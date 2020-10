Fernández visitó a Mujica el año pasado en Montevideo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 09:53

El presidente Alberto Fernández dirigió un mensaje al expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica que dejó su banca en el senado uruguayo de manera precipitada por la pandemia de coronavirus.

"No te estás despidiendo. Nunca te vas. Siempre estás presente y sembrando futuro. ¡Gracias querido amigo Pepe Mujica!", dijo el Presidente en Twitter. Y acompañó sus palabras con parte del discurso de despedida del exmandatario uruguayo. Fernández destacó el fragmento en el que Mujica se dirigió a los jóvenes y dijo: "Triunfar en la vida es poder levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae".

La justificación del retiro por parte del senador de 84 años fue el peligro de contraer coronavirus. "Me voy porque me está echando la pandemia" dijo Mujica y agregó: "En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad ante las cosas, el odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye".

Los expresidentes del Uruguay Julio María Sanguinetti del Partido Colorado y José Mujica del Frente Amplio, se despidieron del Senado al renunciar el mismo día, luego de décadas de política activa, y con la promesa de seguir trabajando desde otro rol.

El abrazo entre ambos, adversarios de todo este tiempo y reflejo de puntos de vista antagónicos del espectro partidario uruguayo, fue resaltado como ejemplo de democracia.

Ambos se han hecho acusaciones políticas duras, porque cada uno cree que el otro ha impulsado ideas que no son buenas para el país, pero desde trincheras diferentes igual mantuvieron una relación de respeto.

Los expresidentes uruguayos Julio Sanguinetti y José Mujica se abrazan durante su última sesión como senadores en el Congreso de Montevideo Fuente: AFP

Conforme a los criterios de Más información