El Papa habló del “drama” del desempleo, reivindicó la justicia social y apoyó el rol de los gremios y movimientos sociales

En un discurso con una potente carga política, el papa León XIV advirtió que el problema del desempleo es “un drama” para las personas que lo padecen y reiteró que la economía “debe estar al servicio” de la gente. Además, en una señal de continuidad con el pensamiento de Francisco, al que citó en más de una ocasión, el Pontífice reivindicó el rol de los sindicatos y los movimientos sociales, y aseguró que los empresarios deben permanecer “alertas” para huir del “riesgo de avaricia”.

Durante un encuentro con “el mundo del trabajo” que se realizó esta tarde en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), el Papa lanzó contundentes mensajes frente a importantes hombres de negocios, referentes del gremialismo, integrantes de las organizaciones sociales y del ámbito académico. Luego de encabezar una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, a la que asistió el presidente Javier Milei, León XIV se trasladó en la cápsula de seguridad hasta el barrio porteño de Puerto Madero.

Apenas ingresó al auditorio San Juan Pablo II, ubicado en el edificio San José, el Papa fue recibido con una gran ovación. Luego, frente a un auditorio de 1000 personas en silencio, Robert Prevost pidió revalorizar los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, como defender la dignidad del ser humano, promover el bien común o reconocer el destino universal de los bienes. También les pidió vivir una “solidaridad efectiva” y una “subsidiariedad responsable”.

A lo largo de su discurso, el jefe de los católicos llamó a la unidad de la Argentina y les reclamó construir una “amistad social” que supere la “polarización dialéctica” y “configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral”.

Además, reivindicó el concepto de justicia social, un concepto al que Milei calificó alguna vez como “una aberración” y “una cuestión de ladrones”. En la sala, los enviados del Gobierno fueron Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, y Juan Bautista Mahiques, a cargo de la cartera de Justicia.

También, en contraste con la visión de Milei, quien se opone a la regulación preventiva de las nuevas tecnologías, el Pontífice alertó sobre los peligros de la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en el mundo laboral. “Los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”, señaló.

De arranque, León XIV articuló una reflexión sobre la dignidad humana y la centralidad de la persona en las relaciones laborales. “El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y, por tanto, la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, resaltó. Para el Pontífice, esa afirmación es un eje central del pensamiento social de la Iglesia. Ya lo había reiterado el domingo, en su discurso en el Palacio Libertad.

Un gesto del Papa al escuchar uno de los testimonios del panel sobre el trabajo TIZIANA FABI - AFP

De hecho, recordó que León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum (Cosas nuevas), publicada en 1891, tras la revolución industrial, ya hablaba de buscar “un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia”.

En ese contexto, el Papa puso énfasis en la problemática del empleo, una de las principales preocupaciones de los argentinos, según la mayoría de las encuestas de opinión pública. Ante sindicalistas, empresarios y dirigentes sociales, el Papa subrayó que el desempleo es “un auténtico drama en la vida de quien lo padece”. “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada en el bien común”, puntualizó.

El papa León, hoy, en la UCA TIZIANA FABI - AFP

Luego, el Papa introdujo su visión sobre la economía. Advirtió que el bien común, una idea clave en la cosmovisión de León XIV, “exige superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista, promoviendo una cultura del encuentro donde el crecimiento económico se traduzca en verdadero desarrollo humano integral”.

En esa línea, el jefe de los católicos apeló a una cita de Francisco, su antecesor como obispo de Roma, para recordar que, si bien la Iglesia “reconoce y defiende” la propiedad privada”, ese derecho está “gravado por una hipoteca social”. “El ‘cultivar’ y ‘cuidar’ implica que no somos dueños absolutos, sino custodios de una herencia que debe compartirse con justicia y equidad, erradicando las asimetrías estructurales que marginan a los más débiles”, señaló. En el juego de las diferencias, fue otro sutil atajo para desmarcar a la Iglesia del proyecto oficialista para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros que no prosperó en el Congreso.

Así, León XIV hizo un alegato a favor de la distribución de la riqueza y reivindicó el principio de la solidaridad, otro pilar de la Doctrina Social de la Iglesia. “En una estructura económica globalizada que tiende a la ‘cultura del descarte’, la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad”, explicó el Papa.

El papa León es saludado por un obrero que exhibe el casco de la Uocra Andrew Medichini - AP

Frente a integrantes del establishment, León XIV aseguró que “el éxito financiero debe medirse en clave de bien común”. “Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”, dijo León XIV. También hizo una mención al caso del empresario católico Enrique Shaw, exdirector de Cristalerías Rigolleau, quien será beatificado.

En uno de los pasajes más potentes de su discurso, León XIV repasó la posición de la Iglesia sobre el rol del Estado. Dijo que “no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios”, como las familias y movimientos sociales, “manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir”.

“Tierra, techo y trabajo, exigencias de la justicia social”

En ese momento, León XIV reivindicó la tarea de las organizaciones sociales, a quienes el gobierno de Milei les quitó la intermediación en el reparto de los planes asistenciales. “Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, dijo. Y añadió: “Con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social”. Surgió de inmediato una ovación desde el auditorio.

El Papa saluda a Verónica San Martín, una cooperativista de una recicladora que vive en La Plata TIZIANA FABI - AFP

En otro tramo de su mensaje en la UCA, el Papa se refirió al rol de los gremios. Dijo que deben ser “instrumento de solidaridad y cohesión”, y canales de colaboración entre el trabajador y la empresa. Los calificó como una “institución indispensable” cuando “defienden a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”.

No obstante, León XIV advirtió que, si quieren preservar “la autoridad moral”, el sindicalismo “debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal”. En ese sentido, les pidió que tengan en cuenta las transformaciones que atraviesa el mundo laboral.

Entre los concurrentes al acto en la UCA, que organizó la estratégica Comisión de Pastoral Social, a cargo del monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja, estuvieron los integrantes del triunvirato que lidera la CGT, Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Octavio Argüello. Entre otros jefes sindicales, estuvieron Gerardo Martínez (Uocra), Hugo Yasky (CTA), Roberto Baradel (CTA), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Julio Piumato (Judiciales).

En representación de los empresarios, en tanto, estuvieron Adelmo Gabbi, Gustavo Weiss, Daniel Hadad, Gustavo Grobocopatel, Jorge Neuss y Martín Cabrales, entre otros.

Jorge García Cuerva y Dante Braida le dieron la bienvenida a León XIV en la UCA Captura TV

El encuentro -una de las actividades más políticas de la agenda de León XIV en la Argentina- arrancó con el testimonio de cinco exponentes del ámbito productivo: un emprendedor, una sindicalista, una cooperativista y dos docentes. El clero local buscó que el Papa escuche “experiencias concretas” de quienes trabajan o de aquellos que “afrontan el desempleo, la informalidad o la vulnerabilidad”. Los testimonios fueron grabados hace varios meses y fueron avalados por el Vaticano en la previa del evento.

Durante el acto, León XIV recibió como obsequio un poncho artesanal que había sido elaborado por un artesano de Salta. Antes del discurso de Prevost, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y Braida fueron los encargados de darle la bienvenida. Dado que la Santa Sede pidió no politizar la figura del Pontífice, los organizadores prohibieron el uso de banderas o vestimenta con consignas partidarias o reclamos gremiales. Solo flamearon banderines celestes y blancos y amarillos y blancos. El Papa cerró con el rezo de una oración y una bendición.