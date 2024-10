El influencer libertario “Gordo Dan” pidió sacar a los “comunistas” y “poner a los amigos” en el Estado

Daniel Parisini, más conocido en redes sociales como el “Gordo Dan”, analizó el miércoles la desvinculación de Diana Mondino del Ministerio de Relaciones Exteriores a raíz del voto de la Argentina ante la asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en contra del embargo de EE.UU. a Cuba. En una señal de streaming, el activista libertario teorizó que la salida de la ahora excanciller se debe a que “se quedó con mucho cuerpo diplomático heredado”, lo que resultó en que tomara decisiones “no del todo alineadas”. En ese sentido, pidió sacar a todos los “comunistas” del Estado y poner “propios”, “amigos y conocidos”.

Tras leer el comunicado de que divulgó la Oficina del Presidente, Parisini, que cumple el papel de conductor en el programa Misa (Carajo) y del que participa también Juan Pablo Carreira -jefe de comunicación digital de Javier Milei-, profundizó sobre las posibles razones que derivaron en que Mondino tuviera que dar un paso al costado: “Tengo la sensación de que se quedó con mucho cuerpo diplomático heredado por los gobiernos anteriores y no metió gente propia en cuestiones clave. Esto terminó haciendo que tomara decisiones no del todo alineadas con la ideología del Presidente”.

Remarcó más adelante que “hoy en el Estado hay sobrevivientes del kirchnerismo, del macrismo, del radicalismo, de administraciones anteriores, gente que labura desde hace años”. “Literalmente son comunistas que siguen laburando en el Estado”, sostuvo. Y enfatizó: “Como el Estado es tan gigante, por ahí es gente que todavía no se ha logrado barrer o dejar echar para poner a los propios”. Luego de usar la frase “poner a los propios”, el influencer oficialista hizo una pausa de unos segundos y expresó “a título personal”: “Repito: hay que poner a los propios. Esta es mi visión. Hay que poner a los propios. Así es como pienso”.

El Gordo Dan anticipó la renuncia de varios funcionarios; es un asiduo visitante de la Casa Rosada, comparte la línea del armado digital de su amigo “Juan Doe” (Carreira), aunque formalmente no tiene cargo alguno en el Gobierno.

Escuchen la bajada de línea del comisario Daniel Parisini (alias Gordo Dan).



Sería hasta gracioso, si no hubiera tantos chicos descerebrados que aceptan acríticamente lo que repitan en ese antro pagado con fondos reservados de la SIDE.



Más stalinista no se consigue. pic.twitter.com/W9g6KXmQGT — Javier Smaldone (@mis2centavos) October 31, 2024

“Los propios a veces es un amigo, un conocido que tiene la ideología adecuada o te da la confianza suficiente como para asignarle una tarea la cual implica no traicionar el pensamiento de un presidente, lo cual es muy importante. Yo soy muy taxativo. ¿Gobernas? Ponés a los tuyos”, opinó el Gordo Dan. Y fue más allá: “Voy a decir una cosa. Quizás va en contra de alguna iniciativa que vi de algún ministerio. No me parece mal que haya examen de ingreso para entrar a laburar en el Estado. Considero que también tiene que haber idoneidad pero también tiene que haber selección ideológica y compatibilidad de la persona que está entrando ”.

Más adelante, utilizó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como ejemplo de “comunista en el Estado”: “Vos metés a una persona a laburar al Estado, que tiene medalla de oro como Kicillof, y te cumple con todos los requisitos, pero es a la vez un tremendo comunista hijo de puta (sic) que te va a tirar”.

En los últimos tramos de su análisis, Parisini consideró que “no hay que tenerle miedo a las críticas” y reforzó: “Hay que poner a todos los propios, todos los propios. Por supuesto que tienen que ser idóneos. Pero deben ser fundamentalmente propios y de confianza. Tienen que conocer la línea histórica de pensamiento del presidente Milei, sobre todo en áreas tan sensibles como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.

Cerró con una mención a la “batalla ideológica” que lleva adelante Milei, dijo que los funcionarios “tienen que comprender eso” y rescató el trabajo hecho por Mondino: “Mis más sinceros respetos a la señora Diana Mondino. Yo, en lo personal, no tengo más que palabras de elogio. Creo que es una persona intachable. La conozco, conozco al hijo [Francisco Prendas]. Me parece que pasó lo que pasó por una cuestión de distintas visiones”.

