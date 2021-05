El ofensivo comentario de Aníbal Fernández contra Patricia Bullrich: “Es una cabeza de frasco”

Esta mañana Aníbal Fernández, exjefe de Gabinete de la Nación y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), habló sobre las discrepancias entre los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires y el Nacional sobre las clases presenciales en plena segunda ola de la pandemia de coronavirus. Además, dijo que respeta al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, pero aseguró que responde a un partido liderado por “una cabeza de frasco”, en alusión a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“A Larreta lo conozco desde hace muchos años. He tenido una excelente relación con su papá, le tengo respeto aunque piensa de otra manera”, indicó en diálogo con Radio 10 y tras ello agregó: “Hoy formar parte de una coalición de derecha con una cabeza de frasco como la presidenta del partido (PRO) lo obliga a él a tener comportamiento que nada tiene que ver con su historia sino con afianzar un movimiento para sí mismo y no dejar que se le escape de la mano”.

Así el funcionario kirchnerista criticó el accionar de Bullrich, una de las figuras más fuertes de la oposición al gobierno de Alberto Fernández, a la que acusó de solo oponerse. Respecto de si esta relación a Larreta le conviene o lo perjudica, aseveró: “Es una actitud mala. No sé si le da rédito político, pero es una complicación porque todos los gestos (del bloque) son antipueblo; el núcleo duro que lo acompaña en la Ciudad son amigos que la pasan bien como para preocuparse por los otros. Pero la vida no es eso, es solidaridad, es el concepto de Cristina (Kirchner) de que le patria es el otro”.

Aníbal Fernández contra Patricia Bullrich: “Es una cabeza de frasco”

Tras ello, y también en alusión al rol de la oposición, Fernández repudió la postura de la Ciudad respecto del decreto presidencial que suspende las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y aseveró que espera la decisión de la Corte tras la decisión del gobierno porteño de oponerse a la medida, judicializarla y continuar con las escuelas abiertas.

“El fallo de la Corte es inminente, aunque el plazo esté vencido tiene que expedirse porque va a seguir esta situación”, añadió.

Asimismo, defendió la gestión del Presidente frente al brote de Covid-19 y remarcó que “la pandemia se acordó manejar con DNU”. “No hay materia Pandemia 1 en ninguna universidad, hay que imaginar de la mejor forma y cumpliendo con los requisitos para salir adelante. Nos ha ido bastante bien”.

“Es el peor momento”

Las críticas de Fernández van en la misma línea que las del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien hoy temprano aseguró que “cuando ocurre una crisis, es el peor momento para especular electoralmente”, al opinar sobre la negativa del gobierno porteño de acatar el decreto que establece la modalidad remota para las clases en el AMBA.

“Institucionalmente me parece grave, y, en lo personal, cuando ocurre una situación de crisis creo que es el peor momento para especular electoralmente”, dijo el mandatario bonaerense según lo publicado por la agencia Télam.

Axel Kicillof en conferencia de prensa el 30 de abril 2021 Captura de Pantalla

En ese sentido, sostuvo que “es un pésimo momento para agregar incertidumbre sobre la angustia de la gente”.

En referencia al expresidente Mauricio Macri, que comparte espacio político con Rodríguez Larreta, lamentó que siga “sin comprender que perdió la elección” al tiempo que evaluó que la gestión de Cambiemos “tuvo desprecio por la educación pública”.

“Si les preocupara la educación, cuando tuvieron la oportunidad se hubieran dedicado. Es una cargada que Macri diga que les interesa la educación”, indicó.

“Lo que no esperábamos era que no obedecieran la ley. El Presidente emitió un DNU y lo que hay que hacer es acatarlo. Esperemos que esta situación cambie, porque el virus no entiende que de un lado gobierna el PRO y del otro el Frente de Todos”, cerró Kicillof.

LA NACION