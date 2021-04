El ministro Jorge Ferraresi habló sobre la vacunación vip de Stefanía Purita Díaz: “No tengo ninguna mancha”

En la abultada lista de vacunados vip, uno de los casos más resonantes fue el de Stefanía Desirée Purita Díaz, que con tan solo 18 años recibió su primera dosis de Sinopharm. Quien quedó salpicado por dicha inoculación irregular fue el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, ya que la joven no solo militaba con él, sino que era trabajadora municipal en Avellaneda -donde el ahora funcionario nacional se desempeñaba antes como intendente-.

Hoy fue la primera vez que Ferraresi se refirió al tema. “No tengo ninguna mancha porque no tengo nada que ver con ese hecho”, expresó, para Radio Rock & Pop. Y puntualizó que “la culpa es de las personas que falsifican los datos” y comentó que habiéndose vacunado a más de dos millones de personas en territorio bonaerense, es imposible “estar atrás con un escribano para ver qué hace cada uno”.

En ese sentido, sostuvo: “Al sistema de vacunación lo administra la Provincia y, si uno falsea datos, puede violar el sistema. El municipio y yo no tenemos nada que ver en la elección de quién se vacuna”.

Ferraresi también reparó en la decisión tomada desde el Ejecutivo local, donde despidieron a Purita Díaz, que prestó servicios a través de una beca como parte del equipo de la subdirección de Ceremonial y Protocolo y luego en la secretaría de Educación.

“El municipio tomó el mecanismo que tenía que tomar, de apartar del trabajo. Hay una denuncia penal por falsificación de documento publico”, comentó el ministro sobre una desvinculación que, según pudo saber LA NACION en marzo, fue efectuada por su esposa y actual jefa de Gabinete del municipio, Magdalena Sierra, quien suspendió la beca de Purita Díaz.

“7000 empleados tiene la municipalidad, conozco a muchos, pero no a todos. Después las responsabilidades individuales son responsabilidades individuales y al sistema lo administra, en este caso, la provincia de Buenos Aires de manera extraordinaria”, cerró el exintendente.

Según informó el portal El Disenso, que difundió la foto, Stefanía Desirée Purita Díaz era militante de la Agrupación Eva Perón, conducida por Ferraresi Instagram

En su cuenta de Instagram (@stefipurita), que fue dada de baja en el momento en que trascendió su inoculación irregular, la joven había publicado fotos en el ejercicio de sus tareas dentro de la municipalidad de Avellaneda y, también, en los pasillos de la Casa Rosada, luego de que Ferraresi asumiera como ministro.

Incluso, en una entrevista para LN+ con Eduardo Feinmann, Purita Díaz deslindó también de responsabilidades a Ferraresi, con el mismo argumento al que apeló el ministro hoy. “No tiene absolutamente nada que ver porque no está en sus cabales [sic], ni es su función, gestionar o no quién se vacuna”, comentó en ese entonces la militante y agregó: “La culpabilidad no está en quién se vacuna, está en un sistema que no actuó como corresponde”.

