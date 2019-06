El rol de Sabrimol Trading, la sociedad que sería del Corcho Rodríguez

La firma registra movimientos por más de US$5,1 millones en poco más de un año Fuente: Archivo

Odebrecht recurrió a diez sociedades comerciales, la mayoría de ellas offshore, para el movimiento ilícito de al menos US$14,4 millones vinculados a sus transacciones ilegales en la Argentina, solo entre 2012 y 2014, según surge de los más de 13.000 documentos del área de "operaciones estructuradas" que analizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Esos mismos documentos confirman, en particular, el rol preponderante de Sabrimol Trading, la sociedad uruguaya que pertenecería al lobista Jorge "Corcho" Rodríguez, según documentos, informes de la unidad antilavado uruguaya, dos de sus exejecutivos y una exempleada, entre otros indicios, con movimientos por más de US$5,1 millones en apenas poco más de un año.

Otras sociedades comerciales, sin embargo, resultan menos conocidas -como Latin Financial, que la Justicia argentina también vincula al Corcho Rodríguez-, o aparecen por primera vez vinculadas al capítulo argentino del Lava Jato. Esas compañías son Jubilee Finance Group Corp., Capital Investment Enterprises LP, Dickon Investments Ltd., LIF International Limited y One Up Source Co Limited, Atiwer Corporation, Centennial SA, Fortune Active Ltd.

Esos mismos documentos muestran cómo los fondos que recibieron o pasaron por esas sociedades se asignaron a los proyectos que Odebrecht manejó en la Argentina. Es decir, a Paraná de las Palmas, el soterramiento del Sarmiento, redes troncales de gasoductos, como también a un rubro más amplio de gastos de "mercado".

Quiénes figuran detrás de esas sociedades es una pregunta sin respuesta aún en la mayoría de los casos. Pero no en todos, ya sea por sus domicilios comerciales o registros societarios. Por ejemplo, Centennial SA, que pertenece al titular del Grupo Albanesi, Armando Loson, hasta que debió dar un paso al costado tras su confesión en la causa por los " cuadernos de la corrupción ".

De la documentación analizada surgen al menos once transferencias a Centennial SA entre octubre de 2012 y mayo de 2014 desde cuentas negras de cinco sociedades offshore controladas por Odebrecht. ¿Motivo declarado? Supuestos servicios de "consultoría financiera". ¿Monto? Un total de US$3.281.658, con destino a una cuenta en el banco SG Private Banking SA, de Ginebra, Suiza. Consultado para esta nota, voceros de Loson confirmaron que el empresario es su dueño, pero indicaron que esas transferencias corresponden a operaciones comerciales entre el Grupo Albanesi y Odebrecht que Loson pidió que se abonaran fuera del país, en pleno cepo cambiario para pagar obligaciones con proveedores internacionales.