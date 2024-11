El reproche de Bertie Benegas Lynch a Victoria Villarruel: “Ella decidió no estar”

Tras las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, el diputado nacional Bertie Benegas Lynch reiteró su apoyo “incondicional” al proyecto de la gestión mileísta, se diferenció de las actitudes de la vice y aseguró: “Yo su función la veo como más orgánica, de estrategia. Es el subgerente que pregunta qué se necesita para tener éxito”.

“Subrayo lo que dijo Milei de que no la alejaron, ella decidió no estar”, expresó en diálogo con Radio La Red y consideró: “Nos podría haber ahorrado esta cuestión de Isabel Perón, si era solo para descolocar a Cristina Kirchner; se solucionaba con un tuit en vez de hacer todo lo de los bustos”.

Y añadió: “Nos ahorra la perplejidad y además la incoherencia de ella, que en 2016 decía que había que incluir a María Estela Martínez en los juicios. El vicepresidente tiene que estar al servicio del presidente, pero a veces parece que están aburridos y empiezan a hacer estupideces” .

Movilidad Jubilatoria. Llega Bertie Benegas Lynch al Congreso Fabián Marelli

De esta forma, el legislador coincidió con lo dicho por el presidente Milei este miércoles por la noche en una entrevista con LN+, cuando dijo que la titular del Senado “está cerca del círculo rojo” y la incluyó dentro de lo que el oficialismo denomina como “casta”. Además, Milei aclaró que Villarruel “no tiene ninguna injerencia en la toma decisiones” y que el diálogo entre ambos es meramente “institucional”. “Ella decidió no participar de las reuniones de gabinete. El trato que tenemos es lo que se necesita para cumplir nuestros roles”, afirmó.

“Sigue siendo la vicepresidenta. No sé la confianza en cuanto a gestión, eso es inherente al Ejecutivo”, marcó Benegas Lynch. “Tengo clara la agenda de Javier: yo me metí en la política por sus ideas. Nunca me desilusionó, sus valores personales hacen a la construcción de la credibilidad del Gobierno. Estoy encantado con lo que hace el Gobierno, sus medidas son magistrales”, resaltó y detalló: “Sin exagerar, si hubiéramos seguido en este camino tendríamos una crisis humanitaria. De la hiperinflación que nos salvamos, de los datos de la pobreza, hay que darle crédito a Javier y a todo su gabinete”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que Villarruel piense en una candidatura propia y desligada de La Libertad Avanza (LLA), el abogado aseguró que se trata de “conjeturas arriesgadas”. “ El político muchas veces quiere hacer su propia carrera política, tiene aspiraciones, pero sería muy desgraciado que en 11 meses tenga la cabeza puesta ahí ”, alertó y cerró: “Como dije antes, su trabajo es acompañar al Presidente, tener éxito para la Argentina y -si se quiere a la Argentina como la queremos todos-, es justamente acompañar y sentarse todas las mañana a decirle: ‘Javier, ¿qué necesitás que haga hoy por vos y para todo lo que estás haciendo?’”.

No tuvo quorum en Diputados el proyecto para debatir el proyecto de "ficha limpia" que impulsaba Pro Santiago Oroz

Sobre el debate y posterior aprobación del Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno, afirmó: “El Presidente tiene la facultad de pedir sesiones extraordinarias por tiempo determinado y sobre ciertos temas, no sé si lo va a usar. Lo que no se puede decir del oficialismo es que no hayamos apoyado e impulsado la ficha limpia y todo el proceso de comisiones informativas”.

En otro tramo de la entrevista, Benegas Lynch se refirió al proyecto de “Ficha limpia” que impulsa el Pro con apoyo de LLA y otros bloques, y que no tuvo quorum para debatirse este miércoles en la Cámara de Diputados. “Ayer se me fue la voz de la calentura, es insólito. Esto que pasó da la pauta de los niveles que tiene la noble institución que es el Congreso, pero llena de ratas, como dice Javier”, lamentó y acusó: “Es insólito que de 257 tipos no puedas juntar 129 para decretar que los políticos no pueden ser chorros”.

“El primer motivo de mi fastidio es que es algo que se puede esperar del kirchnerismo o del socialismo. El segundo fastidio es entrar en la cuestión de Martín Menem: dicen que quieren polarizar con el kirchnerismo y un montón de imbecilidades. Martín Menem en momentos donde al kirchnerismo le convenía ampliar el tiempo de citación para el recinto no lo hizo, le dijeron de todo y está obrando igual. Es correctísimo, como un caballero y mantiene la presidencia como corresponde”, destacó.

