El padre de la diputada Rocío Bonacci contó su versión de la pelea del bloque de La Libertad Avanza y de la visita a represores

El padre de la diputada de La Libertad Avanza Rocío Bonacci, José, contó su versión de la pelea del partido en el salón Blanco del Congreso y de la visita a represores al penal de Ezeiza, una situación que generó rispideces en el bloque oficialista y malestar hacia la legisladora mendocina Lourdes Arrieta por haber apuntado contra el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Ni bien comenzó la reunión del bloque de libertarios el miércoles por la tarde, llovieron los reproches sobre Arrieta: arrancó el diputado Beltrán Benedit –el organizador de la entrevista con los represores- y luego su par Nicolás Mayoraz. Le cuestionaron por sus declaraciones de ayer en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento: allí la mendocina sostuvo que Menem debería dar explicaciones sobre esa visita y sugirió que había dado su visto bueno.

“Pensábamos que era una reunión de bloque. Cuando tenés una derrota, te reagrupás y seguís, pensábamos que iba a ser eso. En realidad se terminó convirtiendo en una reunión donde Benedit terminó increpando a Arrieta por la denuncia que se había producido. Son cosas que son viejas y a destiempo. En esta dinámica que tiene el bloque, se dio una teñida parlamentaria entre una persona experimentada como es Mayoraz, que comienza a hostigarla parlamentariamente a Arrieta, quien no soportó la presión”, relató Bonacci -también asesor de su hija- en diálogo con Radio con Vos.

Y siguió: “En un momento abre la puerta [la diputada Marcela] Pagano, difícil explicar la cara que le pusimos. Nosotros estábamos afuera. Sale Pagano desencajada pidiendo que entremos, se escuchaban gritos. Yo sabía que la estaban increpando a Arrieta. Yo ahí escuché los gritos que parecían ser de mi hija, y ahí dejé de ser asesor ad honorem y pasé a ser padre”.

En ese marco, aseguró que vio a Arrieta “de pie y gritando en una mezcla de impotencia y bronca” y marcó que tras ello que su abogado la retiró del lugar. “Con mi hija no pasaba nada, no fue increpada ni cuestionada, ella tiene una posición”, indicó luego.

La visita a represores

El malestar con Arrieta se desató tras la visita de seis diputados a represores de la ultima dictadura militar. En ese contexto, aseguró que le dijo a su hija Rocío que se ‘baje’ de aquella visita, pero ya estaba en la camioneta. “Cuando se suben ahí no sabían a dónde iban. Con el tiempo y conociendo cómo funcionan estos tipos, mi hija creo que fue como un trofeo. Ella había dicho una nota, ‘soy hija del Operativo Dignidad’, y eso lo leyeron los que estaban ahí adentro y por eso hubo insistencia de Benedit para que mi hija vaya”, sostuvo el exconcejal rosarino.

Diputados libertarios que visitaron a represores en la cárcel de Ezeiza .

“El nivel de bestialidad institucional que seis diputados visiten a estos personajes no se dio en 40 años. A diferencia de Benedit que no sospecha de la consecuencia, nosotros sí. Si no nos adelantamos a las circunstancias, nos la van a poner. Los que pagan los platos rotos son esos seis legisladores”, agregó, visiblemente en contra de esa visita.

“Esos tipos fueron bandas que se aprovecharon de su posición para robar, violar, matar y beneficiarse. Metían en cana a gente de un directorio. Eso no es combate contra la subversión”, aseveró Bonacci.

Su ideología

Bonacci es el principal referente del partido Unite, que dio soporte electoral a Javier Milei en Santa Fe. Es principalmente cuestionado por integrarse en 1992 al Movimiento de Dignidad Nacional, el espacio fundado por Aldo Rico, el exmilitar rebelde de la Semana Santa de 1987, que se levantó contra el gobierno de Raúl Alfonsín.

José Bonacci, padre de la diputada Rocío Bonacci.

“Acá hubo cuatro guerras, una que se hizo con herramientas jurídicas a través de la amnistía de [Héctor José] Cámpora, otra por vía policial con [Juan Domingo] Perón con la reforma penal, y la tercera que fue con el decreto que se firmó para combatir a un ejército semiregular en Tucumán, y la última que nunca compartimos que fue la cacería”, aclaró Bonacci sobre su postura política.

Finalmente, fue consultado sobre si admira a [Adolf] Hitler, a lo que respondió: “De ninguna manera”.

