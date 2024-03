El intendente de Funes, donde amenazaron a Di María, arremetió contra Bullrich

Escuchar

A 20 minutos de Rosario, Funes fue el lunes epicentro de las amenazas que sufrió el jugador de la Selección Ángel Di María, que tiene una casa en un country de la ciudad. Este martes, en tanto, el intendente de la zona, Roly Santacroce, de extracción peronista, arremetió contra la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, a quien no logró mencionar porque dijo haber olvidado su nombre. “Esta mina va a fracasar, es lo mismo que Aníbal Fernández”, aseveró el jefe comunal, desesperanzado con que el nuevo despliegue de fuerzas federales ayude a combatir al narcotráfico.

Oriundo de Rosario, Di María recibió un cartel amenazante en la puerta del country Funes Hills Miraflores. “Ni Pullaro te va a salvar”, decía la nota, en relación con el gobernador santafesino. En las imágenes que aportó el municipio, parte del Gran Rosario, se develó que el escrito fue arrojado desde un Renault Megane, pero todavía no hay detenidos.

El auto Megane desde donde tiraron la amenaza a Di María El Tres Rosario

Por su parte, el intendente aseguró que su acción se limita a entregar a la Justicia las cámaras de la ciudad que, según indicó, registran a todos quienes ingresan y egresan de la localidad. “Yo no soy fiscal ni comisario”, aclaró Santacroce, que dijo estar “orgulloso y convencido” de que la Policía de Santa Fe -en la mira de las autoridades por sus vinculaciones con las bandas narco- “trabaja muy bien”. En ese sentido marcó: “La mayoría de la Policía de Santa Fe es muy buena, seguramente debe haber un porcentaje con alguna problemática, pero la mayoría es muy buena”.

Tras eso, entonces, el intendente cargó contra los funcionarios nacionales. “El gobierno provincial… Le pasó a [Omar] Perotti, a [Miguel] Lifschitz, le pasa ahora a Maxi [por Pullaro], que está haciendo un trabajo importante... Yo siempre digo y lo sostengo, es mi parecer: con las mismas caras y las mismas recetas, no hay ninguna posibilidad de que las cosas se solucionen”, sintetizó.

Y fue ahí que fustigó a Bullrich. “Esta mujer, que no me acuerdo cómo se llama... La que fue candidata a presidenta, que es ministra de Seguridad”, deslizó. Y en Cadena 3 le recordaron el nombre. “Bullrich, esta mujer, es lo mismo que Aníbal Fernández. Lo único que falta es que dentro de cuatro años sea Aníbal Fernández de nuevo, porque este país es así. No creo que pueda solucionar los problemas de nuestra zona esa mujer”, sentenció.

Barrio privado en Funes donde vive la familia de Ángel Di María Marcelo Manera

Su justificativo fue que la actual titular de Seguridad ya hizo las cosas de forma equivocada en el pasado, cuando era ministra de Mauricio Macri, y que ahora desembarca con las mismas recetas; mientras que Aníbal Fernández pasó primero por el gobierno de Cristina Kirchner y después por el de Alberto Fernández, también con un mal desempeño. “Y esta mina va a fracasar ahora... Trae 450 gendarmes. Hicieron un despelote bárbaro y necesitás 1000 policías para un partido, para un clásico entre Central y Newell’s. Nos quieren agarrar para la joda a todos”, se quejó.

No obstante, Santacroce deseó que el país cambie porque los argentinos no merecen vivir “encerrados y sin un peso”. Y por otra parte reveló que solo se comunicó con los Di María por escrito, ya que conoce al padre del jugador, porque no le gusta molestar. “Igual cuando viene Messi, en alguna oportunidad lo voy a ver, tenemos muchas estrellas del fútbol… Tratamos de dejarlos en paz y tranquilos, yo que soy el intendente no voy a andar jodiéndolos”, explicó.

LA NACION