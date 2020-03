Debate por el aborto: el Gobierno envía esta semana la iniciativa al Congreso

Congreso Fuente: Archivo

Hoy, el Presidente define los detalles del proyecto junto a sus ministros

Jaime Rosemberg 9 de marzo de 2020

Con el imperativo de no extender el debate más de lo necesario, y la necesidad de contener a los propios para evitar sorpresas, el gobierno de Alberto Fernández se prepara para presentar el viernes en la Cámara de Diputados el proyecto de despenalización del aborto , resistido por los sectores provida y nuevamente criticado en la misa que la Iglesia organizó ayer frente a la Basílica de Luján.

"Falta definir detalles, pero el proyecto estará listo hacia fines de esta semana", confirmaron a LA NACION dos ocupantes de despachos importantes en la Casa Rosada. Esos detalles comenzarán a quedar claros hoy, cuando el presidente Alberto Fernández encabece una reunión interministerial de la que también participarán el ministro de Salud, Ginés González García ; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero , y la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra .

No habrá, repiten en Balcarce 50, cambios sustanciales en la norma, idéntica a la aprobada en 2018 por la Cámara de Diputados y rechazada en el Senado. Se mantienen el límite de 14 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad de objeciones de conciencia "individual, no institucional" de los médicos que se opongan a la realización de un aborto. "Ya nos peleamos con los celestes, no vamos a seguir cambiando cosas y pelearnos también con algunos verdes", graficaban desde el Gobierno.

Pañuelos verdes en el Congreso Fuente: Télam - Crédito: Analía Garelli

En principio, el proyecto de legalización llegará a Diputados junto con el denominado proyecto de los 1000 días, que garantiza durante ese lapso beneficios y cuidados para la madre y su bebé recién nacido.

En la Cámara de Diputados hay confianza en tener el número suficiente para obtener dictamen la semana que viene y tratar el proyecto el miércoles 25 de este mes. Será girado, tal lo acordado ya por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con las diputadas que impulsan el proyecto, en cuatro comisiones: Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujer. ¿ Y el Senado? "Va a salir también. El PJ es muy verticalista y va a terminar consiguiendo el número", confió una espada legislativa oficialista.