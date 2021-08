El jefe de asesores, sobre los “cuidados” al Presidente: “No resignó vivir como un hombre común”

Mucho se discutió en estos días sobre cómo se abordan los “cuidados” y la comunicación del presidente Alberto Fernández, tras aparecer en las fotos del cumpleaños en Olivos de la primera dama, Fabiola Yáñez, el año pasado, cuando regía una cuarentena estricta en el país -que él mismo había impulsado-. “El Presidente es atípico, es un político que no ha resignado vivir como un hombre común”, describió su jefe de asesores, Juan Manuel Olmos.

En línea con las últimas voces del Frente de Todos (Fdt) que hablaron sobre lo ocurrido, mencionó “un error”, pero pidió que se discuta “lo que verdaderamente importa”, y cargó contra la oposición, a quienes tildó de hipócritas e irresponsables por el pedido de juicio político contra el primer mandatario.

“¿Qué otra cosa puede decir que admitir ese error, lamentarse, y decir que no va a volver a ocurrir?”

“El celo que se tiene de determinados lugares e investiduras, el Presidente no las sostiene como otros dirigentes políticos. Es su estilo, no está ni bien, ni mal. Él considera que está bien, y por eso lo reconoció y no ensayó una suerte de buscar a ver quién había filtrado [la foto]. Cometió un error, ¿qué otra cosa puede decir que admitir ese error, lamentarse, y decir que no va a volver a ocurrir?”, comentó el funcionario, de bajo perfil, que durante la entrevista para Radio 10 dijo también desconocer si Yáñez está embarazada, tras los rumores que circularon ayer, luego de una sugestiva foto que la primera dama publicó en sus redes sociales.

La foto que Fabiola Yáñez publicó en su Instagram, en el marco de un viaje oficial a Misiones, que despertó rumores de embarazo Captura Instagram @fabiolaoficialok

Olmos consideró que “puede tener mucha repercusión” que la campaña para las elecciones legislativas se detenga en “la discusión de las formas”; pero pidió que “el árbol no tape el bosque” y que se debata la deuda pública, el rumbo de la Argentina y el manejo de las instituciones. “La gente se enoja, pero le reconocen al Presidente el esfuerzo que ha hecho. El último presidente al que le tocó una epidemia fue la fiebre amarilla a Domingo Faustino Sarmiento, ¿tenemos dimensión de lo que hablamos?”, se preguntó Olmos quien -al igual que el precandidato Leandro Santoro más temprano- destacó que Fernández “se hizo cargo” del error.

“No hay nadie que le esté manejando el teléfono al Presidente”

“Todos le decimos que deje de contestar todos los mensajes, de leer a toda la gente que le escribe a su celular... Es el mismo celular que tiene hace 20 años, no lo cambió, no tiene un teléfono encriptado para hablar con sus operadores judiciales o de servicios de inteligencia, que no los tiene. Porque no necesita un teléfono secreto”, expresó el jefe de asesores, sobre el estilo del primer mandatario.

Al respecto, consideró que ello lo lleva a equivocarse. “En lugar de ser un mérito, con eso se cometen errores, es cierto, no hay nadie que hoy le esté manejando al Presidente su teléfono. Puede cometer errores, le puede contestar a personas comunes, le puede contestar a gente del espectáculo que le escribe directamente”, enumeró Olmos, aunque se preguntó: “¿Eso es lo que vamos a discutir en esta campaña? ¿Realmente vamos a discutir eso? ¿O vamos a discutir qué país queremos, cómo lo sacamos adelante?”.

El funcionario remarcó que “en Olivos se pueden hacer muchas cosas”. En sintonía con la defensa esbozada desde la agrupación kirchnerista La Cámpora, criticó al expresidente Mauricio Macri por el crédito que tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por reunirse con la entonces líder del organismo, Christine Lagarde; y lo acusó de “jugar al paddle con jueces para perseguir opositores” y de “recibir carpetas de escuchas de dirigentes políticos propios y extraños” en la residencia presidencial. “Se puede cometer un error, pero también se puede hacer todo eso que hizo el Presidente desde las 7 hasta altas horas, para sacar el país de esta pandemia espantosa”, dijo Olmos.

El juicio político contra Fernández: “Me sorprende poderosamente la hipocresía con que se está manejando la oposición”

Por otra parte, apuntó contra el pedido de juicio político que presentaron desde Juntos por el Cambio (JxC). “Me sorprende poderosamente la hipocresía con que se está manejando la oposición”, remarcó el jefe de asesores del Presidente, que le achacó a la exgobernadora y precandidata María Eugenia Vidal haberse contagiado coronavirus “en una cena social junto a otros dirigentes de Cambiemos”.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020

“La gente tiene todo el derecho a enojarse con lo ocurrido y ahí fueron dirigidas las disculpas, a la oposición no le damos ese derecho. Son unos irresponsables, pedir el juicio político al Presidente... No entiendo qué entienden por la figura jurídica del juicio político”, dijo el asesor, que criticó la postura opositora durante la etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Otros dardos fueron dirigidos para los jefes de bloque Mario Negri -de la UCR- y Cristian Ritondo -de Pro-, que presentaron el proyecto de juicio político contra Fernández, a quienes tildó de hacer “grandilocuencia discursiva”.

“Me sorprendió. Demuestra que cuando se muestran moderados, no sé si realmente lo son. Durante los cuatro años de Macri pasaron muchas cosas y todo eso no mereció un señalamiento por parte de los dirigentes que hoy, ante un error, piden el juicio político. No hay halcones y palomas, hay una dirigencia opositora que muchas veces baja al subsuelo más profundo para hacer política”, expresó Olmos que, por último, destacó a los integrantes de JxC que no firmaron la iniciativa. “Quiere decir que alguna cordura, en algún lugar, existe”, cerró.

