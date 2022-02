El líder de los pescadores defendió la exploración petrolera off-shore: “Mar del Plata pasará a ser Dubai”

A favor de la exploración petrolera off shore en Mar del Plata, ahora suspendida por la Justicia hasta tanto no se resuelva un amparo judicial presentado para evitarla, el líder de los pescadores de Mar del Plata dijo que esa ciudad podría convertirse en Dubai si se habilita esta práctica.

Luego de asegurar al diario La Capital de esa ciudad de la costa atlántica que si se le da aval a la exploración, “Mar del Plata pasará a ser Dubai”, el secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), Pablo Trueba, hoy habló de su frase en Radio Futuröck. Allí hizo una férrea defensa de la actividad que había sido habilitada por el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación en diciembre pasado, a la que se resisten las organizaciones ambientalistas, y que sumó un recurso de amparo de parte del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

“Hay que pensar que todas las empresas que hacen inversiones millonarias en un producto van a estar seguras que no haya ninguna catástrofe natural, sino perderían todo”, comenzó Trueba y explicó en ese sentido: “Cuando dije ‘si esto llega a ser cierto, si esa plataforma submarina sería la Vaca Muerta en el mar frente a Mar del Plata, Mar del Plata se convertiría en Dubai’, quizás me salió como una frase del corazón. Pero Mar del Plata es una de las ciudades más lindas del mundo. No solamente el petróleo ayudaría. Mar del Plata se presenta ante el mundo. Ayudaría al turismo, a la hotelería, al resto de las industrias”.

El secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores, Pablo Trueba SIMAPE

Convencido de que es “un absurdo” el planteo contra la exploración, que hay “mucho desconocimiento” y que es “ridícula” la posición de Montenegro, sostuvo: “Juegan a la política y no a la necesidad de la gente de poder buscar trabajo”.

Al asegurar que en su sindicato “están informados”, habló de la empresa Equinor Argentina, cuyas operaciones quedaron en pausa hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa que reúne las presentaciones de un particular, de las organizaciones ambientalistas y de Montenegro.

“Esa zona no es peligrosa para la pesca”

“Salíamos a navegar y veíamos que los barcos off shore estaban haciendo investigaciones. Equinor hace 15 años que está trabajando ahí. Se calcula, se dice, que quizás en esa zona haya una de las reservas petroleras más grandes del mundo. Por el tema pesquería, ninguna cámara empresaria pesquera de Mar del Plata presentó o acompañó ningún amparo porque entiende que esa zona no es peligrosa para la pesca, porque ahí no se pesca nada”, enfatizó el líder gremial.

Mientas, al intendente le dijo: “No podés estar en contra de una industria millonaria que Mar del Plata la necesita, la Argentina la necesita”. Además, lo acusó de no conocer el puerto de la ciudad.

En tanto, también advirtió que esta anulación de la actividad de exploración off shore podría hacer que la Argentina “pierda la soberanía” sobre parte de la plataforma continental que se le reconoció al país en 2016.

Contra los ambientalistas

Incluso cuestionó la actividad de aquellos que defienden el medioambiente. “Cuando los ambientalistas, que trabajan de ambientalistas, hay que decirlo con todo respeto, ven que vemos pingüinos, pájaros, fauna o flora con petróleo, tiene que ver no con las plataformas submarinas, sino con los buques que lo transportan”, sostuvo.

Y quiso trazar un paralelismo con el conflicto que comenzó con bloqueos en 2005, en Gualeguaychú, Entre Ríos, con las papeleras que pretendía instalar la compañía finlandesa Botnia sobre el río Uruguay. “La pastera era para Gualeguaychú. Como nos opusimos en ese sistema ambientalista sin fundamentos la perdimos. Y hoy Fray Bentos [en Uruguay] creció, tiene una economía fuerte, la gente se baña en el río donde esta la pastera y nadie tiene tres ojos, ni cuatro pelos”, dijo Trueba.

Por otra parte, indicó que la plataforma que se instalaría frente a Mar del Plata se localizaría a 400 kilómetros de la ciudad. “O sea, me paro en el centro de Mar del Plata y no alcanzo a ver el Obelisco. Ahí estaría la plataforma”, comparó y cerró: “Aparte de eso, el problema que se ha dado en dos o tres países es por errores humanos, no por una cuestión de que sea inseguro”.