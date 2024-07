El Gobierno respondió las amenazas que llegaron desde Irán: “Al Presidente no lo van a amedrentar”

Escuchar

Luego de que el jueves el Tehran Times, que responde al gobierno iraní, amenazara a través de un editorial al presidente Javier Milei y a la Argentina -que agregó a la lista de organizaciones terroristas a Hamas- llegó la respuesta del Gobierno. El encargado de la réplica fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien negó que este tipo de mensajes amedrenten al presidente Javier Milei. Más tarde se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en el mismo sentido le bajó el tono a la cuestión.

“ Al Gobierno lo tiene sin cuidado, al Presidente no lo va a amedrentar. Todos conocen la personalidad del Presidente, que cuando se trata de definiciones y posiciones ideológicas o derechos esenciales no tiene ninguna duda. Ese comentario no le va a hacer ninguna mella en sus posiciones”, marcó en Radio Mitre Francos, luego de que el Tehran Times publicara esta semana un editorial con un fuerte envío para la gestión libertaria.

En esta fotografía publicada por el sitio web oficial de la oficina del líder supremo iraní, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, habla en una reunión con un grupo de familias de miembros de la Guardia Revolucionaria en Teherán, Irán, el domingo 19 de mayo de 2024. Office of the Iranian Supreme Le

El medio progobierno de los ayatollahs cuestionó el acercamiento de esta administración a “la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional” y advirtió que el régimen teocrático “le hará lamentar” su enemistad “en el momento adecuado”.

Por su parte, el jefe de Gabinete respaldó la postura oficial con respecto a declarar a Hamas -la organización que el año pasado lideró los ataques contra Israel- como grupo terrorista, en una fecha de alta carga simbólica por cumplirse el 30 aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Fue en la previa del acto en el que participará junto a Milei.

“No se puede no considerar terrorista a Hamas, mucho más después de lo del 7 de octubre. Todos hemos visto la crueldad con la que el movimiento terrorista se apoderó de una parte del territorio israelí y generó todo tipo de depredación. Hoy tiene rehenes argentinos, entre otros. Es una afrenta a cualquier derecho humano esencial. A mí me tienen muy sin cuidado las amenazas que puedan proferirse cuando estamos acá defendiendo los derechos humanos”, indicó.

También habló Bullrich

Ya desde el acto en la sede de AMIA en Once, Bullrich se refirió también a los comentarios que arribaron desde Irán. “Es una editorial de un diario. Que no nos amenacen porque sabemos que fueron ellos los que intentaron taparlo [al ataque contra la Asociación Mutual Israelita] con el memorándum que arreglaron con Cristina Kirchner y no pudieron. Vamos a seguir luchando por la justicia”, sostuvo la funcionaria en la previa del encuentro y a la espera del arribo de Milei.

“Si lo escribió el gobierno de Irán, será considerada una amenaza. Si es un diario, será una bravuconada”, resumió en LN+ sobre la publicación Bullrich, quien sentenció: “En esa editorial dicen que la Argentina ataca a Irán. Y no. Irán atacó a la Argentina”.

Villarruel: “La Argentina no va a tolerar amenazas”

Al llegar al encuentro, la vicepresidenta Victoria Villarruel también ahondó sobre esta cuestión, primero al referirse a la importancia de este acto para recordar a las víctimas de la AMIA. “Significa que reclamamos como Estado argentino verdad, justicia y reparación para cada una de nuestras víctimas. Significa que la Argentina es un país que no va a tolerar amenazas de ningún otro Estado, ni va a tolerar que su población esté aterrorizada. Significa que la memoria se ejerce todos los días, porque hay muchas víctimas del terrorismo tanto en hechos en la República Argentina, como en el exterior. Y el gobierno del presidente Milei reclama por todas ellas”, planteó.

Después, ya directamente en relación con la amenaza del Tehran Times, la número dos del Gobierno dijo que los que deberían responder por este tema son el Presidente y la canciller Diana Mondino, aunque ahondó: “El significado nuestro, o la lectura que para nosotros tiene esto, es que aquel que en los hechos comete atentados, luego también con la palabra va a tratar de aterrorizar a la población . Está en nosotros unir el entramado social para que no sintamos ni terror ni miedo, sino que simplemente reclamemos y acompañemos a cada una de nuestras víctimas en el reclamo de justicia”.

Dijo también la vice que la “preocupación” de la gestión libertaria es que los argentinos viven bien, poder poner al país de pie y que se respeten los derechos humanos y la Constitución. “El resto corre por cuenta de quienes amenazan”, sostuvo la vice, que evitó precisar si dialogó con Milei sobre el tema. “Hoy simplemente vamos a recordar a las víctimas”, concluyó cuando le preguntaron sobre si existió ese contacto con el mandatario.

