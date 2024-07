El kirchnerismo tratará de aprobar la recomposición para los jubilados en la sesión del Senado que debate los ascensos diplomáticos

Escuchar

Sin la presencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, el Senado abrió la discusión para tratar una serie de ascensos diplomáticos y militares; un cambio en el código penal para tipificar los castigos por la “sustracción y/o comercialización” de menores de edad, y la declaración de duelo nacional en homenaje a las víctimas del atentado a la sede de la AMIA. El quorum se logró a las 11.26 con 41 legisladores del oficialismo y la oposición dialoguista.

Además, el bloque de Unión por la Patria anticipó que pedirá el tratamiento sobre tablas de la iniciativa que busca recomponer en un 8,1% a los jubilados e instalar una nueva fórmula de movilidad de los haberes previsionales , que combina una actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). El proyecto, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados -aprobado con dos tercios de sus miembros-, comenzó a discutirse ayer en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión del Senado, pero todavía no cuenta con despacho.

Por eso, el kirchnerismo deberá reunir una mayoría especial para incluir al temario de la sesión este proyecto. Algo difícil de conseguir si no cuenta con el apoyo de un puñado de legisladores de otros bloques, como el radicalismo o los bloques provinciales. Si bien todos ellos unieron fuerzas en Diputados para sancionar la recomposición jubilatoria, esta vez la oposición dialoguista no se sumará a la jugada de UxP y apuntará a finalizar su discusión en comisiones.

“Esto tendríamos que tratarlo ya. Hay cinco millones de personas que están esperando esto. Tenemos la media sanción de Diputados y lo conveniente sería firmar dictamen y darle tratamiento este jueves sobre tablas”, afirmó ayer José Mayans (Formosa), jefe del bloque UxP, durante el plenario de Presupuesto y Previsión Social. Esta mañana, el formoseño volvió a ratificar la intención del espacio de sumarlo al debate en el recinto.

El plenario de comisiones concluyó ayer por la tarde después de una fuerte discusión en la que el kirchnerismo pedía que se firmara un dictamen que no había preparado. En tanto, los presidentes de ambas comisiones, la macrista cordobesa Carmen Alvarez Rivero (Trabajo) y el libertario jujeño Ezequiel Atauche (Presupuesto y Hacienda), sostenían que no se podía poner a consideración ningún despacho ya que la comisión se había quedado sin quórum y decidieron que el debate continuará en otra fecha, no especificada, con la convocatoria a invitados a exponer sobre una reforma integral del sistema previsional.