuda con el Club de París, que podría completarse a fines de este año. Son casi 6000 millones de dólares, y se tanteará primero a cuatro o cinco de sus países miembros, los mayores acreedores, antes de difundir la oferta definitiva, según confió a LA NACION una fuente del Ministerio de Economía.

ADEMÁS