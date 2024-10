El Gobierno dijo que avanzará con la privatización de Corredores Viales y AySA: “Fue una plataforma de campaña”

Escuchar

En el marco del plan oficial de reestructuración y achicamiento del Estado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que el Gobierno avanzará con la privatización de las empresas Corredores Viales y de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). “El ministerio de Economía, a través de la secretaría de Transporte, publicó el proceso de licitación de los tramos concesionados de rutas nacionales de caminos que eran de Corredores Viales. Eran operadas de forma deficitaria e implicaban una perdida de dinero del presupuesto que se financia de los contribuyentes. El resultado está a la vista en cómo están las rutas”, precisó.

Y resaltó: “Esto rompe con una participación monopólica y se habilita la participación de cualquier empresa que cumpla con los requerimientos. De esta forma, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos sin la intervención de la Ley de Obra Pública”.

Respecto de la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense, Adorni aseguró que tuvo “gastos innecesarios de 4800 millones de dólares”. “ No brindaban calidad en el servicio y fue una plataforma de campaña para los funcionarios de turno . Tuvieron un presupuesto de 200 millones de dólares en obras y el 25% se asignaron a Tigre y a Malvinas Argentinas... Saquen sus propias conclusiones”, cuestionó e hizo referencia a que se le otorgaban mayores recursos a los municipios alineados políticamente con su entonces presidenta, Malena Galmarini, la esposa del excandidato presidencial, Sergio Massa.

Manuel Adorni dio detalles sobre los gastos de la empresa AySA.

“En total se gastaron 1300 millones de dólares en sponsoreo de AySA en distintos eventos. Tampoco se ahorró en la compra de inmuebles y vehículos: en la pandemia adquirieron un edificio por 31.600.000 de dólares en la calle Tucumán y las reparaciones estaban valuadas en 9 millones de dólares. Lo más raro es que la obra nunca se finalizó”, detalló. Y marcó: “Eso es parte de la Argentina del pasado, ese es el país que los argentinos dejaron atrás con su voto en noviembre del año pasado”.

En otro tramo de la conferencia, el vocero presidencial se pronunció sobre la puja entre el Gobierno y las casas de altos estudios por el veto al financiamiento universitario. En materia de sueldos de docentes y no docentes, Adorni aclaró: “El número refleja lo que pasó en la Argentina. El populismo termina saliendo caro. Y no le pasa solo a los docentes. A los jubilados y trabajadores que se compara con el resto del mundo en materia de salarios, están por debajo de lo que cobra en un país en el que el populismo no arrasó como acá”. Fuera de aquella discusión, el funcionario dijo que los reclamos por recursos en las universidades son “genuinos”.

“Hoy escuché que decían que había que darle más recursos a determinado sector sin perjudicar a otro. Si creyeron que eso podía darse, es ciencia ficción. No hay forma de un equilibrio presupuestario aumentar una partida sin reducir otra. Es una discusión genuina que debe darse en el marco del Congreso, dentro del presupuesto 2025. La discusión está terminada. Se buscará siempre la mayor transparencia para todos. Si está en discusión que el recurso del contribuyente se pueda explicar y mostrar, es sentido común”. Hizo además una breve mención a las auditorías que el Ejecutivo tiene planeado llevar adelante en las universidades públicas: “Se verá la manera más transparente de que las auditorías tengan el objetivo de transparencia, pero es algo de segundo orden. Estamos comprendiendo que todo peso que sale del bolsillo tenga partidas de transparencia. Es parte del costo que nos hace pagar el populismo. En una Argentina mejor eso se va a corregir”.

07/05/2024 Manuel Adorni, portavoz de la Presidencia de Argentina POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL ARGENTINA PRESIDENCIA DE ARGENTINA PRESIDENCIA DE ARGENTINA - PRESIDENCIA DE ARGENTINA

Por último, se refirió a las tomas de universidades e incidentes que se produjeron durante las últimas horas del lunes: “Para nosotros las tomas son temas internos de cada facultad. Ayer con mucha pena estaba en un programa y vi agresiones y peleas en diferentes universidades, estudiantes agredidos de todos los colores políticos. Me dio mucha pena, en un lugar que tiene que ser de estudio, de los mejores. Ver esas imágenes causa escozor y pena. La mayoría de los alumnos quieren tener clases y estudiar y eso está ocurriendo. La ley de educación superior especifica que dentro de las universidades no pueden ingresar fuerzas de seguridad que no hayan sido solicitadas por la justicia o por autoridades de las universidades. El conflicto en las facultades también hay que entender esto y que la responsabilidad es de cada uno de los rectores. Tema terminado. Cada facultad debe ver cómo resuelven con estos grupos de chicos, estudiantes, que garanticen tener clases en paz”.

LA NACION