El primo de Martín Menem lo criticó con dureza luego de cruces por La Rioja: “No conoce ningún barrio”

Alfredo Menem, ministro de Desarrollo Social de la provincia de La Rioja, cargó contra su primo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y lo responsabilizó por “obstaculizar” el envío de fondos a la provincia. “Martín se crio en Buenos Aires. No conoce ningún barrio de nuestra ciudad, menos conoce el interior de la provincia. Lejos puede saber de la necesidad de los riojanos”, señaló Alfredo Menem.

“Le transmitimos y le pedimos hasta públicamente a Martín y Lule [Eduardo Menem] que dejen de obstaculizar los recursos de la provincia. Martín tiene que velar por la gente que lo votó. Él está sentado representando a los riojanos en una banca en el Congreso y tiene que priorizar la defensa de los intereses de los riojanos y no el modelo que él representa que es concentrador, excluyente, discriminador e insensible”, sostuvo Alfredo Menem en diálogo con Radio Con Vos.

El ministro del gobierno que lidera Ricardo Quintela en La Rioja elogió al expresidente y también exgobernador provincial Carlos Menem y marcó diferencias con el titular de la Cámara baja. “Para nada Carlos Menem estaría orgulloso de Martin Menem. Se lo puedo asegurar y se lo puede preguntar a cualquiera acá en nuestra provincia”, criticó.

El funcionario riojano amplió su visión: “Carlos Menem era un tipo que consensuaba, que negociaba, que le dolía el dolor de los más humildes. Si usted viene acá a La Rioja y va a algún barrio seguramente le van a habar muy bien de Carlos Menem porque visitó los barrios, sabe de la necesidad de la gente”.

Alfredo Menem, no obstante, afirmó que se reúne en eventos familiares con sus primos y que tiene una buena relación personal. “Conversamos y la verdad que lo respeto porque él defiende sus intereses y discutimos mucho, pero queda en la discusión y lo entiendo”, expresó, aunque reiteró sus diferencias: “Yo estoy en las antípodas del modelo que representa. Yo represento un modelo que distribuye, que genera calidad de vida y que propone que la justicia social está por sobre los intereses personales”.

Sin interlocutor

El titular de Desarrollo Social de la provincia ubicada en el norte del país lamentó no tener “interlocutor” en el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello. “Vamos a lo que tendría que ser normal: cuando asume una gestión presidencial y se conforman los equipos el referente en este caso de la ministra, empieza a convocar a los ministros para poder desarrollar una política o programa o proyectos para las diferentes provincias. No sucedió y no creo que nunca suceda”, afirmó.

“El Gobierno está faltando a una obligación que debería cumplir”, expresó en relación a la asistencia social del Ejecutivo. “Hoy la provincia de La Rioja y muchas otras provincias se están haciendo responsables con la asignación presupuestaria de la provincia lo que establece el presupuesto nacional, donde venía asignado lo que es para comedores escolares, lo que es alimento en seco. La Rioja recibía alrededor de 10.000, 12.000 kilos por mes de alimentos en seco para el funcionamiento de comedores comunitarios”, apuntó.

Alfredo Menem expresó que una mayoría de ministros de Desarrollo Social de distintas provincias se juntaron tres veces desde que asumió Javier Milei como Presidente. La primera en la provincia de Buenos Aires convocados por el titular de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque. La segunda, en la casa de la provincia de La Rioja, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Y una última ocasión este lunes. “Nos juntamos para generar este documento y esta mañana en primera persona hemos entregado en mesa de entradas este pedido y petitorio”, dijo en referencia a la nueva petición que entregaron a la cartera que dirige Pettovello, en un momento en el que el ministerio se encuentra en convulsión por los despidos de altos cargos tras el acopio de alimentos.

En relación a si el nuevo jefe de Gabinete y exministro del Interior, Guillermo Francos, podría convertirse en un interlocutor válido, consideró: “Por lo que sé y por lo que nuestro gobernador nos comenta, con Guillermo Francos tuvo dos o tres reuniones que fueron en muy buenos términos, también en el entendimiento, pero no en el poder de decisión”. “No resuelve absolutamente nada si el Presidente no da el visto bueno”, subrayó.

LA NACION