El Gobierno refuerza la ayuda social en el último trimestre para evitar un fin de año conflictivo

Escuchar

El Gobierno reforzó a partir de octubre el alcance de la Prestación Alimentar de cara a los meses más calientes del año. La asistencia a los sectores más vulnerables se focaliza en el segmento de adolescentes que va de 14 a 17 años y forman parte de familias en estado de vulnerabilidad. Con esa ampliación, la proyección presupuestaria para el tercer trimestre de este año es de $551.130 millones, con lo que alcanza una inversión anual total de casi dos billones de pesos ($1.909.490.958.677). El Gobierno amplió las partidas sociales pese a que se muestra confiado en que se atenuarán los índices de pobreza en la segunda mitad del año y que no avizora señales de conflictividad en el horizonte.

“La medida apunta a cubrir el 98,4% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para los más de 600.000 chicos de 14 a 17 años de familias vulnerables”, detallan fuentes oficiales. En el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, explican que se reforzó la ayuda en el segmento de los adolescentes porque la Prestación Alimentar es un complemento a la Asignación Universal por Hijo (AUH) . “Si bien mejoramos la cobertura, no habíamos crecido en el alcance de nuevos chicos. Y había un segmento que eran los chicos de 15 a 17 años que no percibían la tarjeta Alimentar y no alcanzaban a cubrir ni el 50% de la canasta básica sólo con la AUH”, agregan. Afirman las fuentes oficiales que, además, se trata de un sector históricamente relegado de la ayuda estatal.

El refuerzo se da en el último trimestre del año, cuando la mira del exministerio de Desarrollo Social se posa en diciembre, históricamente conflictivo en cuanto a reclamos de los sectores más postergados. Sin embargo, en el Gobierno hay un sector influyente que apuesta a revisar los montos de la ayuda social en 2025, según supo LA NACION.

Según acusó el Indec, la pobreza en el primer semestre del año alcanzó al 52,9% de la población, aumentando 11,2 puntos con respecto a diciembre de 2023 y afectando a 24,9 millones de argentinos. La indigencia, por su parte, trepó al 18,1% de la población, un total de 8,5 millones de argentinos. El cuadro entre los menores de 14 años es peor, con 66% de pobres, porcentaje que se reduce al 60% de los 15 a los 29 años.

Pese a la gravedad de los números, y a que se sumaron 6,2 millones de pobres más con la gestión de Javier Milei, en el Gobierno se muestran confiados y dan por hecho que diciembre “será tranquilo” porque los sectores más vulnerables, pese al fuerte ajuste del gasto público, “están muy contenidos”. De todos modos, ampliaron la asistencia social para los adolescentes.

Un hombre con dos niños pide limosna en la puerta de un banco que ofrece préstamos a tasa del 0% en Buenos Aires JUAN MABROMATA - AFP

En Capital Humano afirman que los montos de la ayuda que reciben por parte del Estado los sectores más castigados “crecieron durante el año” y que “bajan de forma directa, sin intermediarios”. Es uno de los puntos que el oficialismo considera más relevante, al sostener que “corrieron a los gerentes de la pobreza”, en relación a los dirigentes de organizaciones sociales.

Mientras que desde Capital Humano explican que para 2025 se proyecta mantener el mismo alcance en los programas, y remiten al proyecto de presupuesto que actualmente se debate en comisiones, hay sectores del Gobierno que apuestan a la posible reducción de la asistencia el año próximo . Proyectan que se reducirá el número de personas que necesitarán el apoyo del Estado. Ese optimismo choca con las previsiones de especialistas, como ya informó este diario.

“Creemos que la ayuda con los planes es algo temporario y de emergencia”, dicen en la Casa Rosada, pese a lo proyectado en el presupuesto y el fuerte aumento de la pobreza registrado. “No puede ser crónico, es un fracaso si es algo que se sostiene en el tiempo”, arriesgan, para criticar al kirchnerismo y el macrismo. Consideran que los primero “no lograron sacar a la gente de los planes en cuatro gobiernos” y que los segundos “ampliaron” los planes.

En el Gobierno atan esa confianza a que habrá una reactivación económica. Por lo pronto, en el primer piso de Casa Rosada confían en que la próxima medición del Indec mostrará una reducción de los números de la pobreza. “Ya está por debajo de 49%”, confía una alta fuente del Gobierno. Admitió que el número “sigue siendo una catástrofe”, pero afirma que “está marcándose un descenso importante”.

En el oficialismo apuntan que la última medición de la pobreza realizada por el Indec, que determinó para el primer semestre un 52,9% pobres, hizo su corte para el análisis en junio, por lo que “tomó los peores meses del año, porque en el primer trimestre se registró lo que se acarreaba del kirchnerismo más el impacto de los primeros ajustes”.

La ampliación del alcance del Alimentar

La decisión del Gobierno de ampliar a partir de octubre el alcance de la prestación Alimentar de los 14 a los 17 años apunta a “que todos los menores de las familias vulnerables reciban el apoyo para cubrir la canasta básica alimentaria (CBA)”, explican fuentes de Capital Humano.

Según datos oficiales, “hasta octubre, los adolescentes de 14 a 17 años que viven en familias vulnerables cubren el 50% de la CBA con la AUH. Con su inclusión dentro de la Prestación Alimentar, logramos la cobertura del 98,40% de la CBA para los más de 600.000 chicos de 14 a 17 años”.

Los valores de la Prestación Alimentar va desde $52.250 para aquellas familias con un hijo, $81.936 para los que tienen dos, $108.062 por tres hijos o más.

Un comedor comunitario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular Ricardo Pristupluk - LA NACIÓN

Paralelamente, el foco está puesto en el Programa de Acompañamiento Social (PAS), uno de los dos universos en los que se dividió el ex-Potenciar Trabajo, a fines de febrero pasado, y con el que se apunta “a mejorar la situación laboral y la calidad de vida de personas en situaciones de mayor vulnerabilidad”. Principalmente de aquellos que tienen más de 50 años y a madres de cuatro o más hijos.

Tras una actualización de datos que se hizo desde la disolución del Plan Potenciar Trabajo, para conocer mejor a cada uno de los titulares que forman parte del programa, de 247.176 titulares que existían se mantuvo el beneficio para 186.797 personas, es decir, un 75,6%. A esas personas, agrupadas bajo el paraguas del PAS, les llega una ayuda de $78.000, un monto que no se actualizó desde el comienzo de la gestión libertaria.