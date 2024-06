El Gobierno desvinculó a 685 empleados del ex Ministerio de la Mujer y anticipó una nueva ola de despidos

Escuchar

Luego de que el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, absorbiera las responsabilidades del ex Ministerio de la Mujer el pasado mayo, el Gobierno tomó la determinación este domingo de profundizar los recortes dentro de la cartera y desvinculó a 685 empleados. La administración de Milei ya había prescindido de los servicios de al menos 240 trabajadores, lo que eleva el número de despidos a 925. De acuerdo a un comunicado al que accedió LA NACION, la próxima reducción de personal se llevará a cabo durante los próximos tres meses. Se estima emprenderán una nueva disminución del 25% de la fuerza laboral .

“En diciembre de 2023, el ex Ministerio de la Mujer contaba con 1100 empleados, más que los ministerios de Seguridad, Transporte y Defensa. Hasta la fecha, se redujo un 85% su personal. En una primera etapa, el Gobierno desvinculó 240 empleados y en esta segunda etapa, se desvincularon 685. En una tercera etapa que comenzará en tres meses aproximadamente, se estima una nueva reducción del 25% del personal restante”, se afirmó a través de un documento emitido desde la cartera de Justicia.

Las oficinas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en la avenida Paseo Colón Diego Levy / Télam

En los párrafos siguientes, se dieron detalles con respecto de servicios que prestaba el ministerio. En relación a la línea telefónica 144, que brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género, continuará operativa pero pasará a llamarse “de atención a personas en situación de violencia y riesgo”. “También seguirá funcionando la línea 149 del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID)”, se destacó.

Desde la cartera de Justicia informaron asimismo haber realizar una auditoría de la gestión de la ex Subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, Claudia Barcia, quien absorbió las funciones del ex Ministerio de la Mujer en diciembre de 2023. “Debido a que Barcia no presentó al renunciar ningún documento ni acreditó el cumplimiento de sus obligaciones, el Ministerio de Justicia la instó a realizar una rendición de cuentas completa de su gestión”, explicaron.

Y concluyeron: “Esta rendición se encuentra en análisis y será remitida a la Dirección de Asuntos Jurídicos a efectos de que tomen las medidas legales pertinentes”.

La disolución definitiva del organismo

En la noche del pasado miércoles 6 de junio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la administración Milei había decidido eliminar el ex Ministerio de la Mujer, que antes había sido transformado en una subsecretaría, en línea con el mandato del Presidente de “achicar el tamaño del Estado”.

Según planteó Adorni, el organismo fue “creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos”. “Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas”, sumó el Gobierno en el comunicado.

“La decisión responde a nuestro compromiso con la transformación, eficientización y reducción del Estado, continuando siempre con la defensa y protección de la ciudadanía contra la violencia”, argumentaron desde el Ministerio de Justicia, que quedó a cargo de la subsecretaría tras serle transferida desde Capital Humano.

“Como resultado de la auditoría interna del Ministerio, se detectó que en el área de la subsecretaria de Género existía una clara superposición de funciones con distintas agencias gubernamentales que se dedican a la misma tarea. Ello implicaba un sobre mantenimiento de edificios, estructuras y más de 800 empleados, con distintos sueldos. Dinero que al Estado argentino no le sobra”, subrayó el Gobierno y dio a entender que los 800 trabajadores serán despedidos.

Una de las primeras figuras del Gobierno que celebró la medida fue la canciller Diana Mondino. “Saluden al Ministerio de Mujeres y Sandwichitos que se fue”, se mofó la máxima autoridad de la diplomacia argentina en respuesta al mensaje que divulgó Adorni en su cuenta de X.

Saluden al Ministerio de Mujeres y Sanwichitos que se fue 👋 — Diana Mondino (@DianaMondino) June 7, 2024

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue una de las apuestas que realizó la gestión de Alberto Fernández. La abogada Elizabeth Gómez Alcorta fue la titular entre 2019 y 2022. Renunció luego de denunciar violaciones de derechos humanos en el operativo de desalojo mapuche en Villa Mascardi, Río Negro.

Gómez Alcorta fue reemplazada por Ayelén Mazzina, quien hasta 2022 ocupó el rol de secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia de San Luis, en ese momento gobernada por Alberto Rodríguez Saa. Mazzina permaneció en el cargo hasta que concluyó la gestión de Fernández.

