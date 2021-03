Victoria Donda, había sido denunciada por ofrecer planes a una empleada doméstica a la que despidió Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido del fiscal Guillermo Marijuan para indagar a Victoria Donda, titular del Inadi, por ofrecer a su empleada doméstica un plan social como indemnización al entender que no hay delito posible sin un acto administrativo mediante el cual se concrete la oferta.

"No existe -o no se ha explicitado en el dictamen fiscal- un acto funcional que concrete el desvío de poder presuntamente adelantado en las conversaciones entre Dónda Pérez y su ex empleada. En este sentido la indignación que puede generar un diálogo entre partes estructuralmente desiguales para llegar a acuerdos injustos, los incumplimientos laborales de una empleadora y/o la naturalización de un uso inapropiado y poco ético de la función pública, no alcanza", escribió Casanello.

Y aseguró que la actividad de Donda "se haya visto plasmada en un acto concreto de desvío de poder sobre el cual la sanción penal pueda actuar".

Por eso es que entendió el juez que "un acto administrativo sobre el cual se vuelque el interés particular es lo que la norma penal, como la del derecho administrativo, censura. Ese acto funcional está ausente en el pedido de la Fiscalía e impide, así como está planteado el caso, formular una intimación" a indagatoria.

Por eso es que le devolvió a Marijuan el pedido de indagatoria ya que entendió que tiene un "déficit de fundamentación".

Al hablar de "corrupción", Marijuan había pedido indagar a Donda porque le había enviado mensajes de WhatsApp a su empleada doméstica en los que le ofrecía ayudarla a jubilarse o un plan social si dejaba de trabar con ella sin hacerle ningún reclamo indemnizatorio. La denuncia

La denuncia fue presentada el 29 de diciembre por Fernando Zarabozo, abogado de Arminda Banda Oxa. La mujer de 62 años de nacionalidad boliviana que trabajaba con Donda desde hacía 14 años, le reclamó además no haberla registrado durante todo el tiempo que duró la relación laboral.

"Decime qué querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el Inadi", le dijo Donda a Banda Oxa en uno de los mensajes que su ex empleada presentó en la denuncia penal. En otro de los diálogos, escribió: "Si claro lo que te estoy diciendo que se te puede anotar en un plan o algo podemos ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso (.) renuncias porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después se puede pagar para que saques la jubilación pero yo también necesito resolver eso (.) mi novio que entiende (.) y entiendo también que necesitás la plata. Los planes están cobrando más o menos $10.000 y la contraprestación puede ser cerca de tu casa".

Marijuan había pedido indagar a Donda por negociaciones incompatibles con la función pública pues entendió que la oferta de un plan "no respondiera a satisfacer el interés de la administración pública sino aquel particular de la imputada. La motivación de la actividad de Donda fue valerse de recursos públicos para evitar afrontar una deuda personal".

