El Gobierno trabaja acotado por la restricción de caja

Gestiona con aprobaciones semanales de gastos; hay ministerios paralizados

El Gobierno culmina su tercer mes de gestión con una máxima rectora: administrar en la escasez. Con una caja muy restringida, las únicas dependencias que tienen luz verde para ejecutar su presupuesto mensual al tope son el Ministerio de Desarrollo Social y la Anses , en consonancia con el lema de Alberto Fernández de atender primero a los sectores de menores ingresos. En otras áreas se deben priorizar los gastos, bajo un estricto control de la Casa Rosada.

Una vez por semana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero , con la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca -en la práctica, la coordinadora del equipo económico- hacen el "arqueo de caja" y definen qué pagos habilitar. Es un monitoreo del gasto y de la recaudación a partir del cual se aprueban las erogaciones semanales a cada ministerio.

Por un cambio en los procesos del Estado que introdujo la gestión de Alberto Fernández, en tanto, la Jefatura de Gabinete debe autorizar todas las designaciones, contrataciones y viajes que se hacen en la administración pública. Cafiero dedica una parte de su día a firmar digitalmente todas esos gastos que se hacen en el gabinete, que tiene 20 ministerios.

Reacios a gestionar vía Excel, el Gobierno, sin embargo, no se puede dar el lujo de gastar de más y afronta solo los compromisos urgentes, como una familia que separa el dinero para los gastos indispensables.

Asignación de recursos

El Gobierno trabaja sobre la base del presupuesto heredado de 2019, porque postergó su plan de gastos y recursos hasta abril o mayo, cuando esté superado el primer capítulo de la renegociación de la deuda.

Fernández volcó los mayores recursos públicos a jubilaciones y pensiones, a los programas sociales y al pago de la deuda pública, en contraste con el gasto de capital y los gastos de funcionamiento de la administración pública.

Si se observa la ejecución presupuestaria del primer bimestre, por jurisdicción, se hace evidente que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (por las erogaciones previsionales y la Asignación Universal por Hijo) y el Ministerio de Desarrollo Social (que contempla los planes sociales y las políticas alimentarias, entre otros programas) son las dos carteras que más devengaron sus partidas, con el 16,4% y el 15,4% de la ejecución de sus presupuestos.

Más postergadas están las áreas vinculadas a la inversión pública, como el Ministerio de Obras Públicas (2,2% de ejecución presupuestaria en el primer bimestre), el de Transporte (0,8%) y el nuevo Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (0,1%).

En la Casa Rosada reconocen que las áreas vinculadas con la inversión pública vienen más rezagadas por las limitaciones presupuestarias, aunque también apuntan que el "freno en la inversión pública" a partir de la crisis de 2018 hoy es difícil de remontar porque -dicen- hay "mucha deuda en certificados de obra". A eso se suman las demoras habituales por la transición política. Cuanto más tiempo pasa, explican, mayor es la exigencia de los contratistas por redeterminar los precios de las obras.

"Nos encantaría tener un tubo de dinero para inyectar en obras públicas, pero no lo tenemos. Tampoco es un área que frenamos, porque necesitamos generar empleo y reactivar la economía", señaló a este medio una alta fuente de la Casa Rosada al tanto de los problemas de caja.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, lo ilustró cuando dijo que "el metrobús no es una prioridad". Por su cartera desfilan gobernadores e intendentes que llegan con listados de pedidos para hacer obras de agua potable, cloacas y obras viales. El Gobierno les pide a todos que seleccionen solo los proyectos más urgentes.

"Hay que administrar en la escasez con creatividad y priorizando todo el tiempo", reconocieron en uno de los ministerios vinculados a esas áreas, y subrayaron que, si se compara con el primer mes de 2016, "las áreas de obras públicas y vivienda de la gestión de Mauricio Macri hicieron cero inversión real directa".

Otro ejemplo. Un ministerio nuevo, como es el de Mujeres, Géneros y Diversidad, heredó el presupuesto que tenía el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), que en la anterior gestión era una dependencia dentro de Desarrollo Social. Luego duplicó las partidas a unos $500 millones. Aun así, en el Gobierno admiten que "es un presupuesto provisorio", para una cartera que está utilizando oficinas en el Palacio de Hacienda, y que recién aprobó las designaciones de su organigrama esta semana.

Este escenario de restricción de caja está montado sobre el calendario de la negociación de la deuda. En el Gobierno se muestran optimistas respecto de las tratativas con el FMI y aseguran que en el Fondo hay una "comprensión" de la situación económica local. "Ya se lo dijimos, es imposible bajar una jubilación mínima que hoy está US$220", manifiestan en Balcarce 50.

Es por eso que apuestan a que el FMI comprenda la imposibilidad de eliminar el déficit fiscal en lo inmediato, en lo que constituye uno de los puntos más sensibles de la negociación. "Es normal que haya una discusión sobre cuándo se llegará a la convergencia, si en 2 años, en 3 o en 3 y medio", señalan.

Tras una semana clave, que tuvo a enviados del FMI y de los bonistas privados en Buenos Aires, en el Gobierno resaltaron el buen diálogo que sostienen con el Fondo, cuya delegación revisó las cuentas públicas y se retiró sin hacer un comunicado. Los representantes de fondos de inversión, en cambio, se fueron con un sabor amargo de su visita a Buenos Aires, ante la falta de definiciones sobre el plan económico.

El cierre del primer capítulo de la negociación de la deuda es, todavía, incierto. En el Gobierno no es un secreto que el 31 de marzo, la fecha que se autoimpuso Fernández para concluir las primeras tratativas, no es una fecha inflexible y que es probable que la negociación se extienda a abril. "No es una fecha religiosa, sino solo una alusión a una etapa", manifestaron esta semana desde el equipo económico. De acuerdo con el cronograma que trazó Guzmán, la semana que viene debería formalizarse el lanzamiento de la oferta a los bonistas para dar inicio a las reuniones informativas. Nadie descarta un corrimiento en el calendario.