18 de mayo de 2019 • 23:25

"Lilita puede tener salidas explosivas pero está mejor que nunca, porque no se puede dudar de su lealtad". El funcionario, cercano a Mauricio Macri , se refirió así a Elisa Carrió el jueves. La socia de Cambiemos venía tirando dardos internos a los ministros del Gobierno pero en la Casa Rosada conocían que la líder de la Coalición Cívica ratificaría su poyo incondicional al Presidente.

Y así lo confirmó hoy el partido de Elisa Carrió en su congreso nacional. Mientras los socios radicales se trenzan en discusiones internas, la CC confirmó en su cumbre anual que no solo su permanencia en Cambiemos, sino también su apoyo irrestricto a Mauricio Macri como único candidato presidencial del oficialismo, "sin especulaciones".

"Participar de las elecciones conformando una alianza electoral junto al PRO a la UCR y a toda otra fuerza que la CC y los demás partidos referidos acuerden incorporar a la misma" y "acompañar la candidatura a presidente de Mauricio Macri sin ningún tipo de especulación política electoral" fueron dos de los puntos que suscribieron hoy los 180 congresales de la CC.

En semanas de negociaciones electorales, el partido agregó que "en caso de modificarse o alterarse el espíritu de Cambiemos, autorizar a la Mesa Ejecutiva de la CC a evaluar la continuidad y pertenencia" en la coalición oficialista. "Nuestra amplitud tiene un límite, no podemos confundir amplitud con ausencia de fronteras. Somos humanistas, pero no perdemos de vista que no se puede convocar a un cambio sin consolidar una nueva matriz política para nuestro país", subrayó hoy el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro.

"Más allá de los debates puntuales, es importante que los partidos de Cambiemos defiendan una estrategia. Estamos pasando por momentos difíciles, pero lo que tenemos no es poco y hay que defenderlo", señaló esta semana uno de los más estrechos colaboradores de Carrió a LA NACION.

Dentro de las propuestas que circulan en un borrador y que serán debatidas en el marco del congreso de la CC figura una reforma impositiva. La cúpula del partido y sus equipos económicos evalúan que es necesario formalizar una propuesta de suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para incentivar el consumo.

"Eliminar la Agencia Federal de Inteligencia, promover una reforma educativa que garantice calidad, justicia educativa y un nuevo laicismo y profundizar políticas de integración y de igualdad constructoras de ciudadanía", son las otras propuestas que sumaron los "lilitos"

La CC, en tanto, hizoun análisis del devenir del calendario electoral en las provincias, tanto de las que ya eligieron como de los comicios que se avecinan. El partido tiene candidatos en categorías legislativas en distintas provincias a los que quiere apuntalar. Además, Carrió encaró un fuerte trabajo de apoyo territorial a los candidatos a gobernador.

De ahí sus chispazos con la Casa Rosada de los últimos días, cuando acusó a los ministros nacionales de no haberles puesto el cuerpo a las elecciones de Córdoba, donde el PJ se impuso por amplia diferencia.

Todo ello será debatido por los congresales que se darán cita mañana. Aún no se definió si Carrió hablará al cierre del encuentro. La diputada es una figura gravitante y no quiere que su presencia altere el desarrollo de la cumbre.