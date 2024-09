El inquietante retorno de la violencia

Escuchar

Este sábado fue detenido en el barrio de Floresta un posible sospechoso de haberle mandado un explosivo a Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural (SRA), muy allegado a Javier Milei.

Circuló un video del sospechoso en una librería y la Justicia investiga ahora si realmente fue él -hoy surgieron dudas-, si actuó solo -si es un loquito suelto- o si es parte de una organización. Estas preguntas aplican a cualquiera que haya sido.

Para ponerlo en contexto. Pino es referente del campo e histórico enemigo ideológico del perokirchnerismo y la izquierda. Es una pelea anacrónica e inentendible porque, en un país fundido, el campo es hoy uno los pocos motores de la economía que genera dólares genuinos.

Así, atentaban contra Pino esta semana, en un acto terrorista, que parece un fantasma del pasado.

Otro que vino del pasado -otro fantasma- es el líder de la guerrilla montonera de los ‘70, Mario Firmenich, quien fue condenado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, pero después fue indultado por Carlos Menem. Por eso hoy puede hablar con la impunidad con la que habla, después de haber mandado a matar a miles de jóvenes en nombre de una revolución que solo existía en su cabeza. O en su ego.

El líder de la guerrilla de los ‘70 fue invitado por una pequeña agrupación de izquierda. Nadie sabe bien para qué va a venir a la Argentina, pero alguna pista da en este video grabado desde el exterior.

Firmenich activó la batalla cultural de Victoria Villarruel. La vice tiene un proyecto de meter presos a los líderes montoneros de los ‘70 que caminan felices por la calle y jamás pagaron por sus crímenes.

En este inquietante clima de palabras y actos violentos -también desde el gobierno de Milei- habló un personaje marginal, que tal vez vos no conozcas, pero que es popular entre los kirchneristas sí.

Es el streamer Andrés Ducatenzeiler, conocido como El Duka. Le dijo a Cristina que use la “bala” que le queda: la bala de plata que no la mató.

En esta semana, que parece un déjà vu violento del pasado, un choque entre manifestantes y fuerzas de Seguridad derivó en un hecho que jamás había ocurrido en democracia: hizo caer la sesión en Diputados donde el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estaba rindiendo su obligatorio informe de gestión.

El terrorista Firmenich desde la impunidad que le garantizó el mismo Estado argentino pretende justificar el accionar terrorista de Montoneros responsable de asesinatos, secuestros, heridas, bombas, ataques a unidades militares, copamiento de pueblos y de sembrar el terror y… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 5, 2024

En la marcha de los jubilados que, con todo derecho protestaban por el veto presidencial al aumento de sus haberes jubilatorios, se subió la izquierda de Miryam Bregman que todavía no repudió el atentado a Pino.

La escalada siguió con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que tiene abstinencia de peronismo en el poder, se está postulando para presidir el partido y quiere correr a Milei de la manera que sea. Parece que el peronismo no aguanta la idea de que la Argentina haga una vida sin él.

Otra que no soporta a un presidente no peronista popular y encima haciendo un ajuste feroz es Juliana Di Tullio. Di Tullio es Cristina, no te olvides.

Después de "mucho sexo gay" llega "¡Bienvenidos a Galperonia!" con Chasman y Chirolita. Chasman anunció una inversión en un predio estatal que arrienda a un precio ridículamente bajo que tiene ilegítimamente en virtud de un regalo de Macri y un paupérrimo convenio con el gobierno… pic.twitter.com/zejKzAwt7x — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 5, 2024

El peronismo tiene varias guerras inentendibles, que acentúan su crisis: una es con el campo, otra es con la tecnología. Con Mercado Libre específicamente.

La cruzada contra Mercado Libre es la que menos se entiende: es una empresa argentina, los pobres -la clientela del peronismo- compran ahí y, por si fuera poco, le de trabajo a miles de personas. Pero esta semana Juan Grabois volvió a cargar contra Galperín y Milei -que se juntaron- y los llamó Chasman y Chirolita, en un agresivo y largo tuit.

¿Te das cuenta por qué Cristina salió a torear a Milei ayer? Cristina también mandó su carta bomba, con un título en la línea de la violencia verbal: Es la economía, estúpido. Milei le respondió en la misma sintonía, con el lenguaje del boxeo y con una clase magistral, desde Mendoza. Una tragicomedia.

Cristina salió a hablar por tres razones: atender la demanda de su público, controlar al PJ y darle un mensaje al peronismo.