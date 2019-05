El Gobierno rechaza el planteo de Cornejo y no pretende ampliar Cambiemos

El presidente de la UCR había pedido incorporar a Lavagna, Massa, Pichetto y Urtubey, con quienes se negocia un acuerdo de estabilidad Fuente: Archivo

Todo se precipitó demasiado rápido. El planteo del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo , de ampliar Cambiemos y sumar al PJ descolocó a una Casa Rosada que ayer buscaba darle magnitud institucional a un pacto de gobernabilidad con la oposición dialoguista.

"Para mí ya es útil ampliar Cambiemos a otras fuerzas, a otros dirigentes como (Roberto) Lavagna , como (Miguel) Pichetto , como (Juan) Urtubey , como (Sergio) Massa ", dijo ayer Cornejo y pidió "un correlato electoral" del acuerdo político que propone la Casa Rosada. Para el Gobierno, el presidente del radicalismo y gobernador de Mendoza se excedió. No es ese el alcance que, por ahora, puede tener la declaración de principios conjunta con el peronismo.

"Cornejo habló con la camiseta de Cambiemos, pero el acuerdo con los dirigentes del PJ es demasiado importante para contaminarlo con lo electoral", señaló un funcionario de la Casa Rosada. "No es ese el sentido que le queremos dar a lo que estamos trabajando. Lo importante es dar un mensaje hacia el mundo de acuerdos básicos", agregó.

"Creemos que hay que ampliar Cambiemos para enfrentar las vicisitudes que la Argentina tiene. Hay que dar confiabilidad de que la Argentina no va a volver atrás, que no va a caer nuevamente en el populismo. Y esas garantías el Gobierno solo no las puede dar, así que nos parece muy bien esta convocatoria a un acuerdo y, por qué no, que tenga un correlato electoral también", dijo Cornejo. Además de pedir un acuerdo electoral, el presidente de la UCR y actor clave de la mesa política de Cambiemos lanzó dardos filosos a la Casa Rosada.

Sus palabras volvieron a generar ruido en un frente interno que parecía haberse ordenado. En el macrismo decidieron que la respuesta a Cornejo sea "de partido a partido". El presidente de Pro, Humberto Schiavoni, manifestó en Twitter: "Cualquier discusión con relación a la identidad y conformación de Cambiemos tenemos que darla primero en el marco institucional de nuestro espacio".

"Cornejo especula con las elecciones en su provincia y quiere despegarse de Mauricio Macri , le habla a los mendocinos", evaluaban hoy un actor clave del armado electoral de Pro.

Cornejo no es el único que plantea una apertura. El diputado Martín Lousteau , afiliado a la UCR y que cultivó un buen diálogo con Macri, viene pidiendo una "coalición superadora" que incluya a Lavagna.

El deseo que manifestaron Cornejo y Lousteau hoy parece no tener lugar en la estrategia electoral de Pro. Primero, porque Mauricio Macri y Marcos Peña no creen que las alquimias electorales puedan tener un efecto "mágico" en una sociedad que ya está polarizada. Pero, sobre todo, en Balcarce 50 entienden que ya es tarde y que no dan los tiempos políticos para plantear, en esta instancia del año, un acuerdo electoral con el peronismo.

En el Gobierno ayer celebraban la buena aceptación que tuvo el borrador del acuerdo en el mundo empresario. A ellos iba dirigido el mensaje para lograr cambiar un clima que mostró signos de histeria cuando una encuesta la mostró a Cristina Kirchner con las mejores chances electorales.

Advertían, sin embargo, que aún falta tejer negociaciones para llegar a un documento final. "Hay que ver cuáles son los puntos en los que estamos de acuerdo y con quienes", señalaban hoy en Casa Rosada.ß