El juicio que demostró que la corrupción mata y qué pasó con los condenados

A las 8.33 del 22 de febrero de 2012, 51 personas murieron y 789 resultaron heridas por el impacto de un tren que chocó con el paragolpes de contención en el andén 2 de la estación Once. Los familiares de las víctimas sabían que el camino de la justicia sería difícil. Nadie se imaginaba que en menos de dos años se condenaría en primera instancia a 21 personas, dos de ellas exfuncionarios del gobierno que había dejado el poder 28 días antes: Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

“En ese momento nos parecía imposible”, rememoró María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey en diálogo con LA NACIÓN. “Pensábamos que en este país nadie iba preso. Teníamos fresco el recuerdo de los juicios de AMIA y Cromañón que nunca terminaron de resolverse”, se sinceró.

Con Claudio Bonadío como juez de instrucción y Federico Delgado como fiscal federal, la causa se elevó a juicio oral y comenzó el 18 de marzo de 2014. El juicio conocido como “Once I” se extendió por casi dos años a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 (TOCF2), integrado por los jueces Jorge Luciano Gorini, Jorge Alberto Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu. Además de empresarios y directivos de TBA y Cometrans S.A., concesionarias del transporte de pasajeros en la línea Sarmiento -que conecta a la ciudad de Buenos Aires con el oeste del conurbano bonaerense-, se juzgó a Jaime y Schiavi, dos exsecretarios de transporte del gobierno que para ese momento seguía al mando de la Argentina.

“Once marcó un punto de inflexión en la justicia. Logramos llevar al banquillo de acusados a funcionarios del poder de turno”, reflexiona Rey, quien junto a Paolo Menghini, padre de Lucas, buscaron por casi 60 horas a su hijo, la última víctima de la tragedia. Fue por este desenlace que sus nombres se convirtieron en un símbolo de lucha.

En la mañana del 22 de febrero de 2012, 51 personas perdieron la vida y 789 sufrieron heridas, en un hecho que reveló de manera brutal que la corrupción mata. Ignacio Coló - Archivo

Leonardo Menghini, abogado representante del grupo más numeroso de familias de fallecidos, habló de una causa “emblemática”, y explicó: “No solo nos enfrentamos con las defensas, sino también con otras querellas que increíblemente estaban a favor de los acusados”.

Las familias de lesionados y fallecidos se repartieron en cuatro querellas diferentes, además de la acusación del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Fernando Arrigo: una conducida por Javier Moral, otra por Gregorio Dalbón, una tercera por María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli, y la cuarta representada por Leonardo Menghini.

Con el retiro de la querella de Verdú y Parrilli poco antes de la elevación a juicio oral, Menghini terminó acusando en solitario a funcionarios y empresarios por la tragedia de febrero de 2012. Sus pares Dalbón y Moral modificaron su postura con el acontecer del juicio y apuntaron a la culpabilidad del maquinista, desestimando la responsabilidad de los secretarios de transporte y de la compañía concesionaria del servicio ferroviario.

Paolo Menghini y María Luján Rey, padres de Lucas Menghini Rey, durante un acto aniversario de la tragedia. Archivo

“Ha sido un juicio muy difícil”, se sinceró la abogada Valeria Corbacho, representante de Marcos Córdoba, maquinista de la formación N°3772, conocido como “Chapa 16″. “Fue un proceso perverso para Marcos. Los máximos responsables lo quisieron usar como chivo expiatorio”, señaló en diálogo con LA NACION. Y agregó: “La mayoría de los peritos estuvieron dispuestos a mentir para culpar a Marcos y exculpar a los empresarios y funcionarios”.

Poco menos de dos años después de iniciado el juicio oral se dictó la sentencia, y unos meses más tarde se dieron a conocer los fundamentos. De los 28 acusados, 21 personas recibieron condenas: 18 empresarios de TBA, el maquinista Marcos Córdoba y dos funcionarios: Schiavi y Jaime.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las sentencias, absolvió al Gerente del tren Sarmiento -Daniel Lodola- y redujo la mayoría de las condenas, a excepción de la de Jaime, quien -al igual que Schiavi- fue encontrado culpable no solo del delito de administración fraudulenta, sino también de estrago culposo agravado, por la muerte y lesión de las víctimas de la tragedia. Por ello, su condena se elevó de 5 a 8 años.

El "Chapa 16" impactó contra el paragolpes de contención del andén N°2 en la estación de Once. Archivo

Respecto de Córdoba, si bien fue condenado por su impericia por no frenar a tiempo, el máximo tribunal penal de la nación estableció que “no hay que olvidar que se trata de un trabajador que no tenía la más mínima chance de influir sobre el calamitoso estado de los trenes ni la forma caótica y desaprensiva en la que operaba el servicio”.

La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos de los acusados y dejó firme las sentencias, a excepción de la correspondiente a Ricardo Jaime, que solicitó que vuelva a la Cámara de Casación Penal para su revisión en segunda instancia. De confirmarse esta sentencia, su condena quedaría firme.

"Comprobamos que la justicia puede avanzar sin mirar cuáles son los apellidos" María Luján Rey

La Causa “Once II” llevó a juicio al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Si bien la justicia lo encontró culpable del delito de administración fraudulenta, desestimó su responsabilidad por las muertes acontecidas durante la tragedia. Fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por los que nunca estuvo preso. Su sentencia está siendo revisada por el máximo tribunal del país. De confirmarla, quedaría firme.

“Fue un juicio largo y doloroso pero por el que se obtuvo condenas ratificadas por la Corte”, reconoció Rey, y concluyó: “Comprobamos que la justicia puede avanzar sin mirar cuáles son los apellidos”.

Por el aniversario de los 10 años de la tragedia, que se cumplen el próximo martes, se hará un acto de recordación en el andén 2 de la estación Once a las 8.33 de la mañana. “Vamos a estar todos los familiares juntos haciendo memoria”, informó Rey, y reflexionó: “uno a veces escucha que el tiempo cura, pero el tiempo solo ayuda a convivir con el dolor, que a veces se profundiza”.