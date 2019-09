Podría haber una sesión especial en Diputados el miércoles o el jueves para tratar la temática Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Jaime Rosemberg 9 de septiembre de 2019

En una semana que comenzó con las variables económicas en calma, el gobierno de Mauricio Macri afirmó hoy que analizará "cuanto de político" tiene la sesión especial que impulsa la oposición para intentar establecer la emergencia alimentaria.

La oposición trabaja para unificar un proyecto común y podría forzar una sesión especial el miércoles o el jueves próximo.

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, afirmó que quienes llevan adelante el reclamo-encabezado por la bancada kirchnerista-deberían explicar "de dónde van a salir los recursos, y para qué, y como se van a gastar", en el caso de ser aprobado el proyecto en ambas cámaras.

"La ley votada en septiembre de 2016 [emergencia social] establece todo tipo de herramientas para situaciones como las que estamos viviendo. Es parte de la oposición, no toda (.) por ahora estamos analizando cuanto de política tiene, y cuanta no. Hay que explicar de dónde van a salir los recursos, y para qué, y como se van a gastar. Y hay que aclarar que para tratar sobre tablas (el proyecto) hacen falta dos tercios de la Cámara", dijo el ministro luego de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.

En relación a la reunión de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, con la cúpula de la CGT, Finocchiaro afirmó que se trata de "una reunión de diálogo como tenemos habitualmente con todos los sectores y actores", y agregó: "Tenemos que ver dónde se necesita más (ayuda), y la ministra Stanley ya está haciendo. Lo que no hay que hacer, con cuestiones tan delicadas como esta, no debiera hacerse política, nunca la hicimos y no vamos a entrar en esa variable ahora".

"Hay que trabajar todos los días y estar muy atentos, tanto el Gobierno como la oposición", agregó Finocchiaro.

En relación a la "colaboración" y la "responsabilidad" de la oposición, el ministro afirmó que "todos estamos comprendiendo lo que está pasando" en el país. "Nunca dejamos de tomar medidas vinculadas con lo social, hemos tenido el mayor presupuesto en inversión social, pero no hay que utilizar el sufrimiento de la gente para hacer política", abundó.

El desafío de la oposición

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, anticipó hoy que los diferentes bloques de la oposición presentarán en las próximas horas un proyecto consensuado para declarar la emergencia alimentaria y ratificó la intención de sesionar miércoles o jueves para buscar sancionar la iniciativa.

"Estuvimos trabajando todo el fin de semana. Le daremos hoy la puntada final y estaremos presentándolo para que miércoles o jueves hagamos una sesión especial para que se sancione", afirmó Rossi.

Sostuvo que "el gobierno tenía por si todas las herramientas para decretarla y generar condiciones para mejorar la situación pero no lo hace, y entonces miércoles y jueves haremos la sesión. Estamos viendo cuál es el mejor día para hacerla".

Rossi, junto a representantes del Movimiento Evita, Red por Argentina, Somos y Consenso Federal, avanzan en un texto que reúna los numerosos proyectos presentados, que darán a conocer en las próximas horas.

De todos modos, fuentes parlamentarias admitieron que siguen trabajando en un texto de consenso pero, no obstante, aguardan una respuesta del gobierno antes de formalizar la presentación.

En ese sentido, Rossi dijo "no entender cuál es la posición del oficialismo" y dijo que "lo que tienen que hacer es aumentar partidas".