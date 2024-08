El pedido de Alberto Fernández a Fabiola antes de su declaración: “Mi consejo es que hables lo menos posible”

Escuchar

Luego de que se conociera la noticia de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández se difundieron imágenes de chats que mantuvieron los dos por WhatsApp y en los que la ex primera dama habla de las agresiones que sufría. Este jueves se dieron a conocer nuevos mensajes que datan del día en que Yañez tuvo una audiencia ante el juez Julián Ercolini y desistió de presentar una denuncia contra quien fuera su pareja. “ Mi consejo es que hables lo menos posible . Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia”, le solicitó el expresidente.

El ida y vuelta entre ambos, que fue publicado por Infobae, es del 28 de junio, día en que la expareja de Fernández participó de una audiencia por Zoom desde Madrid por los mensajes encontrados en el celular de la secretaria presidencial María Cantero en el marco de la investigación de los seguros.

“Lamento mucho todo. Me doy cuenta de que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado”, le escribió en otro momento el exmandatario.

Asimismo, Fernández le pide a Yañez que atienda los llamados de Juan Pablo Fioribello, el abogado que la representó durante los últimos cuatro años. “Necesito que atiendas a FIORIBELLO. Es muy grave el tema”, resaltó.

Ese mismo día ella respondió: “Ya hablé con Juan Pablo, quedate tranquilo, voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer”.

“Créeme que lamento enormemente todo”, aseguró quien fue jefe de Estado por el Frente de Todos en otro de los mensajes y siguió: “Mañana, cuando puedas, tratemos de hablar. Todo esto está muy mal y nosotros tenemos una responsabilidad que se llama Francisco . Siempre te dije que siempre te voy a amar y siempre te voy a cuidar. No tenés que tener dudas de eso. Igual pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy. Más allá de estar de acuerdo o no con vos, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó. No para pelear. Solo para poder seguir”.

Estos chats que se conocieron en las últimas horas se suman a los que ya había presentado Yañez en el expediente contra su ex pareja, en los que había al menos 30 capturas de pantalla de comunicaciones que habían mantenido en las últimas semanas. Esas conversaciones habla de otras agresiones que no habían sido narradas hasta ahora, como por ejemplo en una ocasión ella le dice que él la golpeó en el pómulo y en la mandíbula con el teléfono celular.

En otra serie de mensajes que le envió el 6 de agosto -el día en que se impuso la restricción de contacto físico y digital- el expresidente le reclamó a su exmujer por la versión de que Francisco, el hijo de ambos, en realidad no era del expresidente: “¿Tenés algo para decir de esto?”, le escribió. En tanto, también le advirtió que quería “poner fin” al problema que se originó con la denuncia de ella, y le prometió que si solucionaban el asunto “nada” iba a faltarle. Entonces también él sugirió la posibilidad de un acuerdo que se selle mediante un comunicado conjunto.

La evidencia es parte de una presentación que está armando la abogada Mariana Gallego para sumar a la causa nuevos elementos contra el expresidente. En su declaración ante el fiscal Ramiro González hace dos semanas, Yañez aseguró que “tenía más chats para aportar” y otros documentos que probarían la situación de violencia sostenida, según su relato.

La denuncia de Alberto Fernández

Mientras la causa por maltrato, violencia y hostigamiento sigue su curso legal, el exmandatario presentó una denuncia penal contra Yañez por haber “filtrado imágenes íntimas de él” que estaban en un teléfono celular al que ella tuvo acceso.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, Fernández se presentó “por derecho propio” y en representación de su hijo menor, Francisco, y pidió que se dicte una medida cautelar para responder a una situación de “urgencia extrema”. La acusación incluye los cargos de “violación de secretos” y de ingresar ilegítimamente a una “nube” en donde había fotografías suyas almacenadas.

“La querellada Fabiola Yañez es la única persona que tenía acceso a la información que se ha difundido. Dicha información está contenida en el teléfono que era de mi propiedad, que le regalé a mi hijo Francisco con aplicaciones que servían para su esparcimiento, y que contenía mi galería de fotos personal”, escribió Fernández.

Las imágenes a las que hace referencia incluyen los videos que se filtraron de Tamara Pettinato junto a él en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

Al mismo tiempo, Fernández promovió una medida cautelar en el fuero civil y comercial federal para que se les prohíba a los medios de comunicación y a las empresas Google, Facebook, X y Yahoo difundir sus fotos y videos íntimos . La restricción alcanza tanto al material que ya se conoció como a los que podrían aparecer, ya que se está “afectando su honor y su imagen” y con este accionar se “daña a sus hijos”.

