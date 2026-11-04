El irónico posteo de Cristina Kirchner tras los resultados de las elecciones en Estados Unidos: “Beautiful morning”

Las elecciones en Estados Unidos —en las que los demócratas tomaron mayor control del Congreso frente a los republicanos— generaron diversas reacciones en el arco político. En el plano local, la oposición se mostró satisfecha y publicó una serie de mensajes en alusión a la derrota del presidente Donald Trump.

Una de las primeras fue la exmandataria Cristina Kirchner, quien este miércoles por la mañana escribió: “Beautiful morning!!! (hermosa mañana, en español)”.

El mensaje de Cristina X

La exmandataria se había referido previamente a los resultados de los comicios estadounidenses durante la entrevista que le dio a The Washington Post. “El hombre que ha hecho todo lo posible por ayudar a que los gobiernos de derecha ganen en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, había anticipado Fernández de Kirchner en aquel reportaje.

Tras esa publicación, la diputada bonaerense Mayra Mendoza, de La Cámpora, respondió al posteo que hizo Cristina en su cuenta de X con una imagen hecha con Inteligencia Artificial (IA) en la que se ve un zapato con el sello de “I vote” y una pierna en color azul, en alusión a la “ola azul”, una expresión utilizada para describir un fenómeno electoral en el que el Partido Demócrata consigue una victoria contundente.

Bajo el taco del zapato hay una bolsa de chizitos marca Cheetos, una burla recurrente hacia el presidente Trump debido a su color de piel anaranjado, similar al de ese snack.

Mayra Mendoza respondió al posteo de Cristina X

El también expresidente Alberto Fernández se sumó a las chicanas contra la derrota de los republicanos. “¡¡¡Oportunidad!!! Comprá tu gorrita ahora… Liquidación por cierre", escribió, no sin ironía.

Junto a ese mensaje incluyó un viejo posteo del presidente Javier Milei que mostraba a Trump con la típica gorra con el eslogan “Make America Great Again”, al excandidato brasilero Flavio Bolsonaro con la de “Make Brazil Great Again” y al mismo mandatario argentino con la versión nacional.

La publicación de Fernández hizo alusión a que tanto Trump como Bolsonaro perdieron sus respectivas elecciones. Este último era candidato a presidente y fue derrotado por más del 51% de los votos en el balotaje contra Luiz Inácio Lula da Silva.

La chicana de Alberto X

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue por una línea similar a Cristina Kirchner y eligió usar la frase del famoso video humorístico del actor Guillermo Francella. “Hermosa mañana, ¿verdad?“, escribió junto a un corazón azul.

El posteo de Ferraro X

Además, publicó un fragmento de la participación de Milei en una gala de la CPAC (Conservative Political Action Conference) celebrada en Mar-a-Lago, Florida, en noviembre de 2025, cuando el jefe de Estado imitó el clásico baile de Trump al ritmo de la canción “YMCA” de la banda Village People.

La izquierda, también

“Derrota aplastante”, escribió, por su parte, Gabriel Solano, presidente del Partido Obrero. El dirigente reflexionó sobre los resultados de los comicios. “La amplitud de la derrota superó todos los pronósticos. No solo perdió el control de la Cámara de Representantes sino también del Senado”, marcó.

Y acusó: “El magnate Elon Musk invirtió casi 300 millones de dólares para financiar al candidato trumpista, pero aún así fue derrotado. La derrota alcanza también las gobernaciones que estaban en juego. Los estados de Georgia, Ohio, Iowa y Texas pasaron de manos republicanas a demócratas. En los estados que estaban en manos demócratas la diferencia de votos se amplió de modo significativo”.

Gabriel Solano X

“La derrota inapelable de Trump es el resultado del rechazo masivo a su gobierno. La carestía y el rechazo a la guerra fueron los elementos decisivos que llevaron al derrumbe electoral de Trump. Está derrota afecta directamente a la ultraderecha mundial y con especial fuerza a Milei, que todavía no había asimilado la derrota de Bolsonaro”, señaló el también dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Y cerró: “Para el gobierno argentino, que está sufriendo el agotamiento inexorable de su política económica, esta derrota pone en cuestión la capacidad de un nuevo rescate, como el que ocurrió en las elecciones del año pasado. Por eso en el corto plazo ya veremos profundizar la crisis del gobierno libertario”.