El intendente de Bahía Blanca, en un debate para que una mujer pueda votar

Un insólito debate se dio esta mañana entre el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay y las autoridades electorales de la escuela en la que le tocó votar cuando el jefe comunal intercedió en favor de una mujer que no podía votar por tener un DNI antiguo, no habilitado para realizar el sufragio.

El hecho ocurrió en la escuela Técnica Nº2, ubicada en la calle Azara al 1200 de esa localidad, donde, tras haber emitido su voto, el intendente Gay, que va por su reelección por Juntos por el Cambio, se dio cuenta de que había un revuelo en una mesa y se acercó a ver qué pasaba.

Allí se enteró que había una mujer a la que le dijeron que no podía votar por tener un documento que no era el que estaba en el padrón. La ley electoral dice que el sugragante puede votar con el documento que figure en el padrón o uno posterior.

Finalmente, luego del debate, la autoridad electoral dijo que la mujer no podía votar

El mandatario comunal, sin embargo, terció en favor de la mujer, al señalar: "Lo que pasa es que acá no hay ningún tipo de posibilidad de dolo porque ella no es que puede votar dos veces si tuviera el documento posterior".

En diálogo con las autoridades de mesa y también con una autoridad electoral presente en la escuela, el intendente continuó: "Si todos los datos concuerdan con lo que figura de ella, y la foto está y comprueban que es ella... Pero bueno, le tiro la responsabilidad a la autoridad de mesa".

Finalmente, la autoridad electoral que estaba presente, no hizo lugar a la defensa de Gay y la mujer no pudo votar: "Nosotros informamos del incidente, pero según el reglamento no puede votar", sentenció la autoridad.

"Por eso, es una decisión de ustedes", terminó aceptando el jefe comunal.