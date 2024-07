El misterioso viaje de Javier Milei a Sun Valley del que no hubo información oficial y se desconocen los gastos

Escuchar

Tal vez cueste encontrar un antecedente similar de un viaje presidencial en el que no haya habido información ni imágenes oficiales. Es lo que sucedió el fin de semana pasado con la misteriosa gira de Javier Milei a Sun Valley, en Estados Unidos, para una cumbre con empresarios. El Gobierno no dio información sobre la actividad del jefe del Estado como tampoco informó los gastos, ya que la comitiva viajó en un avión privado alquilado por la imposibilidad de usar el ARG-01.

“Es un evento extremadamente reservado”. Esa fue la frase con la que una importante voz de Casa Rosada respondió sobre el viaje del Presidente, que este fin de semana lo mantuvo en Sun Valley, Idaho, Estados Unidos, en lo que fue su undécima gira al exterior desde que se instaló en la Casa Rosada.

“Hay una cuestión de estricta confidencialidad. Si se filtra información no renuevan las invitaciones”, amplió en el mismo sentido otra fuente del Gobierno. Milei asistió a la cumbre de empresarios millonarios con la expectativa de generar eventuales inversiones en el país. Fue desde Idaho desde donde el mandatario anunció el sábado por la mañana las nuevas medidas de política monetaria que se pusieron ayer en práctica.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó ayer la falta de información “a las reglas” que imponen los organizadores del encuentro.

“Suiza tiene Davos; Idaho tiene la Conferencia Allen”, consignaban en los últimos días medios locales sobre el encuentro organizado por el banco de inversión Allen & Co. Los encuentros comenzaron en 1983, siempre bajo una lista de invitados exclusiva y sin ningún tipo de acceso, ni filtraciones a la prensa. Este año, entre los asistentes estuvieron el CEO de Google Sundar Pichai; el de Meta, Mark Zuckerberg; el de OpenAI, Sam Altman y el de de Apple, Tim Cook, con quienes Milei se vio en mayo pasado, en su viaje a Silicon Valley.

“Se están tejiendo vínculos para que se puedan materializar inversiones”, completaron para explicar las razones de un periplo del que la única imagen que se conoció fue la del mandatario junto a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en el avión privado que los llevó hasta Idaho.

Ante la consulta por la falta de imágenes oficiales dijeron desde el Gobierno que las reglas de confidencialidad implican reserva no solo sobre lo que se habló sino también sobre las fotos que se distribuyen.

En Casa Rosada también aseguraban que en la historia de ese evento hubo dos ovaciones de pie y una de ellas fue la de Javier”, aunque no daban la información sobre quién fue la otra personas que habría recibido ese reconocimiento.

“No se puede contar lo que pasa en Sun Valley por eso hice comentarios generales (en referencia a su post de la red social X). Es una regla que todo lo que pasa ahí, queda ahí. Es confidencialidad”, agregó en diálogo con LA NACION el empresario Martín Varsavsky, que desde hace 18 años asiste a la conferencia que reúne a los hombres de las principales fortunas del mundo. Varsavsky, que en otro posteo habló de su encuentro a solas con el mandatario, consideró que en su opinión, “de acuerdo con esa regla la gente está más abierta y relajada que ante un micrófono”.

El Gulfstream en el que viajó Javier Milei a Estados Unidos

“La presentación de Javier Milei en Sun Valley 24 fue recibida con mucho entusiasmo. Fue un gran gesto por parte de Allen and Co invitar a nuestro presidente”, mencionó el empresario nacido en la Argentina y que actualmente vive en Estados Unidos. “La era en la que el kirchnerismo se repartía el país con sus negocios corruptos se acabó. Ahora la Argentina se abre al mundo. Para tener una Argentina moderna y exitosa hay que acercarse a Silicon Valley y todas las figuras más relevantes de la tecnología están en esta conferencia” agregó, y completó: “Aprovecho para felicitar al equipo de Toto Caputo. Gerardo Werthein, y Demian Reidel que se repartieron las reuniones con diversos posibles inversores”.

Caputo, Werthein, embajador argentino en Estados Unidos, y Reidel, titular del Consejo de asesores económicos del mandatario y quien estuvo detrás de la organización de este viaje y el anterior a Silicon Valley, formaron parte de la comitiva que acompañó a Milei en sus dos días en Idaho.

Varsavsky es un convencido de la figura de Milei a quien considera como “una persona con las obsesiones correctas” y no duda en establecer una analogía entre él y el multimillonario Elon Musk. Al tiempo que defiende los viajes que hace por el mundo. “Si no fuera por Milei, Argentina no le llamaría la atención a los grandes CEOs de Silicon Valley”, mencionó y aseguró que hubo “fascinación” por él, cuando viajó en mayo pasado allí.

La presentación de @JMilei en Sun Valley 24, la conferencia más relevante del mundo, fue recibida con mucho entusiasmo. Fue un gran gesto por parte de Allen and Co invitar a nuestro presidente.



La era en la que el Kirchnerismo se repartía el país con sus negocios corruptos se… — Martin Varsavsky (@martinvars) July 14, 2024

Milei estaba en Sun Valley cuando se enteró del ataque al expresidente y actual candidato, Donald Trump, y desde allí también repudió la agresión y acusó a la izquierda sin presentar pruebas. El Presidente llegó a Sun Valley con su comitiva en un avión que el Gobierno alquiló ante la imposibilidad de usar el ARG-01, el avión que compró Alberto Fernández y actualmente no se puede usar porque se le venció un permiso cuya renovación podría costar alrededor de 3 millones de dólares. “Es un avión que se compró en 25 millones de dólares cuando vale 15″ , apuntan sobre una adquisición que defienden en las filas del gobierno anterior y que promete más novedades en el corto plazo.

La comitiva presidencial voló entonces en un Gulfstream alquilado, cuyo monto final el Gobierno aseguró aún no tener establecido, pero aseguraban que estaría por debajo de los casi 300 mil dólares que en las últimas horas trascendió que podría haber costado.