"Es el presidente el que nos falta el respeto", dijo el militante que además negó ser kirchnerista

El militante de una organización barrial de Córdoba que insultó al presidente Mauricio Macri tras sortear la seguridad presidencial intentó justificar su accionar en una entrevista radial: "El nos falta el respeto a todos es él, no me arrepiento de nada".

Claudio Leonardo Turi, miembro de "La Barriada", se cruzó con Macri, Juliana Awada y el gobernador cordobés Juan Schiaretti en un restaurante céntrico el miércoles por la noche y los increpó. "¡Han vaciado el país, hijo de mil puta!", le gritó al mandatario en medio de un grupo de periodistas y tras esquivar a los custodios.

El hombre -que no fue denunciado- habló en Radio Continental Córdoba y aseguró que "no fue algo organizado"

"Salíamos de una reunión en la casa de mi hija y me crucé con el gobernador [Schiaretti]. Me saqué una foto con él, me di vuelta y me encontré con Macri", contó.

Turi explicó que a media cuadra de donde estaba el presidente "se juntan personas que no tienen para comer" y que reciben las colaboraciones de la organización que él integra junto a otros vecinos de barrio Zumarán, en el noroeste de la ciudad.

"Cualquier ciudadano que vive la situación de este país hubiera hecho lo mismo. En medio de los empujones y gritos a favor de Macri, me salió un insulto. Pero no me arrepiento porque eso representa el descontento de la gente que está padeciendo la insensibilidad del Gobierno. El Presidente es quien nos falta el respeto con estas medidas neoliberales", dijo.

El agresor, que una semana atrás participó de un acto de Alberto Fernández y Sergio Massa en el club Hindú, dijo que no tiene "nada que ver con el kirchnerismo". "Estuve en un acto pero no soy un militante", afirmó.