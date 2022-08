El presidente de Nicaragua dijo que Fernández “tiene secuestrados” a los venezolanos del avión y que la Argentina parece “un distrito de los EE.UU.”

El presidente de Venezuela, Daniel Ortega, le reclamó a Alberto Fernández que libere a los tripulantes venezolanos del avión de la empresa Emtrasur que está desde el 6 de junio retenido en el aeropuerto de Ezeiza en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el terrorismo. Señaló que Fernández “tiene secuestrados” a los tripulantes y que “da vergüenza estar en la Celac”, presidida por el jefe del Estado argentino.

Ortega apuntó contra Fernández en un discurso que ofreció por el 42° aniversario de la Fuerza Naval de Nicaragua. “Alberto Fernández está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante que el que hace Almagro, que abiertamente es instrumento de los gringos. Tiene secuestrados a 11 o 12 hermanos venezolanos simplemente porque así lo ordenan desde Washington”, reprochó Ortega. Y remarcó: “Se lavan las manos diciendo que es un asunto de la Justicia. No sabía que la Justicia argentina se sometía a los dictados del imperio yankee”.

Ortega, en el 42° aniversario de la Fuerza Naval de Nicaragua, apuntó contra Fernández como titular de la Celac y dijo que da "vergüenza" integrarla bajo su mandato

“ Con un presidente así da vergüenza estar en la Celac. No sé qué fin tiene estar en la Celac si la Argentina no tiene la decencia, el honor, de no someterse al imperio. Y eso solamente lo puede demostrar liberando a los hermanos venezolanos que tiene presos en la Argentina, como si la Argentina fuese un distrito de Miami, de los Estados Unidos. Y regresando el avión a sus dueños”, señaló el presidente de Nicaragua en otro párrafo contra Fernández.

El presidente nicaragüense cuestionó al jefe del Estado argentino y pidió liberar el avión y a sus tripulantes venezolanos

El régimen que lidera Ortega en Nicaragua es un tema espinoso para la diplomacia nacional. Hace tres días, el Gobierno condenó las violaciones de los derechos humanos en ese país, tras la polémica que se había generado cuando Gustavo Martínez Pandiani, un funcionario de Relaciones Exteriores cercano a Sergio Massa, sostuvo que Venezuela, Cuba y Nicaragua “son países democráticos”.

Daniel Ortega y Rosario Murillo

Ortega obtuvo un nuevo mandato en Nicaragua al ganar el año pasado unas elecciones que fueron cuestionadas internacionalmente por haberse realizado con la mayoría de los líderes opositores presos, tras operativos ordenados por el gobierno. En la asunción del nuevo mandato de Ortega estuvo presente el embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich, hermano del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. También participó de ese acto Mohsen Rezai, vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, que es uno de los acusados por el atentado contra la AMIA.

“Sensación de injusticia”

Esta mañana, el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, también se refirió a la suerte del avión de Emtrasur y sus tripulantes. “Objetivamente está secuestrado [el avión] porque el juez lo ha determinado. Objetivamente están estos 19 tripulantes sin que aparentemente tengan qué reprochárseles, efectivamente hay una sensación en el pueblo venezolano de esa injusticia”, afirmó.

Según Laborde “queda claro que hay una intención de la Justicia” en relación con esta causa, en la que dijo que está en marcha “un operativo del adversario del campo popular”, sin dar más detalles.

“Hay una comprensión de que esto intenta perjudicar unas relaciones [entre los gobiernos de Fernández y Nicolás Maduro] que se han recuperado decentemente”, dijo el embajador.