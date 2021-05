El reproche de Fernando Iglesias al sector medio que votó a Alberto Fernández: “¿Les trajeron el asado?”

El diputado Fernando Iglesias es una de las voces más contundentes de la oposición al Gobierno. Ácido, sentenció: “El gran éxito del populismo es que siempre logran convencer a buena parte de los ciudadanos argentinos de que el problema de que tengan poco es que hay otros que se la sacaron”. En diálogo con TN y consultado sobre si el kirchnerismo necesita del fracaso de otro signo político para acceder al poder, respondió: “Sí y no. Ese fracaso se mide en términos de la microeconomía, de la economía del bolsillo. Desde el punto de vista, macroeconómico nosotros recibimos un país desastroso, que iba derecho a una explosión, y entregamos un país que tenía equilibrio en casi todos los niveles”. Sobre este punto, dijo que tuvieron “excelentes resultados los dos primeros años, con los mejores índices de pobreza, indigencia y desocupación desde 1991″ y que después tuvieron “una corrida” y, entonces, lanzó: “Hubo un castigo completamente injustificado, y espero que ese sector del medio reflexione cuáles son las condiciones reales, ¿le trajeron el asado o es el consumo de carne más bajo de la historia? Esto no es solamente la pandemia”.

En otro tramo de la entrevista, el opositor analizó los mensajes de Cristina Kirchner, quien celebró la estrategia económica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y opinó: “Se quiere subir a una foto en la que no está”. “Biden hace un llamado y dice que en el mundo ya no es cuestión de derechas e izquierdas, sino de democracias, entendidas como liberales y republicanas, y de autoritarismos y autocracias. Obviamente, ahí pone a [Vladimir] Putin, a quien definió como un asesino, y a China. Y está muy claro de qué lado está Cristina: está de ese lado”, profundizó el diputado de Juntos por el Cambio. “No hay más que ver las vacunas que nos dan a los argentinos: la china y la rusa, ¿dónde está la de Pfizer? Todo es un gesto de gente que simula no entender, o que tiene un nivel de deshonestidad y sobre todo de incoherencia”.

Para el opositor, dejaron afuera a la vacuna de Pfizer “porque las empresas americanas tienen sanciones muy duras por casos de corrupción en el extranjero, incluso la suspensión en la Bolsa, y porque el mercado argentino es muy chiquito para correr riesgos”. Entonces, Iglesias lanzó: “Había cosas que no funcionaban y eso se encubrió en: ‘nos piden como garantía los hielos continentales’. Es evidente que, a todos los países, una empresa le pide garantías de pago respecto a lo que está entregando, y sobre todo a la Argentina que nunca paga”.

Luego, el legislador se refirió a la política de sustitución de importaciones. “Hoy el 85% de las importaciones argentinas son de bienes intermedios, es decir, de cosas que se utilizan para poder producir. Solo el 15% son productos terminados. Es decir, si vos parás las importaciones, como sueñan estos muchachos, lo que parás es la producción”.

Tras especificar que, detrás de Venezuela, la Argentina es el segundo país de la región que peor está en cuanto a la evolución del PBI per cápita en los últimos 40 años, con 7,5%, reflexionó: “Si no entendemos la importancia de apostar a la producción y a cosas que se solucionan en el mediano y en el largo plazo este país no tiene destino porque estamos siempre condenados a repetir esta situación en la que está el Gobierno, que es o aplica un ajuste doloroso sobre gente que ya la está pasando mal, o lo posterga, olla a presión, y después tenemos un Rodrigazo o un 2001″.

Para Iglesias, cuando el kirchnerismo ganó en 2011, “lo primero que dicen es ‘sintonía fina’ porque sabían que así como estaban se iba a una crisis”. Y señaló: “Eso duró dos semana, y salieron con Cristina desde el movimiento a la bandera, en Rosario, diciendo ‘vamos por todo’, y ese ‘vamos por todo’ fue [Axel] Kicillof. Desde ese momento, la economía argentina está parada. Crecimiento cero. Llevamos una década clavados en el ‘vamos por todo’, en vez de hacer la ‘sintonía fina’”.

LA NACION

