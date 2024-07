El peronismo llega agrietado al 50º aniversario del fallecimiento de Perón

Escuchar

El Partido Justicialista conmemora el 50º aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón con una imagen de unidad en la quinta de San Vicente que fue propiedad del expresidente y de su esposa Eva, aunque en sus filas anida una dispersión que muestra grietas internas. Sus principales referentes están en busca de un reacomodamiento luego de la derrota electoral, que aún no se concreta. Abundan las tensiones, las peleas y también los silencios. Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, los gobernadores, los sindicatos y La Cámpora son protagonistas del escenario dividido del peronismo.

Cristina Kirchner

La expresidenta regula su presencia pública en medio de la interna peronista bonaerense, que tiene como protagonistas a su hijo, Máximo Kirchner, y a uno de sus discípulos preferidos, Kicillof. Con un acto en Quilmes junto a la camporista Mayra Mendoza, en uno de los momentos más calientes del enfrentamiento con Kicillof, pareció indicar para qué lado jugaría en caso de tener que forzar una definición. Dentro del peronismo, muchos sospechan que su intervención final podría zanjar la disputa entre ambos sectores y ordenar la dispersión. Además de su acto en territorio quilmeño, la exmandataria se mostró en entrevistas amigables con militantes, como hizo este domingo, en la víspera del 50º aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Suele repasar los gobiernos kirchneristas y criticar con dureza a Milei, pero no da ninguna pista sobre su futuro político. Tras su paso por la vicepresidencia, centró su actividad en el Instituto Patria, el reducto cristinista que ofrece cursos y actividades políticas administrado por el senador Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más leales a Cristina. En la Justicia, comenzó el juicio por el atentado fallido en su contra, en el que su defensa promueve la hipótesis de un plan orquestado para intentar asesinarla. Después de las vacaciones de invierno, se conocería si la Cámara de Casación confirma la condena a seis años de prisión por fraude al Estado que recibió en al denominado Caso Vialidad.

Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires confronta con el presidente Javier Milei y busca posicionarse como líder opositor, incluso sumando contactos con sus pares de otros partidos, como el radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o Ignacio Torres (de Pro, gobernador de Chubut). Protagoniza una tensión permanente con Máximo Kirchner y su organización, La Cámpora, que por momentos entra en una tregua precaria. Su decisión de eludir la posibilidad de ser candidato a presidente en 2023, para priorizar su reelección en Buenos Aires, es uno de los elementos que enojaron al camporismo. Los alfiles de Máximo Kirchner le dedicaron varios gestos de frialdad en distritos como Quilmes o Hurlingham y se ausentaron en actos relevantes para el posicionamiento político del mandatario, como el plenario que cerró en Florencio Varela, en el mes de mayo. Cuenta con defensores públicos como el excamporista Andrés “Cuervo” Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense) y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Los dos motorizan actividades y aglutinan dirigentes, como también intenta Carlos Bianco, ministro de Gobierno y mano derecha de Kicillof. Los intendentes kirchneristas Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso) lo respaldan. Sin embargo, muchos intendentes prefieren no jugarse por Kicillof, al que ven indeciso. Sostienen que, sin la venia explícita de Cristina Kirchner, no se anima a armar un proyecto propio. El PJ nacional lo tiene como uno de sus vicepresidentes, pero evita tomar la titularidad partidaria que dejó por licencia el expresidente Alberto Fernández.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof

Sergio Massa

El excandidato a presidente, derrotado por Javier Milei en el balotaje de 2023, permanece en silencio desde esa caída, solo con esporádicas apariciones y mensajes en las redes sociales. En el Frente Renovador, aseguran que mantiene reuniones políticas constantes en sus oficinas de la Avenida del Libertador. Amagó con lanzar un libro que contaría su experiencia en el Ministerio de Economía y su llegada a la candidatura presidencial por el Frente de Todos, pero esa presentación (prometida para la última edición de la Feria del Libro) todavía no se concretó. Mostró cierto disconformismo con Kicillof y habilitó un acto de rebeldía de sus legisladores bonaerenses para vaciar una sesión de la Legislatura y reclamar fondos y obras para sus intendentes, un conflicto que se resolvió y no escaló. Se mostró en un segundo plano en un congreso del Frente Renovador, en el que no hizo un discurso y se eligieron nuevas autoridades (el nuevo presidente es Diego Giuliano). El Frente Renovador critica a Milei con comunicados institucionales o a través de opiniones de sus dirigentes, pero su líder se mantiene al margen de la polémica pública. Malena Galmarini, esposa de Massa y extitular de Aysa, mantuvo alto perfil y se trenzó en polémicas varias.

Sergio Massa, excandidato a presidente por el peronismo

La Cámpora

La organización que conduce Máximo Kirchner celebra que aumentó la cantidad de distritos bonaerenses que gobierna, pero está agrietada y fuertemente cuestionada por intendentes y dirigentes alineados con Kicillof. Su jefe preside el PJ de la provincia de Buenos Aires, al que llegó apalancado por la decisiva fuerte influencia de Martín Insaurralde, hoy corrido de los flashes políticos tras el escándalo por sus fotos a bordo de un yate, con una modelo, en Marbella. Pretende convocar a elecciones anticipadas, el 17 de noviembre, en paralelo con el PJ nacional. Dentro del partido, su principal detractor es Fernando Gray (intendente de Esteban Echeverría), que explora un armado embrionario junto a dirigentes como Juan Zabaleta (exintendente de Hurlingham, que también interactúa con Ferraresi) y Facundo Moyano (exdiputado y número dos del sindicato de peajes). Mayra Mendoza, la intendenta camporista de Quilmes, tomó protagonismo en el tironeo con Kicillof, con acusaciones contra Larroque y Ferraresi. El intendente de Avellaneda lidia con una interna local con el camporismo, como sucede en otros distritos. La agrupación muestra grietas desde la salida de Larroque, que el año pasado dejó la secretaría general y hoy es crítico de los métodos de conducción de Máximo Kirchner. Mesas distritales de la organización que aún se encolumnan con el ministro bonaerense cuestionaron la falta de apoyo a Kicillof.

Máximo Kirchner

Los gobernadores

Los mandatarios provinciales del peronismo están divididos. Varios de ellos se alinearon con el gobierno de La Libertad Avanza, mientras otros se plantaron en una oposición intransigente. El tucumano Osvaldo Jaldo es el principal exponente de los gobernadores que apoyan a Milei, fue el primero que explicitó su respaldo y lo expresó en la Cámara de Diputados, donde sus tres legisladores armaron un bloque por fuera del de Unión por la Patria. Tanto Jaldo como Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) visitaron al Presidente y brindaron el apoyo mayoritario de sus legisladores a la Ley Bases. Los seduce el RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones) y los aportes que recibirán por la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias (que les llegarán con la coparticipación). En el grupo de los abiertamente opositores a Milei, además de Kicillof, están el formoseño Gildo Insfrán, el pampeano Sergio Ziliotto, el fueguino Gustavo Melella (aliado kirchnerista), y el riojano Ricardo Quintela, que lanzó una cuasimoneda. Insfrán preside el congreso del PJ, en medio de la dispersión del partido. Ziliotto se reunió hace días con Kicillof, en una foto que exhibió un frente crítico del Gobierno.

Ricardo Quintela, junto a Kicillof, en la quinta de Perón en San Vicente, este lunes Nicolás Suárez

La CGT

El posicionamiento de los gremios en el rompecabezas del PJ no es ajeno a la interna partidaria. El sector mayoritario de la CGT, donde confluyen “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y los autodenominados “independientes” (Uocra, UPCN y AySA, entre otros), conserva su perfil antikirchnerista y espera un reacomodamiento después de la derrota electoral. Hay quienes mantienen su apuesta por Massa como conductor, pero ya surgieron voces que piden hacer público el apoyo a Kicillof, el único con poder territorial y de caja. Hay otro bastión en la CGT que sigue alineado al kirchnerismo. Lo integran Pablo Moyano (Camioneros), Mario Manrique (Smata) y Sergio Palazzo (Bancarios).

Baradel, uno de los referentes de la CTA, alineada con Kicillof; _Yasky, jefe de la central, mantiene lealtad al cristinismo Nicolás Suárez

LA NACION