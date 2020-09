Luis Majul, en LN+ 15:05

A nueve meses de su asunción, el único plan del presidente Alberto Fernández es recordar y criticar a su antecesor, Mauricio Macri. Y, en paralelo, el único plan de su vice, Cristina Fernández, es lograr su impunidad, por la vía del desplazamiento del Procurador General, Eduardo Casal, y los camaristas que la incomodan: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Como nos dijo ayer Santiago Kovadloff, esta Argentina parece maldita, entrampada en una agenda que atrasa.

Hoy, al anunciar el Ahora 12 para el sector de la construcción, el jefe de Estado comparó al expresidente Macri con un estafador y la vicepresidenta siguió con su agenda monotemática, tan lejos del Covid-19 y las verdaderas necesidades de la gente como cerca de sus obsesiones.

Por supuesto, hasta donde pude escuchar y ver, el Presidente no dijo una sola palabra sobre la noticia económica del día. Es decir, la intención del grupo Falabella de abandonar la Argentina. Como la mayoría de los peronistas, supone que lo que no se nombra no existe. Pero si se va Falabella también se va Sodimac y la tarjeta CRM. Y junto con sus locales deja sin trabajo por lo menos a 1500 personas.

Enseguida vamos a analizar, junto a Martín Tetaz, si los argumentos de Falabella para irse de la Argentina tienen que ver con el Covid- 19, con la política económica de este Gobierno o con la fuerte tendencia del comercio de comprar y vender sin las grandes tiendas como intermediarias.

Sin embargo, Alberto Fernández, Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Axel Kicillof prefieren instalar en la agenda pública la supuesta opulencia de la ciudad de Buenos Aires y la creciente pobreza de la provincia de Buenos Aires. Como si Macri y Horacio Rodríguez Larreta fueran los responsables de semejante desigualdad. Como si el peronismo no hubiera gobernado la provincia los últimos 27 años.

Como si todo hubiese sido responsabilidad de María Eugenia Vidal, y la mayoría de la gente se tragara ese "camelo". Lo mismo hicieron el gobierno nacional y el de la provincia, con la rebelión policial. Primero, la negaron. No la vieron venir. Se les escapó la tortuga, como diría Diego Armando Maradona. Una vez que no la pudieron ocultar más, le empezaron a echar la culpa a los demás. A la exgobernadora, al gobierno anterior.

Y cuando la pesadilla parecía que se los devoraba completos, Alberto sacó el as de la manga del quite de un punto y medio a la coparticipación que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires y se lo regaló a Kicillof, sin más trámite.

Pero lo peor de todo, además de la decisión en sí, inconsulta, prepotente y extemporánea, fueron las mentiras a las que tuvieron que recurrir para justificarlo. El gobernador, por ejemplo, en vez de reconocer que Vidal recuperó cuatro puntos de coparticipación, dijo que primero reclamó y después no lo hizo más.

Por supuesto, se olvidó, de una manera muy conveniente, que ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández, ni siquiera entre 2013 y 2015, cuando él mismo manejaba la economía, movieron un solo dedo para mejorar la coparticipación de la provincia. Claro, es que el gobernador era Daniel Scioli, y Cristina no quería beneficiarlo, pero ahora es distinto.

Ahora Cristina y Máximo, Kicillof y también Alberto Fernández suponen que la madre de todas las batallas de la elección legislativa del año que viene, y también de las presidenciales de 2021, serán en el vasto territorio de la provincia. Y hacia allí apuntaron todos los cañones.

Desde la perspectiva del oficialismo, el plan de eternización del poder no tendría por qué fallar. Pero la Argentina es un país donde nadie nunca puede darse el lujo de aburrirse. ¿A dónde quiero llegar? Hace por lo menos un año que empezó a surgir un movimiento. Algunos lo llaman la rebelión de los mansos. Es horizontal y parece no tener un líder definido. Se trata de personas dispuestas a salir a la calle.

Ganar la calle. Es decir, un territorio que durante años y años fue exclusiva potestad del peronismo. Lo que sucedió ayer, fue solo él último ejemplo. Pero vale la pena reconstruirlo. La convocatoria se organizó en muy pocas horas. Las consignas fueron muchas, pero todas muy coherentes. No hay un orador. Un escenario. Un compromiso partidario. Una bajada de línea clara.

Son como enormes asambleas populares, donde cada quien expresa sus reclamos y sus quejas. Con un nivel de compromiso y precisión que vale la pena resaltar. Por la República, la libertad. A favor del valor del trabajo y el sector productivo. El otro dato muy importante es que no hay organizaciones ni colores determinados. La consigna y el color es la bandera celeste y blanca.

Ayer había un cartel que decía: "Somos malos y opulentos, pero defendemos la República y Laburamos". Está creciendo una nueva mayoría. Y, aunque algunos interesados dicen que expresan a una parte de la grieta, parece una mirada mezquina y superficial.

Todavía no está claro, por supuesto, quienes capitalizarían, desde el punto de vista político y partidario, este nuevo fenómeno. Lo que sí parece bastante seguro es que tiene los tópicos de una agenda del presente y del futuro. Con gente dispuesta a defender lo que construyó durante años. Y no se trata tanto de acumulación de capital, sino de defensa de valores.

Hace rato que Cristina quedó fuera de esa agenda, al igual que la mayor parte del peronismo. Pero quizá haya una parte, como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que se está empezando a dar cuenta, que se sube a la nueva ola o la nueva ola lo pasa por encima. Porque la verdadera grieta es la mirada hacia el pasado, o la mirada hacia el futuro.