El posteo de Javier Milei contra Claudio Tapia en las horas previas a la asamblea de la AFA

Escuchar

Horas antes de que se lleve adelante la asamblea general ordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la que Claudio Tapia sería reelegido, el presidente Javier Milei apuntó contra el máximo mandatario de la institución y lo chicaneó con un duro posteo en las redes sociales. El mandatario nacional compartió una publicación del dibujante Nik en la que un periodista le pregunta a “Chiqui”, “¿AFA sí o AFA no?” y la caricatura del dirigente deportivo contesta: “AFAno, siempre”.

El cómic es acompañado por una imagen de Gaturro, creado por Nik, que acota, en un costado inferior de la imagen: “Cheque Tapia”. Milei subió el “chiste” a su cuenta de Instagram y felicitó al dibujante: “Fabuloso siempre. ¡Viva la libertad, carajo!”.

No es novedad que entre el titular de la AFA y el Gobierno existe, desde hace tiempo, una tensa relación que se incrementó los últimos días cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) suspendió momentáneamente la Asamblea General Ordinaria de este jueves, reunión que se llevará adelante desde las 16 luego de que la Justicia la legitimara. Para el Gobierno, la reunión no tendrá validez.

Daniel Roque Vítolo, titular de IGJ, órgano que depende del Ministerio de Justicia, resolvió hacer lugar a la impugnación que el 30 de septiembre presentó el club Talleres, de Córdoba, para impedir que AFA adelante la elección a un año antes de lo que indica el Estatuto.

La Asamblea será en el Predio Lionel Messi que tiene la AFA en Ezeiza con 46 representantes de los clubes y en la misma se tratará un orden del día con 18 puntos, entre los cuales figura la reelección de Tapia como presidente del organismo. El llamado quedó efectivo con la resolución que fue publicada en el Boletín Oficial N.º 6549 el pasado 30 de agosto.

El órgano supremo de la AFA está integrado por 46 delegados o asambleístas, de los cuales 22 son de la Primera A (no todos los clubes de la Liga Profesional están representados; quedaron excluidos los seis de menor promedio de la temporada anterior), 6 de la Primera Nacional, 5 de la Primera B, 3 de la Primera C, 2 del Federal A, 5 de las ligas del interior afiliadas al Consejo Federal y 3 por los grupos de interés (Círculo de Directivos, ex directivos, exjugadores, ex árbitros y ex directores técnicos, Lorianne Asociación Femenina del Fútbol Argentino y Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa).

Tapia vs. Milei: una relación que se tensa día a día

El ida y vuelta por la asamblea de la AFA, la reelección de Tapia y la amenaza del Gobierno de intervenir el máximo órgano rector del fútbol en el país es solo un capítulo más de una historia breve, pero intensamente conflictiva entre “Chiqui” y el Presidente.

Desde hace meses, Tapia y Milei mantienen cruces respecto del proyecto libertario para permitir el avance de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) o, más comúnmente conocido, como el blanqueo del ingreso de capitales privados al fútbol argentino. “Pregunta técnica. Si AFA se opone a las SAD, ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SAD tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol”, se expresó hace un tiempo el mandatario nacional en sus redes sociales.

Tapia vs. Milei: una relación que se tensa día a día

Tapia contestó, ante dirigentes de la categoría Primera Nacional: “No es lo que queremos y representamos”. “Nos manifestamos un montón de veces y, en todas, siempre de la misma manera. Por más que intenten tratar de cambiarnos, con DNU, con decretos, buscando la manera de debilitar al fútbol argentino, para tratar de convencernos de algo que no es para nuestro modelo de fútbol”, enfatizó. Y sumó: “Vamos a seguir defendiendo lo que venimos defendiendo hace muchísimos años. Sabemos que estamos hablando de algo viejo, que en su momento ya se intentó y no resultó. Y no tenemos duda de que continuarán intentando. Pero tampoco tenemos dudas de que el resultado será el mismo”.

LA NACION