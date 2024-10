El rector de la Universidad de Quilmes dijo que “personas ajenas a la institución” causaron los incidentes

Escuchar

Luego de los incidentes que tuvieron lugar en la Universidad de Quilmes el lunes por la noche, el rector Alfredo Alfonso aseguró que los disturbios los ocasionaron personas “ajenas a la institución” y vinculadas a la concejala libertaria Estefanía Albasetti, quien estuvo activa durante toda la jornada con publicaciones en sus redes sociales sobre lo que pasó en la casa de estudios. Incluso, la máxima autoridad académica vinculó a un joven, a quien se ve en videos tirar gas pimienta, con participación en marchas en los alrededores de la agencia de noticias estatal Télam, cuando el Gobierno decidió reestructurarla.

“En 35 años es la primera vez que tenemos un hecho de esta violencia y coincide con el día en que personas ajenas a la universidad , que luego se identificaron cercanas a la concejala de Quilmes de La Libertad Avanza Estefanía Albasetti, estuvieron en la universidad”, aseveró Alfonso.

“Hay una persona que tiene que ver con una acción en la puerta de Télam cuando cerraron y despidieron, que estaba con un cartel. Esa misma persona sacó de una mochila gas pimienta y roció a las personas que se acercaban, porque los estaban sacando de una asamblea estudiantil, que había sido convocada, programada el día jueves. O sea que sabían perfectamente”, dijo el rector.

En redes sociales circularon imágenes que comparaban a uno de los presentes en la Universidad de Quilmes con un hombre que protestó afuera de Télam, con un cartel que decía “gasto inútil, gracias Milei”.

Según el rector, el martes hubo dos asambleas estudiantiles y una interclaustros. Dijo, entonces, que en el encuentro de alumnos de la mañana no hubo ningún problema, mientras que por la tarde-noche aparecieron estas personas ajenas a la institución, “con actitud intimidante”. Ante LA NACION, Florencia González, estudiante de Historia y militante de ¡Ya Basta!, aseguró que dentro del grupo había estudiantes de la universidad y otros que no lo eran, en coincidencia con el rector.

También se expresó así Héctor Garcete, uno de los estudiantes que denunció haber sido agredido, quien contó en LN+ que fueron golpeados y recibieron patadas: “Mi idea era bajar a la asamblea para demostrar que estaba en contra de la toma. Quise hablar y no me dejaron. Nadie pudo tener la palabra porque se abalanzaron hacia nosotros y nos empezaron a pegar. Intenté calmar las cosas y decir que no somos violentos, pero nos empezaron a decir un montón de cosas. Había personas que no eran alumnos, quienes nos atacaron primero”.

En este marco la autoridad universitaria insistió: “Los estudiantes votaron si estaban de acuerdo en que se mantuviesen ahí [los libertarios] o si les pedían que se retiraran. Votaron por unanimidad que se retiraran. No querían sesionar con personas ajenas a la institución. Esas personas tomaron un megáfono e impedían la asamblea, entonces los empezaron a empujar y, cuando los estaban empujando, esta persona sacó de su mochila un rociador de gas pimienta y les tiró. Es la misma persona que aparece en la tapa de Clarín, que es rubio, y está tirado en el piso y dice que lo golpearon. No sabemos el nombre, pero sabemos que está en estas acciones”. Tras ello no descartó iniciar acciones penales por lo ocurrido.

En tanto, aclaró que tras lo acontecido la asamblea continuó y que, pese a la toma, la universidad sigue abierta y funcionando. “Simplemente se trata de pernoctar, de acompañar a la universidad y de defenderla, así lo sienten los estudiantes”, indicó sobre la medida de fuerza, posterior al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y al blindaje que obtuvo por parte del Congreso.

“Luego de este hecho se multiplicaron las personas que se acercaron solidariamente a la universidad. Lograron que la asamblea fuera mucho más masiva y que la organización de hoy sea mucho más importante. Esto sucede en todo el país y la idea de tapar el sol con la mano... sabemos que rápidamente uno puede dar cuenta de que el sol sigue ahí atrás”, concluyó el rector.

